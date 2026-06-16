دليل تذاكر كأس العالم 2026 في كانساس سيتي: كيفية حجز تذاكر ملعب أروهيد، جدول المباريات، مباريات ربع النهائي والمزيد

يُعد ملعب «جيها فيلد» في استاد «أروهيد»، الواقع في مدينة كانساس، أحد الملاعب الـ12 التي تم اختيارها لاستضافة مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة.

سيستضيف ملعب GEHA ست مباريات في كأس العالم، بما في ذلك مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية.

على الرغم من أن الملعب قد لا يكون معروفًا على نطاق واسع باستضافة مباريات كرة القدم، إلا أنه استضاف مباراة في دور المجموعات خلال كأس أمريكا 2024 بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

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