يُعد ملعب «جيها فيلد» في استاد «أروهيد»، الواقع في مدينة كانساس، أحد الملاعب الـ12 التي تم اختيارها لاستضافة مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة — ولم يتبقَ في جدول مبارياته سوى مباراة واحدة: النرويج ضد إنجلترا.

سيستضيف ملعب GEHA Field ست مباريات في كأس العالم، بما في ذلك مباريات مرحلة المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية.

ورغم أن هذا الملعب قد لا يشتهر على نطاق واسع باستضافة مباريات كرة القدم، إلا أنه استضاف مباراة في مرحلة المجموعات خلال بطولة كوبا أمريكا 2024 بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

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