سيستضيف ملعب "إستاديو بانورتي" ما مجموعه خمس مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة. كما سيستضيف المباراة الأخيرة للمكسيك في دور المجموعات.

يقع استاد بانورتي، المعروف باسم استاد أزتيكا، في مدينة مكسيكو، وقد شهد عددًا لا يحصى من المباريات التاريخية واللاعبين الأسطوريين. ويظل استاد أزتيكا هو الاستاد الوحيد الذي استضاف نهائيين لكأس العالم، في عامي 1970 و1986. وشهدت نسخة عام 1986 تسجيل الأسطورة دييجو مارادونا لهدف "يد الله" الشهير في هذا الملعب بالذات.

في عام 2026، من المقرر أن يكون استاد بانورتي مرة أخرى أحد أبرز معالم البطولة، ليصبح الاستاد الوحيد الذي يستضيف ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم FIFA.

إذا كنت تخطط لزيارة هذا الملعب التاريخي، فهذا الدليل مخصص لك. سواء كنت مسافرًا عاديًا أو مشجعًا متعصبًا لكرة القدم، فإن GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها قبل زيارة هذا الملعب الأيقوني.

اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026: تواريخ الإصدار والأسعار والتسعير الديناميكي والمزيد