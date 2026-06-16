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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في كانساس سيتي: كيفية حجز تذاكر ملعب أروهيد، جدول المباريات، مباريات ربع النهائي والمزيد

كأس العالم
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إذا كنت تخطط لزيارة ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته

يُعد ملعب «جيها فيلد» في استاد «أروهيد»، الواقع في مدينة كانساس، أحد الملاعب الـ12 التي تم اختيارها لاستضافة مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة. 

سيستضيف ملعب GEHA ست مباريات في كأس العالم، بما في ذلك مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية. 

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على الرغم من أن الملعب قد لا يكون معروفًا على نطاق واسع باستضافة مباريات كرة القدم، إلا أنه استضاف مباراة في دور المجموعات خلال كأس أمريكا 2024 بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب «جيها فيلد» التابع لملعب «أروهيد»؟

    التاريخالمباراةمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
    الثلاثاء 16 يونيوالأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولار - 1900 دولارالتذاكر
    السبت 20 يونيوالإكوادور ضد كوراساو (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)180 دولار - 750 دولارالتذاكر
    الخميس 25 يونيوتونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)280 دولار - 1,200 دولارالتذاكر
    السبت 27 يونيوالجزائر ضد النمسا (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)200 دولار - 850 دولارالتذاكر
    الجمعة 3 يوليودور الـ32 (8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولار - 1,600 دولارالتذاكر
    السبت 11 يوليوربع النهائي (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)800 دولار - 3,200 دولارالتذاكر

    سيستضيف ملعب GEHA Field ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم FIFA 2026. ويشمل ذلك أربع مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في ربع النهائي

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في كانساس سيتي في ملعب أروهيد؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًّا عمليات السحب الرئيسية لتوزيع تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي الذي أعقب السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حاليًا على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

    احجز تذاكركأس العالم في كانساس سيتياحجز التذاكر

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد

    السعة76,416
    سنة الافتتاح1972
    الفريق (الفرق)كانساس سيتي تشيفز (NFL)
    العنوان1 أروهيد درايف، كانساس سيتي، ميسوري 64129، الولايات المتحدة الأمريكية
    التذاكرالتذاكر
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    تاريخ ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد

    منذ افتتاحه في عام 1972، ظل فريق «كانساس سيتي تشيفز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) هو الفريق الرئيسي والوحيد الذي يستضيف مبارياته في هذا الملعب. ويشتهر ملعب «جي إي إتش إيه فيلد»، الذي تتسع سعته لأكثر من 70,000 متفرج، على نطاق واسع بأجوائه المثيرة خلال مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، مما غالبًا ما يجعل الأمور صعبة على الفرق الزائرة.

    بين عامي 2013 و2014، حطم ملعب «جي إي إتش إيه فيلد» الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس كأعلى مستوى صوت في ملعب رياضي في العالم، وذلك مرتين. فقد سجل الملعب أولاً مستوى صوت بلغ 137.5 ديسيبل، ثم تجاوز رقمه القياسي السابق بمستوى صوت مذهل بلغ 142.2 ديسيبل.

    وبالإضافة إلى الأحداث الرياضية الكبرى، استضاف ملعب GEHA Field أيضًا بعضًا من أكبر الفنانين في العالم. فقد صعد كل من إد شيران وتايلور سويفت وكيني تشيسني وغيرهم إلى خشبة المسرح في هذا الملعب الأيقوني.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب «جيها» في استاد «أروهيد»؟

    منذ افتتاحه في عام 1972، ظل الملعب الملعب الرئيسي لفريق «كانساس سيتي تشيفز» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)
    الفريقالدوري
    كانساس سيتي تشيفزالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب GEHA في استاد أروهيد

    كيفية الوصول إلى ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد بواسطة وسائل النقل العام 

    يمكن الوصول إلى ملعب GEHA في استاد أروهيد بوسائل النقل العام سواء بالحافلات أو القطار الخفيف. ومع ذلك، يُنصح باستخدام حافلات RideKC، حيث تتوقف الحافلات رقم 28 و29 و47 جميعها بالقرب من الاستاد، على بعد حوالي 10 دقائق سيرًا على الأقدام. تقع أقرب محطة للقطار الخفيف على بعد حوالي 25 دقيقة سيرًا على الأقدام من الاستاد، مما يجعلها خيارًا أقل ملاءمة، خاصة في أيام الفعاليات.

    كيفية الوصول إلى ملعب GEHA في استاد أروهيد بالسيارة 

    يقع ملعب «جي إتش إيه فيلد» داخل مجمع «ترومان الرياضي»، ويمكن الوصول إليه بسهولة بالسيارة عبر الطريقين السريعين I-70 وI-435. إذا كنت مسافرًا على الطريق السريع I-435، فاستخدم المخرج 63C. أما إذا كنت مسافرًا على الطريق السريع I-70، فاستخدم المخرجين 9 أو 7B، حيث ستقودك جميع هذه الطرق مباشرةً إلى الملعب.

  • جولات إرشادية في ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد

    يقدم «جيها فيلد» ثلاثة أنواع مختلفة من الجولات للمشجعين الزائرين، ويقدم كل منها مجموعة من التجارب الفريدة. 

    الجولة العامة

    تشمل الجولات العامة إلى ملعب GEHA Field زيارة إلى مقصورة الصحافة، ومستوى النادي، وقاعة الشرف، وغرف تغيير الملابس، وغيرها، وتستغرق حوالي 90 دقيقة. يجب حجز تذاكر جولة الملعب مسبقًا من خلال الموقعالإلكتروني للملعب. 

    الجولة الخاصة

    تغطي باقة الجولة الخاصة بشكل أساسي نفس المناطق التي تغطيها الجولة العامة. ومع ذلك، فإن التجربة المصحوبة بمرشد مخصص لك أو لمجموعتك بالكامل، مما يوفر مزيدًا من المرونة والاهتمام الشخصي وفهمًا أفضل لتاريخ الملعب وميزاته.

    جولة يوم المباراة

    تقدم جولات يوم المباراة تجربة فريدة للمشجعين الزائرين، بما في ذلك 60 دقيقة من الوصول قبل المباراة. تتضمن الجولة توقفات في البنتهاوس وقاعة الشرف و20 دقيقة على خط التماس، كل ذلك قبل بدء مباراة كانساس سيتي تشيفز مباشرة.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد

    يقدم ملعب GEHA Field عددًا من خيارات تناول الطعام للمشجعين الزائرين، بما في ذلك "تايلغاتينغ" (Tailgating)، وهي تقليد محلي محبوب يقوم فيه المشجعون بشواء الأضلاع وشرائح اللحم وغيرها من الأطباق قبل مباريات فريق كانساس سيتي تشيفز مباشرةً. كما يُعد كل من LC’s Bar-B-QوJack Stack خيارين ممتازين لتناول العشاء بعد المباراة مع مجموعتك، وهما من المطاعم المفضلة لدى السكان المحليين.

    يعد Joe’s Kansas City مكانًا رائعًا آخر، على الرغم من أنه يميل إلى الازدحام بسبب شعبيته. يُنصح بحجز طاولتك مسبقًا إذا كنت تخطط للزيارة.