دليل تذاكر كأس العالم 2026 في نيويورك: جدول مباريات ملعب ميتلايف، مباريات المجموعات، أماكن الإقامة، نهائي كأس العالم والمزيد

يُعد ملعب ميتلايف أحد أكبر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، ويتميز بمرافق حديثة وتبلغ سعته 82,500 متفرج. تم تشييد الملعب بين عامي 2008 و2010 بتكلفة بلغت 1.6 ملياردولار ليحل محل ملعب جاينتس الشهير، وهو الملعب الرئيسي لفريقين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL): نيويورك جاينتسونيويورك جيتس.

ملعب ميتلايف هو ملعب في الهواء الطلق، وقد استوحى تصميمه بشكل كبير من ملعب جاينتس ويتميز بتصميم مشابه. في الواقع، تم بناء الملعب الجديد فوق الملعب القديم مباشرةً، مما يعني أنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على الطقوس التقليدية التي يمارسها مشجعو جاينتس وجيتس في أيام المباريات.

ومن المثير للاهتمام أن الملعب الجديد يمكن إضاءته بألوان مختلفة، على غرار ملعب أليانز أرينا في ميونيخ. لذلك، عندما يلعب فريق جاينتس، تكون الألواح الخارجية زرقاء، وتضيء باللون الأخضر عندما يلعب فريق جيتس.

وقد استضاف الملعب مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك "بيغ سيتي كلاسيك" في عام 2010، و"سوبر بول XLVIII" في عام 2013، و"ريسلمانيا" في مناسبتين. علاوة على ذلك، استضاف ملعب ميتلايف عدداً من مباريات كرة القدم، بما في ذلك مباريات في "كوبا أمريكا سينتيناريو" في عام 2016، و"كوبا أمريكا 2024"، وسلسلة من المباريات الودية للأندية والمنتخبات الدولية.

وتعزز ارتباط ملعب ميتلايف بكرة القدم عندما تم اختياره كأحد الملاعب الـ 12 لاستضافة كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك المباراة النهائية. كما تم اختياره لاستضافة المباراة النهائية لكأسالعالم2026 (بالإضافة إلى خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في دور خروج المغلوب).

سطح ملعب ميتلايف ستاديوم اصطناعي، ولكن سيتم تركيب عشب طبيعي من أجل كأس العالم للأندية وكأس العالم.