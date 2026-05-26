دليل تذاكر كأس العالم 2026 في ميامي: جدول مباريات ملعب هارد روك، مباريات ربع النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث، وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

من المقرر أن يكون ملعب هارد روك، الواقع في ميامي بولاية فلوريدا، أحد الملاعب الرئيسية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026. وسيُعرف الملعب باسم «ملعب ميامي» خلال البطولة، حيث سيستضيف العديد من مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية خلال هذا الحدث الكروي الذي يستمر لمدة شهر.

يعد الملعب، الذي يستضيف فريق ميامي دولفينز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ذا تاريخ حافل باستضافة الأحداث الكبرى، بما في ذلك السوبر بول، وريسل مانيا، وسباق جائزة ميامي الكبرى، والحفلات الموسيقية التي يشارك فيها بعض من أكبر الفنانين في العالم.

تتمتع المدينة نفسها بالطاقة والحيوية، وقد احتضنت هذه اللعبة الجميلة بشكل أكبر منذ وصول ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في عام 2023. سيسعى ميسي، بطل العالم الحالي مع الأرجنتين، إلى الدفاع عن لقبه وترسيخ إرثه.

