من المقرر أن يكون ملعب «هارد روك»، الواقع في ميامي بولاية فلوريدا، أحد الملاعب الرئيسية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026. وسيُعرف الملعب باسم «ملعب ميامي» خلال البطولة، حيث سيستضيف العديد من مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية خلال هذا الحدث الكروي الذي يستمر لمدة شهر.

ويُعد هذا الملعب، الذي يستضيف فريق «ميامي دولفينز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ذا تاريخ حافل باستضافة الأحداث الكبرى، بما في ذلك «السوبر بول» و«ريسل مانيا» و«جائزة ميامي الكبرى» للحلبة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها بعض من أكبر الفنانين في العالم.

وتتمتع المدينة نفسها بحيوية كبيرة، وقد ازدادت شغفها بكرة القدم بشكل أكبر منذ انضمام ليونيل ميسي إلى نادي «إنتر ميامي» في عام 2023. وسيسعى ميسي، بطل العالم الحالي مع منتخب الأرجنتين، إلى الدفاع عن لقبه وترسيخ إرثه بشكل أكبر.

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