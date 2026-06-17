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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في ميامي: جدول مباريات ملعب هارد روك، مباريات ربع النهائي، المباراة على المركز الثالث والمزيد

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إذا كنت تخطط لزيارة ملعب هارد روك لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

من المقرر أن يكون ملعب «هارد روك»، الواقع في ميامي بولاية فلوريدا، أحد الملاعب الرئيسية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026. وسيُعرف الملعب باسم «ملعب ميامي» خلال البطولة، حيث سيستضيف العديد من مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية خلال هذا الحدث الكروي الذي يستمر لمدة شهر.

ويُعد هذا الملعب، الذي يستضيف فريق «ميامي دولفينز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ذا تاريخ حافل باستضافة الأحداث الكبرى، بما في ذلك «السوبر بول» و«ريسل مانيا» و«جائزة ميامي الكبرى» للحلبة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها بعض من أكبر الفنانين في العالم.

وتتمتع المدينة نفسها بحيوية كبيرة، وقد ازدادت شغفها بكرة القدم بشكل أكبر منذ انضمام ليونيل ميسي إلى نادي «إنتر ميامي» في عام 2023. وسيسعى ميسي، بطل العالم الحالي مع منتخب الأرجنتين، إلى الدفاع عن لقبه وترسيخ إرثه بشكل أكبر.

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اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026: تواريخ طرح التذاكر، والأسعار، والتسعير الديناميكي، والمزيد

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    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب هارد روك؟

    التاريخالمباراةمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
    الأحد 21 يونيوأوروغواي ضد الرأس الأخضر (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)300 دولار - 1,250 دولارالتذاكر
    الأربعاء 24 يونيوالبرازيل ضد اسكتلندا (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)500 دولار - 2,400 دولارالتذاكر
    السبت 27 يونيوالبرتغال ضد كولومبيا (7:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)550 دولار - 2,600 دولارالتذاكر
    الجمعة 3 يوليودور الـ32 (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)450 دولار - 1,900 دولارالتذاكر
    السبت 11 يوليوربع النهائي (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)850 دولار - 3,500 دولارالتذاكر
    السبت 18 يوليونهائي الميدالية البرونزية (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)700 دولار - 3,000 دولارالتذاكر

  • كيفية شراء تذاكر كأس العالم في ميامي من ملعب هارد روك

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًّا عمليات السحب الرئيسية لتوزيع تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي الذي أعقب السحب الأول).

    وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التذاكر المتاحة في المرحلة الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حاليًا على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب هارد روك

    السعة65,326
    سنة الافتتاح1986
    الفرق المقيمةفريق ميامي دولفينز (NFL)، فريق هوريكانز التابع لجامعة ميامي (NCAA)
    العنوان347 دون شولا درايف، جناح 102، ميامي جاردنز، فلوريدا 33056، الولايات المتحدة الأمريكية
    التذاكرالتذاكر
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    تاريخ ملعب هارد روك

    افتُتح الملعب في الأصل باسم «ملعب جو روبي» عام 1987، وهو المعروف حاليًّا باسم «ملعب ميامي»، وقد استضاف عددًا لا يحصى من الفعاليات الكبرى على مدار العقود الماضية. وتشمل هذه الفعاليات ست مباريات في بطولة «السوبر بول»، ومباريات تصفيات كرة القدم الجامعية، وبطولات «بي سي إس» الوطنية، ومباريات «السلسلة العالمية»، بالإضافة إلى حفلات موسيقية رفيعة المستوى. كما يستقبل الملعب عشاق رياضة السيارات كل عام من خلال سباق «جائزة ميامي الكبرى» للفورمولا 1، وكان مسرحًا لحدث «ريستليمانيا الثامن والعشرين» في عام 2012.

    وفي الآونة الأخيرة، استضاف ملعب هارد روك نهائي كأس أمريكا 2024، حيث فازت الأرجنتين على كولومبيا في الوقت الإضافي لتفوز بلقبها السادس عشر، بفضل هدف الفوز الدرامي الذي سجله لاوتارو مارتينيز.

