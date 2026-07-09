احتل ملعب ميامي (ملعب هارد روك) رسميًا مركز الصدارة باعتباره أحد أكثر المراكز حيويةً وتشرقًا بأشعة الشمس في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 الجارية.

يستضيف هذا الملعب الضخم في ميامي غاردنز سبع مباريات بارزة في البطولة، أبرزها مباراة ربع النهائي التي تزخر بالنجوم يوم السبت 11 يوليو، ومباراة تحديد المركز الثالث المرموقة يوم السبت 18 يوليو.

مع اقتراب البطولة من نهايتها، اندمج التدفق الهائل للجماهير الدولية تمامًا في نسيج الحياة في جنوب فلوريدا، مضيئًا المنطقة الحضرية من ساوث بيتش وصولًا إلى بوابات الاستاد بعروض صوتية ولونية مبهجة.

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