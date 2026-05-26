تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دليل تذاكر كأس العالم 2026 في مونتيري: جدول مباريات استاد BBVA ومعلومات عن المباريات وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

إذا كنت تخطط لزيارة ملعب BBVA لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

يُعرف ملعب «إستاديو بي بي في إيه» (Estadio BBVA)، ملعب نادي مونتيري، بلقب «إل جيغانتي دي أكيرو» (العملاق الفولاذي)، وهو أحد الملاعب المكسيكية الثلاثة التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026، إلى جانب ملعب «إستاديو أزتيكا» التاريخي وملعب «إستاديو أكرون» الذي يستضيف فريق تشيفاس.

خلال البطولة، سيُشار إلى الملعب باسم "إستاديو مونتيري" وفقًا للوائح الرعاية.

بعد أن استضاف هذا الملعب العديد من المباريات لفريق مونتيري وكذلك للمنتخب المكسيكي، يمثل عام 2026 فصلاً جديداً لهذا الملعب الحديث والمذهل.

سيستضيف ملعب BBVA ما مجموعه أربع مباريات في كأس العالم، بما في ذلك مباريات دور المجموعات ومباريات خروج المغلوب.

إذا كنت تخطط لزيارة الملعب قريبًا أو خلال كأس العالم 2026 لتشجيع فريقك، فهذا الدليل مخصص لك. يوفر لك موقع GOAL جميع المعلومات الأساسية التي تحتاجها قبل زيارة الملعب. 

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في استاد BBVA؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    الأحد 14 يونيوالسويد ضد تونس (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب BBVA (مونتيري)التذاكر
    السبت 20 يونيوتونس ضد اليابان (10 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب BBVA (مونتيري)التذاكر
    الأربعاء 24 يونيوجنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب BBVA (مونتيري)التذاكر
    الاثنين 29 يونيودور الـ32 (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب BBVA (مونتيري)التذاكر

    سيستضيف استاد BBVA أربع مباريات خلال كأس العالم 2026. وتشمل هذه المباريات ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ32.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في مونتيري من استاد BBVA؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على استاد BBVA

    السعة53,500
    سنة الافتتاح2015
    المستأجرCF مونتيري (الدوري المكسيكي)
    العنوانv. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Mexico
    تاريخ ملعب BBVA

    أصبح ملعب BBVA، الذي افتتح في الأصل باسم ملعب BBVA Bancomer في عام 2015، المقر الجديد لنادي مونتيري، ليحل محل ملعب تكنولوجيكو التاريخي الذي كان قائماً منذ عام 1950.

    في المباراة الافتتاحية، فاز مونتيري على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-0 في مباراة ودية. يُعتبر الملعب أعجوبة معمارية حديثة، ويتميز بمناظر خلابة ومرافق عالمية المستوى.

    بالإضافة إلى مباريات مونتيري على أرضه، استضاف استاد BBVA نهائيات كأس المكسيك (Copa MX) ونهائيات دوري أبطال الكونكاكاف (CONCACAF) ومباريات المنتخب المكسيكي.

    كما أنه مكان منتظم لإقامة الأحداث الثقافية الكبرى في المكسيك، بما في ذلك الحفلات الموسيقية لفنانين مشهورين عالميًا مثل كولدبلاي، وذا ويكند، وشاكيرا، وغيرهم.

    في كأس العالم 2026، سيستضيف استاد BBVA أربع مباريات، بما في ذلك ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ32.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب BBVA؟

    نادي مونتيري الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى المكسيكي هو المستأجر الوحيد لملعب BBVA 
    الفريقالدوري
    CF مونتيريالدوري المكسيكي
    كيفية الوصول إلى استاد BBVA

    كيفية الوصول إلى استاد BBVA بوسائل النقل العام 

    للوصول إلى استاد BBVA بوسائل النقل العام، يمكنك ركوب خط مترو Metrorrey رقم 1 (L01). يتوقف هذا الخط عند محطة Exposición، التي تبعد حوالي 10 دقائق سيرًا على الأقدام عن الاستاد.

    تتوقف أيضًا عدة خطوط حافلات بالقرب من الملعب، بما في ذلك الخطوط 214 و223 وTME و093. تقع محطة Pablo Livas (Estadio BBVA) على بعد دقيقتين سيرًا على الأقدام من الملعب.

    كيفية الوصول إلى استاد BBVA بالسيارة 

    تؤدي كل من Avenida Constitucion (الطريق السريع 85D) و Carretera Miguel Aleman (الطريق السريع 54D) إلى Estadio BBVA. تم وضع لافتات واضحة عند مخارج Avenida Pablo Livas أو La Pastora لتوجيه المشجعين إلى الملعب في أيام الفعاليات.

  • جولات إرشادية في استاد بانورتي

    على الرغم من عدم توفر جولات داخل الملعب حاليًا بسبب أعمال التجديد الجارية، فإن ملعب «إستاديو بانورتي» عادةً ما يتيح للمشجعين زيارته على مدار العام من خلال «جولة أزتيكا».

    تتيح هذه التجربة للزوار الدخول إلى الملعب واستكشاف غرف تغيير الملابس والمرور عبر منصة الصحافة ونفق الماراثون، بالإضافة إلى مشاهدة اللوحات التذكارية والشارات الفريدة.

    في أيام الفعاليات أو أيام المباريات، تغلق الجولة أبوابها قبل ست ساعات من انطلاق المباراة.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد بانورتي

    تتوفر خيارات طعام متنوعة حول استاد بانورتي. داخل الاستاد، توفر أكشاك البيع المتنقلة والباعة الوجبات الخفيفة والمشروبات. وفي الأحياء المجاورة، كوابا وسان لورينزو هويبولكو، سيجد الزوار مطاعم وأكشاك تاكو ومطاعم محلية تقدم المأكولات المكسيكية التقليدية.

    بعد انتهاء الفعاليات، يفضل العديد من المشجعين المطاعم الصغيرة القريبة أو محلات التاكو. ورغم أن هذه الأماكن ليست فاخرة، إلا أنها تقدم أطعمة الشارع المكسيكية الأصيلة.

    بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن وجبة في مطعم، فإن Restaurante Parque Asturias و Cachito de Cuba و Lucrecia Coyoacan هي خيارات ممتازة، خاصة للمجموعات.