    وفي عام 2025، تم اختياره كأحد الملاعب الـ12 لاستضافة كأس العالم للأندية التابع للفيفا، حيث أُقيمت فيه ثماني مباريات خلال البطولة. وقد ساهمت هذه الأحداث في تعزيز السمعة المتنامية للملعب كوجهة عالمية المستوى لاستضافة مباريات كرة القدم من الدرجة الأولى والفعاليات الرياضية العالمية.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب هارد روك؟

    يُعد ملعب «هارد روك» حالياً الملعب الرئيسي لفريق «ميامي دولفينز» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وكذلك لفريق «هوريكانز» التابع لجامعة ميامي في دوري كرة السلة التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA). 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب هارد روك

    كيفية الوصول إلى ملعب هارد روك بوسائل النقل العام 

    هناك عدة خيارات متاحة لوسائل النقل العام للمشجعين المتجهين إلى استاد هارد روك. أحد الطرق المريحة هو ركوب قطار برايتلاين (Brightline) إلى محطة أفينتورا (Aventura)، ثم ركوب حافلة هارد روك ستاديوم كونكت (Hard Rock Stadium Connect Shuttle)، التي تنطلق بعد حوالي 10 دقائق من وصول القطار.

    خيار آخر موثوق به هو ركوب مترورايل (Metrorail) إلى محطةغولدن غليدز (GoldenGlades) أو محطة الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور (Dr. Martin Luther King Jr.)، ثم الانتقال إلى خط متروباص رقم 297 (Metrobus Route 297)، الذي يوفر خدمة نقل إلى منطقة الاستاد.

    يوفر كلا الخيارين وصولاً سهلاً إلى الملعب، خاصة في أيام الفعاليات، ويساعدان المشجعين على تجنب متاعب القيادة والبحث عن موقف للسيارة.

    كيفية الوصول إلى ملعب هارد روك بالسيارة

    يمكن للمشجعين المتجهين إلى استاد هارد روك بالسيارة السير عبر شارع NW 199th Street (Miami Gardens Drive) من الطريق السريع I-95 أو طريق فلوريدا تورنبايك (Florida Turnpike)، ثم اتباع اللافتات التي توجههم نحو الاستاد. يجب شراء تذاكر وقوف السيارات مسبقًا، حيث لا يوفر الاستاد خيارات لوقوف السيارات في الموقع في أيام الفعاليات. 

  • جولات إرشادية في ملعب هارد روك

    في الوقت الحالي، لا يقدم ملعب «هارد روك» أي جولات سياحية عامة أو خاصة، وفقًا لما هو مذكور على موقعه الإلكتروني الرسمي. ومع ذلك، يمكنك التسجيل لتلقي إشعارات عند استئناف الجولات من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب هارد روك

    مثل معظم الملاعب الحديثة، يقدم ملعب «هارد روك» مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والمشروبات المثيرة. في أيام المباريات، يمكن للمشجعين الاستمتاع بأطباق الملعب المفضلة مثل البرغر والشواء والبيرة من أكشاك الطعام المنتشرة في جميع أنحاء الردهة.

    إذا كنت تزور الملعب مع مجموعة من الأصدقاء وتبحث عن وجبة قبل المباراة أو بعدها، فإن مطعم «لورناز كاريبيان آند أمريكان جريل» (Lorna’s Caribbean & American Grill) هو وجهة مميزة قريبة، تشتهر بأطباقها الشهية.

    خيار آخر شائع هو مطعم «ذا ليكينغ» (The Licking)، الذي يمتلكه دي جي خالد بالشراكة مع آخرين، ويقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات المريحة التي تحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والزوار على حد سواء.

    إذا كان لديك وقت إضافي خلال رحلتك، ففكر في استكشاف المناطق المجاورة مثل نورث ميامي بيتش أو أفينتورا لتجربة المزيد من المشهد الغذائي المتنوع للمدينة.

    يُنصح بشدة بالحجز مسبقًا، خاصة في أيام الفعاليات، حيث يمكن أن تمتلئ المطاعم القريبة من الاستاد بسرعة.