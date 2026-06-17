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America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MXGetty Images Sport
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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي: جدول مباريات ملعب أزتيكا، مباريات المجموعات والمزيد

كأس العالم
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إذا كنت تخطط لزيارة ملعب «إستاديو بانورتي» لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

سيستضيف ملعب «إستاديو بانورتي» ما مجموعه خمس مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة. كما سيستضيف المباراة الأخيرة للمكسيك في مرحلة المجموعات.

يقع ملعب «إستاديو بانورتي»، المعروف أكثر باسم «إستاديو أزتيكا»، في مدينة مكسيكو، وقد شهد عددًا لا يحصى من المباريات التاريخية واللاعبين الأسطوريين. ولا يزال «إستاديو أزتيكا» هو الملعب الوحيد الذي استضاف نهائيين لكأس العالم، في عامي 1970 و1986. وشهدت نسخة عام 1986 تسجيل الأسطورة دييغو مارادونا لهدف «يد الله» الشهير في هذا الملعب بالذات.

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اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026: تواريخ طرح التذاكر، والأسعار، والتسعير الديناميكي، والمزيد

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في استاد بانورتي؟

    التاريخالمباراةمتوسط سعر إعادة البيعالنتيجة/التذاكر
    الخميس 11 يونيوالمباراة الافتتاحية لكأس العالم: المكسيك ضد جنوب أفريقيا (1 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)2-0
    الأربعاء 17 يونيوأوزبكستان ضد كولومبيا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)150 دولار - 750 دولارالتذاكر
    الأربعاء 24 يونيوالتشيك ضد المكسيك (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)350 دولار - 1,500 دولارالتذاكر
    الثلاثاء 30 يونيودور الـ32 (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولار - 1,800 دولارالتذاكر
    الأحد 5 يوليودور الـ16 (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)650 دولار - 2,500 دولارالتذاكر

    سيستضيف ملعب "إستاديو بانورتي" ما مجموعه خمس مباريات خلال كأس العالم 2026. 

    ويشمل ذلك ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في نيويورك من ملعب «إستاديو بانورتي»؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًّا عمليات السحب الرئيسية لتوزيع تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي الذي أعقب السحب الأول).

    وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التذاكر المتاحة في المرحلة الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    نظرة عامة على ملعب «إستاديو بانورتي»

    السعة87,523
    سنة الافتتاح1966
    الفرق المشاركةنادي أمريكا، كروز أزول (الدوري المكسيكي)
    العنوانCalz. de Tlalpan 3465، Sta. Úrsula Coapa، Coyoacan، 04650 Ciudad de Mexico، CDMX، المكسيك
    التذاكرالتذاكر
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    تاريخ ملعب «إستاديو بانورتي»

    يتمتع ملعب «أزتيكا» بتاريخ طويل وارتباط عميق برياضة كرة القدم. منذ افتتاحه في عام 1966، خضع الملعب لعدة عمليات تجديد، كانت أولها بعد كأس العالم لعام 1986. ثم تم تجديده لاحقًا في أعوام 1999 و2013 و2016.

    استعدادًا لكأس العالم 2026، يخضع الملعب مرة أخرى لمشروع تجديد كبير، وسيكون أحد أبرز معالم الجذب في البطولة. وعلى الرغم من أنه يُعرف رسميًا باسم «ملعب بانورتي» بعد أن حصل بنك بانورتي على حقوق التسمية، إلا أنه سيُشار إليه في الغالب باسمه الأصلي، «ملعب أزتيكا»، خلال كأس العالم FIFA وفقًا لقواعد الرعاية.

    يُعد الملعب ضخمًا بالفعل، حيث تبلغ سعة مقاعده أكثر من 87,000 مقعد. وبمجرد الانتهاء من أعمال التجديد، من المتوقع أن يُعاد افتتاح «إستاديو بانورتي» بسعة تقترب من 90,000 مقعد استعدادًا لكأس العالم.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب «إستاديو بانورتي»؟

    يُعد نادي «كلوب أمريكا»، الذي يلعب في دوري «ليغا إم إكس»، المستأجر الرئيسي لملعب «إستاديو بانورتي»؛ ومع ذلك، يلعب نادي «كروز أزول» مبارياته على أرضه في هذا الملعب أيضًا، إلى جانب المنتخب المكسيكي. 
    الفريقالدوري
    نادي أمريكاالدوري المكسيكي
    كروز أزولالدوري المكسيكي
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    كيفية الوصول إلى استاد بانورتي

    كيفية الوصول إلى استاد بانورتي بوسائل النقل العام 

    يمكن الوصول إلى استاد بانورت بسهولة بوسائل النقل العام. الخيار الأكثر توصيةً من قبل السكان المحليين هو ركوب المترو والقطار الخفيف. تنقلك خط المترو رقم 2 (الخط الأزرق) إلى محطة تاسكينا، حيث يمكنك التحويل إلى القطار الخفيف المتجه إلى شوشيميلكو. ويوجد على هذا الخط محطة باسم استاد أزتيكا، تقع مباشرةً أمام الاستاد.

    كما توجد خطوط حافلات تربط منطقة تاسكينا بالمناطق المحيطة بالملعب، على الرغم من أن المسارات الدقيقة تعتمد على المكان الذي تنطلق منه.

    كيفية الوصول إلى استاد بانورتي بالسيارة 

    تشمل الطرق الرئيسية المؤدية إلى استاد بانورتي كالشادا دي تلالبان، وأكوكسبا، وبيريفييريكو، وسيركويتو أزتيكا. تتوفر مواقف للسيارات في الاستاد، ولكن يُنصح بشدة باستخدام وسائل النقل العام بسبب ازدحام المرور وصعوبة الخروج في أيام الفعاليات.

  • جولات إرشادية في ملعب «إستاديو بانورتي»

    على الرغم من عدم توفر جولات في الملعب حاليًا بسبب أعمال التجديد الجارية، إلا أن ملعب «إستاديو بانورتي» عادةً ما يتيح للمشجعين فرصة زيارته على مدار العام من خلال «جولة أزتيكا».

    تتيح هذه التجربة للزوار الدخول إلى أرضالملعب، واستكشاف غرف تغيير الملابس، والمرور عبر منصة الصحافة ونفق الماراثون، ومشاهدة اللوحات التذكارية والشارات الفريدة.

    في أيام الفعاليات أو أيام المباريات، تُغلق الجولة أبوابها قبل ست ساعات من انطلاق المباراة.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد بانورتي

    تتوفر خيارات طعام متنوعة حول استاد بانورتي. داخل الاستاد، توفر أكشاك البيع والباعة الوجبات الخفيفة والمشروبات. وفي الأحياء المجاورة، كوابا وسان لورينزو هويبولكو، سيجد الزوار مطاعم وأكشاك تاكو ومطاعم محلية تقدم المأكولات المكسيكية التقليدية.

    بعد انتهاء الفعاليات، يفضل العديد من المشجعين التوجه إلى المطاعم الصغيرة القريبة أو محلات التاكو. ورغم أن هذه الأماكن ليست فاخرة، إلا أنها تقدم أطعمة الشارع المكسيكية الأصيلة.

    بالنسبة لمن يبحثون عن وجبة يتناولونها جالسين، يُعد كل من «مطعم باركي أستورياس» و«كاشيتو دي كوبا» و«لوكريسيا كويواكان» خيارات ممتازة، خاصة للمجموعات.