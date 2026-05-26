دليل تذاكر كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي: جدول مباريات استاد أزتيكا، وأفضل المقاعد، ومباريات المجموعات، والمباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمزيد

سيستضيف ملعب "إستاديو بانورتي" ما مجموعه خمس مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة. كما سيستضيف المباراة الأخيرة للمكسيك في دور المجموعات.

يقع استاد بانورتي، المعروف باسم استاد أزتيكا، في مدينة مكسيكو، وقد شهد عددًا لا يحصى من المباريات التاريخية واللاعبين الأسطوريين. ويظل استاد أزتيكا هو الاستاد الوحيد الذي استضاف نهائيين لكأس العالم، في عامي 1970 و1986. وشهدت نسخة عام 1986 تسجيل الأسطورة دييجو مارادونا لهدف "يد الله" الشهير في هذا الملعب بالذات.

في عام 2026، من المقرر أن يكون استاد بانورتي مرة أخرى أحد أبرز معالم البطولة، ليصبح الاستاد الوحيد الذي يستضيف ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم FIFA.

إذا كنت تخطط لزيارة هذا الملعب التاريخي، فهذا الدليل مخصص لك. سواء كنت مسافرًا عاديًا أو مشجعًا متعصبًا لكرة القدم، فإن GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها قبل زيارة هذا الملعب الأيقوني.

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في استاد بانورتي؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    الخميس 11 يونيومباراة افتتاح كأس العالم: المكسيك ضد جنوب أفريقيا (1 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)استاد بانورتي (مكسيكو سيتي)التذاكر
    الأربعاء 17 يونيوأوزبكستان ضد كولومبيا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب بانورتي (مكسيكو سيتي)التذاكر
    الأربعاء 24 يونيوالتشيك ضد المكسيك (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب بانورتي (مكسيكو سيتي)التذاكر
    الثلاثاء 30 يونيودور الـ32 (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب بانورتي (مكسيكو سيتي)التذاكر
    الأحد 5 يوليودور الـ16 (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب بانورتي (مكسيكو سيتي)التذاكر

    سيستضيف استاد بانورتي ما مجموعه خمس مباريات خلال كأس العالم 2026. 

    ويشمل ذلك ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16.

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على استاد بانورتي

    السعة87,523
    سنة الافتتاح1966
    الفرقكلوب أمريكا، كروز أزول (الدوري المكسيكي)
    العنوانCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacan, 04650 Ciudad de Mexico, CDMX, Mexico
    تاريخ ملعب بانورتي

    يتمتع ملعب أزتيكا بتاريخ طويل وعلاقة وثيقة بكرة القدم. منذ افتتاحه في عام 1966، خضع الملعب لعدة عمليات تجديد، كانت أولها بعد كأس العالم 1986. ثم تم تجديده لاحقًا في أعوام 1999 و2013 و2016.

    قبل كأس العالم 2026، يخضع الملعب مرة أخرى لمشروع إعادة تصميم كبير وسيكون أحد المعالم الرئيسية في البطولة. على الرغم من أنه يُعرف رسميًا باسم ملعب بانورتي بعد أن حصل بنك بانورتي على حقوق التسمية، إلا أنه سيُشار إليه في الغالب باسمه الأصلي، ملعب أزتيكا، خلال كأس العالم FIFA بسبب قواعد الرعاية.

    الملعب ضخم بالفعل، حيث تبلغ سعته أكثر من 87,000 مقعد. وبمجرد الانتهاء من أعمال التجديد، من المتوقع أن يُعاد افتتاح ملعب "إستاديو بانورتي" بسعة تقارب 90,000 مقعد لاستضافة كأس العالم.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب «إستاديو بانورتي»؟

    نادي أمريكا، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى المكسيكي (Liga MX)، هو المستأجر الرئيسي لملعب «إستاديو بانورتي»؛ ومع ذلك، يلعب نادي كروز أزول مبارياته على أرضه في هذا الملعب أيضًا، إلى جانب المنتخب المكسيكي. 
    الفريقالدوري
    كلوب أمريكاالدوري المكسيكي
    كروز أزولالدوري المكسيكي
    كيفية الوصول إلى استاد بانورتي

    كيفية الوصول إلى استاد بانورتي بوسائل النقل العام 

    يمكن الوصول إلى استاد بانورتي بسهولة بوسائل النقل العام. الخيار الأكثر توصية من قبل السكان المحليين هو ركوب المترو والقطار الخفيف. تنقلك خط المترو 2 (الخط الأزرق) إلى محطة تاسكينا، حيث يمكنك الانتقال إلى قطارشوشيميلكو الخفيف. يحتوي هذا الخط على محطة تسمى استاد أزتيكا، وتقع مباشرة أمام الاستاد.

    هناك أيضًا خطوط حافلات تربط منطقة تاسكينا بمحيط الاستاد، على الرغم من أن المسارات الدقيقة تعتمد على المكان الذي تنطلق منه.

    كيفية الوصول إلى استاد بانورتي بالسيارة 

    تشمل الطرق الرئيسية المؤدية إلى استاد بانورتي كالزادا دي تلالبان، وأكوكسبا، وبيريفييريكو، وسيركويتو أزتيكا. تتوفر مواقف للسيارات في الاستاد، ولكن يوصى بشدة باستخدام وسائل النقل العام بسبب ازدحام المرور وصعوبة الخروج في أيام الفعاليات.

  • جولات إرشادية في استاد بانورتي

    على الرغم من عدم توفر جولات داخل الملعب حاليًا بسبب أعمال التجديد الجارية، فإن ملعب «إستاديو بانورتي» عادةً ما يتيح للمشجعين زيارته على مدار العام من خلال «جولة أزتيكا».

    تتيح هذه التجربة للزوار الدخول إلى الملعب واستكشاف غرف تغيير الملابس والمرور عبر منصة الصحافة ونفق الماراثون، بالإضافة إلى مشاهدة اللوحات التذكارية والشارات الفريدة.

    في أيام الفعاليات أو أيام المباريات، تغلق الجولة أبوابها قبل ست ساعات من انطلاق المباراة.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد بانورتي

    تتوفر خيارات طعام متنوعة حول استاد بانورتي. داخل الاستاد، توفر أكشاك البيع المتنقلة والباعة الوجبات الخفيفة والمشروبات. وفي الأحياء المجاورة، كوابا وسان لورينزو هويبولكو، سيجد الزوار مطاعم وأكشاك تاكو ومطاعم محلية تقدم المأكولات المكسيكية التقليدية.

    بعد انتهاء الفعاليات، يفضل العديد من المشجعين المطاعم الصغيرة القريبة أو محلات التاكو. ورغم أن هذه الأماكن ليست فاخرة، إلا أنها تقدم أطعمة الشارع المكسيكية الأصيلة.

    بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن وجبة في مطعم، فإن Restaurante Parque Asturias و Cachito de Cuba و Lucrecia Coyoacan هي خيارات ممتازة، خاصة للمجموعات.