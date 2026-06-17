دليل تذاكر كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي: جدول مباريات ملعب أزتيكا، مباريات المجموعات والمزيد

سيستضيف ملعب «إستاديو بانورتي» ما مجموعه خمس مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة. كما سيستضيف المباراة الأخيرة للمكسيك في مرحلة المجموعات.

يقع ملعب «إستاديو بانورتي»، المعروف أكثر باسم «إستاديو أزتيكا»، في مدينة مكسيكو، وقد شهد عددًا لا يحصى من المباريات التاريخية واللاعبين الأسطوريين. ولا يزال «إستاديو أزتيكا» هو الملعب الوحيد الذي استضاف نهائيين لكأس العالم، في عامي 1970 و1986. وشهدت نسخة عام 1986 تسجيل الأسطورة دييغو مارادونا لهدف «يد الله» الشهير في هذا الملعب بالذات.

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