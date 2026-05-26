MetLife Stadium general view composite
GOAL

ترجمه

دليل تذاكر كأس العالم 2026 في نيويورك: جدول مباريات ملعب ميتلايف، مباريات المجموعات، أماكن الإقامة، نهائي كأس العالم والمزيد

إذا كنت تخطط لزيارة ملعب ميتلايف، فسنزودك بجميع التفاصيل المهمة

من المقرر أن يكون ملعب ميتلايف جوهرة التاج في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيستضيف ثماني مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية لكأس العالم.

لا شك أن ملعب إيست رذرفورد الرائع جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة في نيويورك ونيوجيرسي، حيث تضيء حشود مشجعي كرة القدم المتحمسة مشهد المدينة بشكل لا مفر منه خلال أيام المباريات بعروض صوتية وملونة زاهية.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب ميتلايف، بما في ذلك أماكن الإقامة القريبة، وكيفية الحصول على تذاكر الأحداث، وكيفية الوصول إلى الملعب، والمزيد.

اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026: تواريخ الإصدار والأسعار والتسعير الديناميكي والمزيد

  • ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في نيويورك على ملعب ميتلايف؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    السبت 13 يونيوالبرازيل ضد المغرب (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
    الثلاثاء 16 يونيوفرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
    الاثنين 22 يونيوالنرويج ضد السنغال (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
    الخميس 25 يونيوالإكوادور ضد ألمانيا (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
    السبت 27 يونيوبنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
    الثلاثاء 30 يونيودور الـ32 (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
    الأحد 5 يوليودور الـ16 (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر
    الأحد 19 يوليونهائي كأس العالم (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)التذاكر

    ستقام ثماني مباريات في ملعب ميتلايف خلال كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    سيستضيف الملعب خمس مباريات في دور المجموعات قبل أن يستضيف مباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16، وأخيراً نهائي كأس العالم في 19 يوليو 2026.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في نيويورك من ملعب ميتلايف؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

  • MetLife Stadium general view (Argentina vs Canada Copa America 2024)Getty

    نظرة عامة على ملعب ميتلايف

    السعة:

    82,500

    سنة الافتتاح:

    2010

    السطح:

    عشب صناعي

    المستأجرون:

    نيويورك جاينتس (NFL)، نيويورك جيتس (NFL)

    العنوان:

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, الولايات المتحدة

  • MetLife Stadium aerial viewGetty

    تاريخ ملعب ميتلايف

    يُعد ملعب ميتلايف أحد أكبر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، ويتميز بمرافق حديثة وتبلغ سعته 82,500 متفرج. تم تشييد الملعب بين عامي 2008 و2010 بتكلفة بلغت 1.6 ملياردولار ليحل محل ملعب جاينتس الشهير، وهو الملعب الرئيسي لفريقين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL): نيويورك جاينتسونيويورك جيتس.

    ملعب ميتلايف هو ملعب في الهواء الطلق، وقد استوحى تصميمه بشكل كبير من ملعب جاينتس ويتميز بتصميم مشابه. في الواقع، تم بناء الملعب الجديد فوق الملعب القديم مباشرةً، مما يعني أنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على الطقوس التقليدية التي يمارسها مشجعو جاينتس وجيتس في أيام المباريات.

    ومن المثير للاهتمام أن الملعب الجديد يمكن إضاءته بألوان مختلفة، على غرار ملعب أليانز أرينا في ميونيخ. لذلك، عندما يلعب فريق جاينتس، تكون الألواح الخارجية زرقاء، وتضيء باللون الأخضر عندما يلعب فريق جيتس.

    وقد استضاف الملعب مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك "بيغ سيتي كلاسيك" في عام 2010، و"سوبر بول XLVIII" في عام 2013، و"ريسلمانيا" في مناسبتين. علاوة على ذلك، استضاف ملعب ميتلايف عدداً من مباريات كرة القدم، بما في ذلك مباريات في "كوبا أمريكا سينتيناريو" في عام 2016، و"كوبا أمريكا 2024"، وسلسلة من المباريات الودية للأندية والمنتخبات الدولية.

    وتعزز ارتباط ملعب ميتلايف بكرة القدم عندما تم اختياره كأحد الملاعب الـ 12 لاستضافة كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك المباراة النهائية. كما تم اختياره لاستضافة المباراة النهائية لكأسالعالم2026 (بالإضافة إلى خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في دور خروج المغلوب).

    سطح ملعب ميتلايف ستاديوم اصطناعي، ولكن سيتم تركيب عشب طبيعي من أجل كأس العالم للأندية وكأس العالم.

  • NY Jets NY GiantsGetty

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب ميتلايف؟

    يُعد ملعب ميتلايف الملعب المشترك لفريقي "نيويورك جاينتس" و"نيويورك جيتس" في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

    ورغم أن المنتخب الوطني الأمريكي للرجال ليس من الفرق التي تتخذ من الملعب مقراً لها، إلا أن ملعب ميتلايف استضاف عدداً من مباريات المنتخب الأمريكي، بما في ذلك مباريات ضد البرازيل والأرجنتين والمكسيك.

