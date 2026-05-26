دليل تذاكر كأس العالم 2026 في ميامي: جدول مباريات ملعب هارد روك، مباريات ربع النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث، وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

إذا كنت تخطط لزيارة ملعب هارد روك لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

من المقرر أن يكون ملعب هارد روك، الواقع في ميامي بولاية فلوريدا، أحد الملاعب الرئيسية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026. وسيُعرف الملعب باسم «ملعب ميامي» خلال البطولة، حيث سيستضيف العديد من مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية خلال هذا الحدث الكروي الذي يستمر لمدة شهر.

يعد الملعب، الذي يستضيف فريق ميامي دولفينز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ذا تاريخ حافل باستضافة الأحداث الكبرى، بما في ذلك السوبر بول، وريسل مانيا، وسباق جائزة ميامي الكبرى، والحفلات الموسيقية التي يشارك فيها بعض من أكبر الفنانين في العالم.

تتمتع المدينة نفسها بالطاقة والحيوية، وقد احتضنت هذه اللعبة الجميلة بشكل أكبر منذ وصول ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في عام 2023. سيسعى ميسي، بطل العالم الحالي مع الأرجنتين، إلى الدفاع عن لقبه وترسيخ إرثه.

سواء كنت مسافرًا من جميع أنحاء العالم أو كنت من السكان المحليين المتحمسين لمشاهدة الأحداث التي تقام على مقربة منك، فإن GOAL لديها جميع المعلومات التي تحتاجها قبل زيارة ملعب ميامي.

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب هارد روك؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    الاثنين 15 يونيوالسعودية ضد أوروغواي (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب هارد روك (ميامي)التذاكر
    الأحد 21 يونيوأوروغواي ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك (ميامي)التذاكر
    الأربعاء 24 يونيوالبرازيل ضد اسكتلندا (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك (ميامي)التذاكر
    السبت 27 يونيوالبرتغال ضد كولومبيا (7:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك (ميامي)التذاكر
    الجمعة 3 يوليودور الـ32 (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك (ميامي)التذاكر
    السبت 11 يوليوربع النهائي (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك (ميامي)التذاكر
    السبت 18 يوليونهائي الميدالية البرونزية (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب هارد روك (ميامي)التذاكر

  • كيفية شراء تذاكر كأس العالم في ميامي من ملعب هارد روك

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيبًا. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على ملعب هارد روك

    السعة65,326
    سنة الافتتاح1986
    المستأجرونميامي دولفينز (NFL)، جامعة ميامي هوريكانز (NCAA)
    العنوان347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, USA
    تاريخ ملعب هارد روك

    افتتح الملعب في الأصل باسم «ملعب جو روبي» عام 1987، وهو ما يُعرف الآن باسم «ملعب ميامي»، وقد استضاف عددًا لا يحصى من الفعاليات الكبرى على مدار العقود الماضية. ومن بين هذه الفعاليات ست مباريات من بطولة «السوبر بول»، ومباريات تصفيات كرة القدم الجامعية، وبطولات «بي سي إس» الوطنية، ومباريات «السلسلة العالمية»، بالإضافة إلى حفلات موسيقية ضخمة. كما يستقبل الملعب عشاق رياضة السيارات كل عام من خلال سباق «جائزة ميامي الكبرى» للفورمولا 1، وكان مسرحًا لحدث «ريسل مانيا الثامن والعشرين» عام 2012.

    وفي الآونة الأخيرة، استضاف ملعب هارد روك نهائي كأس أمريكا 2024، حيث فازت الأرجنتين على كولومبيا في الوقت الإضافي لتفوز بلقبها السادس عشر، بفضل هدف دراماتيكي سجله لاوتارو مارتينيز.

    في عام 2025، تم اختياره كأحد الملاعب الـ 12 لاستضافة كأس العالم للأندية FIFA، حيث أقيمت فيه ثماني مباريات خلال البطولة. وقد عززت هذه الأحداث من سمعة الملعب المتنامية كوجهة عالمية المستوى لكرة القدم من الدرجة الأولى والأحداث الرياضية العالمية.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب هارد روك؟

    يُعد ملعب هارد روك حالياً مقر فريق «ميامي دولفينز» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وكذلك فريق «هوريكانز» التابع لجامعة ميامي في دوري كرة السلة التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA). 

    كيفية الوصول إلى ملعب هارد روك

    كيفية الوصول إلى ملعب هارد روك بواسطة وسائل النقل العام 

    هناك العديد من خيارات النقل العام المتاحة للمشجعين المتجهين إلى استاد هارد روك. أحد الطرق المريحة هو ركوب قطار برايتلاين إلى محطة أفينتورا، ثم ركوب حافلةهارد روك ستاديوم كونكت، التي تغادر بعد حوالي 10 دقائق من وصول القطار.

    خيار آخر موثوق به هو ركوب مترورايل إلى محطةغولدن غليدز أو محطة الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور، ثم الانتقال إلى خط متروباص 297، الذي يوفر خدمة إلى منطقة الاستاد.

    يوفر كلا الخيارين وصولاً سهلاً إلى الملعب، خاصة في أيام الفعاليات، ويساعدان المشجعين على تجنب متاعب القيادة والبحث عن موقف للسيارة.

    كيفية الوصول إلى استاد هارد روك بالسيارة

    يمكن للمشجعين الذين يتوجهون إلى ملعب هارد روك بالسيارة السير عبر شارع NW 199th Street (Miami Gardens Drive) من الطريق السريع I-95 أو طريقفلوريدا تورنبايك، ثم اتباع اللافتات التي توجههم نحو الملعب. يجب شراء تذاكر وقوف السيارات مسبقًا لأن الملعب لا يوفر خيارات لوقوف السيارات في الموقع في أيام الفعاليات. 

  • جولات إرشادية في ملعب هارد روك

    في الوقت الحالي، لا يقدم ملعب هارد روك أي جولات سياحية عامة أو خاصة، كما هو مذكور على موقعه الإلكتروني الرسمي. ومع ذلك، يمكنك التسجيل لتلقي إشعارات عند استئناف الجولات من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد هارد روك

    مثل معظم الملاعب الحديثة، يقدم ملعب هارد روك مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والشراب الشهية. في أيام المباريات، يمكن للمشجعين الاستمتاع بأطباق الملعب المفضلة مثل البرغر والشواء والبيرة من أكشاك الطعام المنتشرة في جميع أنحاء الردهة.

    إذا كنت تزور الملعب مع مجموعة وتبحث عن وجبة قبل أو بعد المباراة، فإن مطعم Lorna’s Caribbean & American Grill هو مكان مميز قريب، يشتهر بأطباقه اللذيذة.

    خيار آخر شهير هو مطعم The Licking، الذي يمتلكه DJ Khaled بالشراكة مع آخرين، ويقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات المريحة التي تحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والزوار على حد سواء.

    إذا كان لديك وقت إضافي خلال رحلتك، ففكر في استكشاف المناطق المجاورة في شمال ميامي بيتش أو أفينتورا لتجربة المزيد من المشهد الغذائي المتنوع للمدينة.

    يُنصح بشدة بالحجز مسبقًا، خاصة في أيام الفعاليات، حيث يمكن أن تمتلئ المطاعم القريبة من الاستاد بسرعة.