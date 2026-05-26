Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

ترجمه

دليل تذاكر كأس العالم 2026 في كانساس سيتي: جدول مباريات ملعب أروهيد، مباريات ربع النهائي، وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

كأس العالم
تسوّق مع جول
التذاكر

إذا كنت تخطط لزيارة ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته

يُعد ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد، الواقع في مدينة كانساس سيتي، أحد الملاعب الـ 12 التي تم اختيارها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة. وبمشاركة 48 دولة في البطولة التي تستمر لمدة شهر، ستكون هذه النسخة أكبر بطولة كأس عالم في تاريخ هذه الرياضة. ولأغراض العلامة التجارية للفيفا، سيُشار إلى الملعب باسم «استاد كانساس سيتي» خلال البطولة.

احجز تذاكركأس العالم في كانساس سيتياحجز التذاكر

سيستضيف ملعب GEHA Field ست مباريات في الحدث البارز العام المقبل، بما في ذلك مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون معروفًا على نطاق واسع باستضافة مباريات كرة القدم، إلا أن الملعب استضاف مباراة في دور المجموعات خلال كأس أمريكا 2024 بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

يُعد ملعب GEHA Field حاليًا مقرًا لفريق كانساس سيتي تشيفز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، كما يُعرف بأنه أحد أكثر الملاعب صخبًا في الدوري.

يمثل بطولة 2026 فصلاً جديداً في تاريخ الملعب العريق، حيث من المتوقع أن يتدفق المشجعون من جميع أنحاء العالم إلى كانساس سيتي لتشجيع فرقهم المفضلة.

سواء كنت من عشاق كرة القدم المخلصين أو شخصًا يبحث ببساطة عن استكشاف الملعب أثناء وجودك في المدينة، فإن هذا الدليل مخصص لك. يقدم لك GOAL جميع التفاصيل التي تحتاجها لتجربة سلسة لا تُنسى في الملعب.

اقرأ المزيد: تصنيف أغلى تذاكر كأس العالم 2026: مقارنة بين تذاكر نهائي كأس العالم وتذاكر الأرجنتين وباقات كبار الشخصيات

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    الثلاثاء 16 يونيوالأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر
    السبت 20 يونيوإكوادور ضد كوراساو (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر
    الخميس 25 يونيوتونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر
    السبت 27 يونيوالجزائر ضد النمسا (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر
    الجمعة 3 يوليودور الـ32 (8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر
    السبت 11 يوليوربع النهائي (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر

    سيستضيف ملعب GEHA Field ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم FIFA 2026. ويشمل ذلك أربع مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في ربع النهائي

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في كانساس سيتي في ملعب أروهيد؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    احجز تذاكركأس العالم في كانساس سيتياحجز التذاكر

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد

    السعة76,416
    سنة الافتتاح1972
    المستأجركانساس سيتي تشيفز (NFL)
    العنوان1 Arrowhead Dr, كانساس سيتي, MO 64129, الولايات المتحدة الأمريكية
    التذاكرالتذاكر
  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    تاريخ ملعب GEHA في استاد أروهيد

    منذ افتتاحه في عام 1972، ظل فريق «كانساس سيتي تشيفز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) هو الفريق الرئيسي والوحيد الذي يستضيف مبارياته في هذا الملعب. ويشتهر ملعب «جي إي إتش إيه فيلد»، الذي تتسع سعته لأكثر من 70 ألف متفرج، بأجوائه المثيرة خلال مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، مما يجعل المهمة صعبة في كثير من الأحيان على الفرق الزائرة.

    بين عامي 2013 و2014، حطم ملعب GEHA Field الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس كأعلى ملعب صوتًا في العالم، مرتين. سجل الملعب أولاً 137.5 ديسيبل، ثم تجاوز رقمه القياسي الخاص به بمستوى مذهل بلغ 142.2 ديسيبل.

    بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الكبرى، استضاف ملعب GEHA Field أيضًا بعضًا من أكبر الفنانين في العالم. فقد صعد كل من إد شيران وتايلور سويفت وكيني تشيسني وغيرهم إلى خشبة المسرح في هذا المكان الأيقوني.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب «جيها» في استاد أروهيد؟

    منذ افتتاحه في عام 1972، ظل الملعب الملعب الرئيسي لفريق «كانساس سيتي تشيفز» في دوري كرة القدم الأمريكية
    الفريقالدوري
    كانساس سيتي تشيفزالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب GEHA في استاد أروهيد

    كيفية الوصول إلى ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد بواسطة وسائل النقل العام 

    يمكن الوصول إلى ملعب GEHA في استاد أروهيد بوسائل النقل العام عبر الحافلات والقطار الخفيف. ومع ذلك، يوصى باستخدام حافلات RideKC، حيث تتوقف الخطوط 28 و29 و47 بالقرب من الاستاد، على بعد حوالي 10 دقائق سيرًا على الأقدام. تقع أقرب محطة للقطار الخفيف على بعد حوالي 25 دقيقة سيرًا على الأقدام من الاستاد، مما يجعلها خيارًا أقل عملية، خاصة في أيام الفعاليات.

    كيفية الوصول إلى ملعب GEHA في استاد أروهيد بالسيارة 

    يقع ملعب GEHA Field داخل مجمع ترومان الرياضي ويمكن الوصول إليه بسهولة بالسيارة عبر الطريقين السريعين I-70 و I-435. إذا كنت على الطريق السريع I-435، فاستخدم المخرج 63C. إذا كنت على الطريق السريع I-70، فاستخدم المخرجين 9 أو 7B، وستقودك جميع هذه الطرق مباشرة إلى الملعب.

  • جولات إرشادية في ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد

    يقدم «جيها فيلد» ثلاثة أنواع مختلفة من الجولات للمشجعين الزائرين، لكل منها مجموعة من التجارب الفريدة. 

    الجولة العامة

    تشمل الجولات العامة إلى ملعب GEHA Field زيارة إلى مقصورة الصحافة، ومستوى النادي، وقاعة الشرف، وغرف تغيير الملابس، وغيرها، وتستغرق حوالي 90 دقيقة. يجب حجز تذاكر جولة الملعب مسبقًا من موقعالملعب الإلكتروني. 

    جولة خاصة

    تغطي باقة الجولة الخاصة بشكل أساسي نفس المناطق التي تغطيها الجولة العامة. ومع ذلك، فإن التجربة المصحوبة بمرشد مخصص لك أو لمجموعتك بالكامل، مما يوفر مزيدًا من المرونة والاهتمام الشخصي وفهمًا أفضل لتاريخ الملعب وميزاته.

    جولة يوم المباراة

    تقدم جولات يوم المباراة تجربة فريدة للمشجعين الزائرين، بما في ذلك 60 دقيقة من الوصول قبل المباراة. تتضمن الجولة توقفات في البنتهاوس وقاعة الشرف و20 دقيقة على خط التماس، كل ذلك قبل بدء مباراة كانساس سيتي تشيفز مباشرة.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب GEHA في استاد أروهيد

    يقدم ملعب «جيها فيلد» عددًا من خيارات تناول الطعام للمشجعين الزائرين، بما في ذلك «تيلغاتينغ»، وهي تقليد محلي محبوب يقوم فيه المشجعون بشواء الأضلاع وشرائح اللحم وغيرها من الأطباق قبل مباريات فريق «كانساس سيتي تشيفز» مباشرةً. كما يُعد كل من «إل سيز بار-بي-كيو» و«جاك ستاك» خيارين ممتازين لتناول العشاء مع مجموعتك بعد المباراة، وهما من المطاعم المفضلة لدى السكان المحليين.

    يعد Joe’s Kansas City مكانًا رائعًا آخر، على الرغم من أنه يميل إلى الازدحام بسبب شعبيته. يُنصح بحجز طاولتك مسبقًا إذا كنت تخطط للزيارة.