  • Meadowlands Sports Complex rail line MetLife StadiumGetty

    كيفية الوصول إلى ملعب ميتلايف

    كيفية الوصول إلى ملعب ميتلايف بواسطة وسائل النقل العام

    يخدم ملعب ميتلايف عدد من خدمات النقل العام المختلفة، لذا تتوفر للمشجعين خيارات متعددة للوصول إلى هناك.

    إذا كنت تستقل القطار، فإن خط ميدولاندز للسكك الحديدية سيوصلك إلى هناك، ما عليك سوى التوجه إلى محطة ميدولاندز، التي تقع بجوار الاستاد مباشرةً.

    تتوفر أيضًا حافلات NJ Transit التي تصل إلى الاستاد، حيث تنقلك الحافلة رقم 353 إلى مجمع ميدولاندز الرياضي. كما تخدم الحافلة رقم 351 التابعة لشركة Coach USA منطقة ميدولاندز.

    تحقق من الموقع الرسمي لـ NJ Transit لمزيد من المعلومات - استخدم أداة "Plan Your Trip" (خطط لرحلتك) لتنظيم مسار رحلتك.

    وسيلة النقل

    الخط

    القطار

    خط سكة حديد ميدولاندز

    الحافلة

    NJT 353 / Coach USA 351

    كيفية الوصول إلى ملعب ميتلايف بالسيارة

    يمكن للمشجعين الذين يرغبون في القيادة بأنفسهم أن يسلكوا المخرج 16W من طريق نيو جيرسي تورنبايك (الطريق السريع 95).

    إذا كنت تقود سيارتك الخاصة أو تستخدم سيارة مستأجرة، فتأكد من التعرف على الطرق مسبقًا. من الأفضل أن يكون السائقون من ذوي الخبرة في القيادة، نظرًا لحجم حركة المرور، خاصة خلال فترات الازدحام مثل أوقات المباريات.

    تجدر الإشارة أيضًا إلى أن رسوم وقوف السيارات تُدفع مسبقًا بشكل عام، ومن الأفضل الرجوع إلى الموقع الإلكترونيالرسمي لمتلايف أو خدمات وقوف السيارات المحلية قبل انطلاقك في رحلتك.

    كخيار بديل، تتوفر أيضًا خيارات مشاركة الركوب مثل Uber، حيث تم تخصيص منطقة لركوب ونزول الركاب.

  أماكن الإقامة بالقرب من ملعب ميتلايف

    استخدم الخريطة التفاعلية أدناه للبحث عن أماكن الإقامة بالقرب من ملعب ميتلايف وحجزها.

  خريطة ملعب ميتلايف

    يقع ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد، وهو جزء من مجمع ميدولاندز الرياضي التاريخي.

    يمكنك رؤية ملعب ميتلايف على خرائط جوجل أدناه.

  • جولات إرشادية في ملعب ميتلايف

    يتوفر نوعان من الجولات المصحوبة بمرشدين في ملعب ميتلايف: العامة والخاصة.

    الجولات العامة

    تُقدم الجولات العامة في عطلات نهاية أسبوع محددة (السبت والأحد) في الساعة 10 صباحًا و1 ظهرًا و4 عصرًا. يجب شراء تذاكر هذه الجولات من خلال تيكيت ماستر. تجدر الإشارة إلى أن أوقات الجولات تختلف حسب جدول الفعاليات.

    الجولات الخاصة

    تُقام الجولات الخاصة من الاثنين إلى الجمعة في الساعة 10 صباحًا و1 ظهرًا و4 عصرًا، ولكن يجب حجزها قبل أسبوعين على الأقل، ويبلغ الحد الأدنى للدفع 210 دولارات.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب ميتلايف

    مثل معظم الملاعب الحديثة، يضم ملعب ميتلايف نفسه مجموعة متنوعة من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات داخل الملعب وحوله، ولكن هناك أيضًا العديد من المطاعم والحانات في منطقة إيست رذرفورد التي تستحق الزيارة إذا كان لديك الوقت الكافي.

    تعد مواقع الويب مثل Tripadvisor و Open Table موارد مفيدة عند التفكير في أماكن لتناول الطعام، حيث يتم تصنيف الأماكن من قبل المستخدمين، بما في ذلك التعليقات، حتى تتمكن من تكوين فكرة عما يمكن توقعه.

    يعد The Yard House و Jarana على American Dream Way خيارين على مسافة قريبة من الملعب، بينما يقع Carnegie Diner and Cafe على Plaza Drive، Secausus على خط قطار مباشر. إذا كنت تقيم في المدينة، فقد ترغب في تناول العشاء على الواجهة البحرية مع إطلالة على نهر هدسون الشهير، وفي هذه الحالة قد يناسبك مكان مثل Fleming's Steakhouse في Edgewater.

    بالطبع، تجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل عادةً إجراء حجز إن أمكن، والتخطيط لرحلتك بعناية لضمان وصولك في الوقت المحدد لمشاهدة المباراة.