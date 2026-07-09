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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في ميامي: جدول مباريات ملعب هارد روك، مباريات ربع النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث، تذاكر «الفرصة الأخيرة» والمزيد

كأس العالم
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إذا كنت تخطط لزيارة ملعب هارد روك لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

احتل ملعب ميامي (ملعب هارد روك) رسميًا مركز الصدارة باعتباره أحد أكثر المراكز حيويةً وتشرقًا بأشعة الشمس في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 الجارية. 

يستضيف هذا الملعب الضخم في ميامي غاردنز سبع مباريات بارزة في البطولة، أبرزها مباراة ربع النهائي التي تزخر بالنجوم يوم السبت 11 يوليو، ومباراة تحديد المركز الثالث المرموقة يوم السبت 18 يوليو. 

مع اقتراب البطولة من نهايتها، اندمج التدفق الهائل للجماهير الدولية تمامًا في نسيج الحياة في جنوب فلوريدا، مضيئًا المنطقة الحضرية من ساوث بيتش وصولًا إلى بوابات الاستاد بعروض صوتية ولونية مبهجة.

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اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026: تواريخ طرح التذاكر، والأسعار، والتسعير الديناميكي، والمزيد

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    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب هارد روك؟

    التاريخالمباراةالنتيجة النهائية / التذاكر
    الأحد 21 يونيوأوروغواي ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)2-2
    الأربعاء 24 يونيوالبرازيل ضد اسكتلندا (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)0-3
    السبت 27 يونيوالبرتغال ضد كولومبيا (7:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)0-0
    الجمعة 3 يوليودور الـ32: الأرجنتين ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)3-2
    السبت 11 يوليوربع النهائي: النرويج ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)التذاكر
    السبت 18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسرا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)التذاكر

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  • كيفية شراء تذاكر كأس العالم في ميامي من ملعب هارد روك

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتوزيع تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي الذي أعقب السحب الأول).

    وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب هارد روك

    السعة65,326
    سنة الافتتاح1986
    المستأجرونميامي دولفينز (NFL)، فريق هوريكانز بجامعة ميامي (NCAA)
    العنوان347 دون شولا درايف، جناح 102، ميامي جاردنز، فلوريدا 33056، الولايات المتحدة الأمريكية
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  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    تاريخ ملعب هارد روك

    افتتح الملعب في الأصل باسم «ملعب جو روبي» عام 1987، وهو المعروف حاليًا باسم «ملعب ميامي»، وقد استضاف عددًا لا يحصى من الفعاليات الكبرى على مدار العقود الماضية. وتشمل هذه الفعاليات ست مباريات في بطولة «السوبر بول»، ومباريات التصفيات النهائية لكرة القدم الجامعية، وبطولات «بي سي إس» الوطنية، ومباريات «السلسلة العالمية»، بالإضافة إلى حفلات موسيقية رفيعة المستوى. كما يستقبل الملعب عشاق رياضة السيارات كل عام من خلال سباق «جائزة ميامي الكبرى» للفورمولا 1، وكان مسرحًا لحدث «ريسلمانيا الثامن والعشرين» في عام 2012.

    وفي الآونة الأخيرة، استضاف ملعب هارد روك نهائي كأس أمريكا 2024، حيث فازت الأرجنتين على كولومبيا في الوقت الإضافي لتفوز بلقبها السادس عشر، بفضل هدف الفوز الدرامي الذي سجله لاوتارو مارتينيز.

    وفي عام 2025، تم اختياره كأحد الملاعب الـ12 لاستضافة كأس العالم للأندية التابع للفيفا، حيث أُقيمت فيه ثماني مباريات خلال البطولة. وقد ساهمت هذه الأحداث في تعزيز السمعة المتنامية للملعب كوجهة عالمية المستوى لاستضافة مباريات كرة القدم من الدرجة الأولى والفعاليات الرياضية العالمية.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب هارد روك؟

    يُعد ملعب «هارد روك» حالياً الملعب الرئيسي لفريق «ميامي دولفينز» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وكذلك لفريق «هوريكانز» التابع لجامعة ميامي في دوري كرة السلة التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA). 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب هارد روك

    كيفية الوصول إلى ملعب هارد روك بوسائل النقل العام 

    هناك عدة خيارات متاحة لوسائل النقل العام للمشجعين المتجهين إلى استاد هارد روك. أحد الطرق المريحة هو ركوب قطار برايتلاين (Brightline) إلى محطة أفينتورا (Aventura)، ثم ركوب حافلة هارد روك ستاديوم كونكت (Hard Rock Stadium Connect Shuttle)، التي تنطلق بعد حوالي 10 دقائق من وصول القطار.

    خيار آخر موثوق به هو ركوب مترورايل (Metrorail) إلى محطةغولدن غليدز (GoldenGlades) أو محطة الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور (Dr. Martin Luther King Jr.)، ثم الانتقال إلى خط متروباص رقم 297 (Metrobus Route 297)، الذي يوفر خدمة نقل إلى منطقة الاستاد.

    يوفر كلا الخيارين وصولاً سهلاً إلى الملعب، خاصة في أيام الفعاليات، ويساعدان المشجعين على تجنب متاعب القيادة والبحث عن موقف للسيارة.

    كيفية الوصول إلى استاد هارد روك بالسيارة

    يمكن للمشجعين المتجهين إلى ملعب هارد روك بالسيارة السير عبر شارع NW 199th Street (Miami Gardens Drive) من الطريق السريع I-95 أو طريق فلوريدا تورنبايك (Florida Turnpike)، ثم اتباع اللافتات التي توجههم نحو الملعب. يجب شراء تذاكر وقوف السيارات مسبقًا، حيث لا يوفر الملعب خيارات لوقوف السيارات في الموقع في أيام الفعاليات. 

  • جولات إرشادية في ملعب هارد روك

    في الوقت الحالي، لا يقدم ملعب «هارد روك» أي جولات سياحية عامة أو خاصة، كما هو مذكور على موقعه الإلكتروني الرسمي. ومع ذلك، يمكنك التسجيل لتلقي إشعارات عند استئناف الجولات من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب هارد روك

    مثل معظم الملاعب الحديثة، يقدم ملعب «هارد روك» مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والشراب المثيرة. في أيام المباريات، يمكن للمشجعين الاستمتاع بأطباق الملعب المفضلة مثل البرغر والشواء والبيرة من أكشاك الطعام المنتشرة في جميع أنحاء الردهة.

    إذا كنت تزور الملعب مع مجموعة من الأصدقاء وتبحث عن وجبة قبل المباراة أو بعدها، فإن مطعم «لورناز كاريبيان آند أمريكان جريل» (Lorna’s Caribbean & American Grill) هو وجهة مميزة قريبة، تشتهر بأطباقها الشهية.

    خيار آخر شائع هو مطعم «ذا ليكينغ»، الذي يمتلكه دي جي خالد بالشراكة مع آخرين، ويقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات المريحة التي تحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والزوار على حد سواء.

    إذا كان لديك وقت إضافي خلال رحلتك، ففكر في استكشاف المناطق المجاورة مثل نورث ميامي بيتش أو أفينتورا لتجربة المزيد من المشهد الغذائي المتنوع للمدينة.

    يُنصح بشدة بالحجز مسبقًا، خاصة في أيام الفعاليات، حيث يمكن أن تمتلئ المطاعم القريبة من الاستاد بسرعة.