دليل تذاكر كأس العالم 2026 في كانساس سيتي: جدول مباريات ملعب أروهيد، مباريات ربع النهائي، وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

يُعد ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد، الواقع في مدينة كانساس سيتي، أحد الملاعب الـ 12 التي تم اختيارها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة. وبمشاركة 48 دولة في البطولة التي تستمر لمدة شهر، ستكون هذه النسخة أكبر بطولة كأس عالم في تاريخ هذه الرياضة. ولأغراض العلامة التجارية للفيفا، سيُشار إلى الملعب باسم «استاد كانساس سيتي» خلال البطولة.

سيستضيف ملعب GEHA Field ست مباريات في الحدث البارز العام المقبل، بما في ذلك مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون معروفًا على نطاق واسع باستضافة مباريات كرة القدم، إلا أن الملعب استضاف مباراة في دور المجموعات خلال كأس أمريكا 2024 بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

يُعد ملعب GEHA Field حاليًا مقرًا لفريق كانساس سيتي تشيفز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، كما يُعرف بأنه أحد أكثر الملاعب صخبًا في الدوري.

يمثل بطولة 2026 فصلاً جديداً في تاريخ الملعب العريق، حيث من المتوقع أن يتدفق المشجعون من جميع أنحاء العالم إلى كانساس سيتي لتشجيع فرقهم المفضلة.

سواء كنت من عشاق كرة القدم المخلصين أو شخصًا يبحث ببساطة عن استكشاف الملعب أثناء وجودك في المدينة، فإن هذا الدليل مخصص لك.

