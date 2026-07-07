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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في كانساس سيتي: النرويج ضد إنجلترا، جدول المباريات، مباريات ربع النهائي والمزيد

كأس العالم
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التذاكر

إذا كنت تخطط لزيارة ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته

يُعد ملعب «جيها فيلد» في استاد «أروهيد»، الواقع في مدينة كانساس، أحد الملاعب الـ12 التي تم اختيارها لاستضافة مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة — ولم يتبقَ في جدول مبارياته سوى مباراة واحدة: النرويج ضد إنجلترا.

سيستضيف ملعب GEHA Field ست مباريات في كأس العالم، بما في ذلك مباريات مرحلة المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية. 

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ورغم أن هذا الملعب قد لا يشتهر على نطاق واسع باستضافة مباريات كرة القدم، إلا أنه استضاف مباراة في مرحلة المجموعات خلال بطولة كوبا أمريكا 2024 بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب «جيها فيلد» التابع لاستاد «أروهيد»؟

    التاريخالمباراةمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
    الثلاثاء 16 يونيوالأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولارًا - 1,900 دولارًا3-0
    السبت 20 يونيوالإكوادور ضد كوراساو (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)180 دولار - 750 دولار0-0
    الخميس 25 يونيوتونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)280 دولار - 1,200 دولار1-3
    السبت 27 يونيوالجزائر ضد النمسا (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)200 دولار - 850 دولار3-3
    الجمعة 3 يوليودور الـ32: كولومبيا ضد غانا (8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولار - 1,600 دولار1-0
    السبت 11 يوليوربع النهائي: النرويج ضد إنجلترا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)800 دولار - 3,200 دولارالتذاكر

    سيستضيف ملعب «جيها فيلد» ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. ويشمل ذلك أربع مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في ربع النهائي

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في كانساس سيتي في ملعب أروهيد؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتوزيع تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي الذي أعقب السحب الأول).

    وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب «جيها» في استاد أروهيد

    السعة76,416
    سنة الافتتاح1972
    المستأجرونكانساس سيتي تشيفز (NFL)
    العنوان1 Arrowhead Dr، كانساس سيتي، ميسوري 64129، الولايات المتحدة الأمريكية
    التذاكرالتذاكر

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  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    تاريخ ملعب «جي إي ها» في استاد أروهيد

    منذ افتتاحه في عام 1972، ظل فريق «كانساس سيتي تشيفز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) هو الفريق الرئيسي والوحيد الذي يستضيف مبارياته في هذا الملعب. ويشتهر ملعب «جي إي إتش إيه فيلد»، الذي تتسع سعته لأكثر من 70,000 متفرج، على نطاق واسع بأجوائه المثيرة خلال مباريات الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، مما غالبًا ما يجعل الأمور صعبة على الفرق الزائرة.

    بين عامي 2013 و2014، حطم ملعب «جي إي إتش إيه فيلد» الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس كأعلى مستوى صوت في ملعب كرة قدم أمريكية في العالم، وذلك مرتين. فقد سجل الملعب أولاً مستوى صوت بلغ 137.5 ديسيبل، ثم تجاوز رقمه القياسي السابق مسجلاً مستوى صوت مذهلاً بلغ 142.2 ديسيبل.

    وبالإضافة إلى الأحداث الرياضية الكبرى، استضاف ملعب GEHA Field أيضًا بعضًا من أكبر الفنانين في العالم. فقد صعد كل من إد شيران وتايلور سويفت وكيني تشيسني وغيرهم إلى خشبة المسرح في هذا الملعب الأيقوني.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب «جيها» في استاد أروهيد؟

    منذ افتتاحه في عام 1972، ظل الملعب الملعب الرئيسي لفريق «كانساس سيتي تشيفز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)
    الفريقالدوري
    كانساس سيتي تشيفزالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد

    كيفية الوصول إلى ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد بواسطة وسائل النقل العام 

    يمكن الوصول إلى ملعب GEHA في استاد أروهيد بوسائل النقل العام سواء بالحافلات أو القطار الخفيف. ومع ذلك، يُنصح باستخدام حافلات RideKC، حيث تتوقف الحافلات ذاتالخطوط 28 و29 و47 جميعها بالقرب من الاستاد، على بعد حوالي 10 دقائق سيرًا على الأقدام. تقع أقرب محطة للقطار الخفيف على بعد حوالي 25 دقيقة سيرًا على الأقدام من الاستاد، مما يجعلها خيارًا أقل ملاءمة، خاصة في أيام الفعاليات.

    كيفية الوصول إلى ملعب GEHA في استاد أروهيد بالسيارة 

    يقع ملعب «جي إتش إيه فيلد» داخل مجمع «ترومان الرياضي»، ويمكن الوصول إليه بسهولة بالسيارة عبر الطريقين السريعين I-70 وI-435. إذا كنت مسافرًا على الطريق السريع I-435، فاستخدم المخرج 63C. أما إذا كنت مسافرًا على الطريق السريع I-70، فاستخدم المخرجين 9 أو 7B، حيث ستقودك جميع هذه الطرق مباشرةً إلى الملعب.

  • جولات إرشادية في ملعب «جيها فيلد» في استاد أروهيد

    يقدم «جيها فيلد» ثلاثة أنواع مختلفة من الجولات للمشجعين الزائرين، ويقدم كل منها مجموعة من التجارب الفريدة. 

    الجولة العامة

    تشمل الجولات العامة في ملعب GEHA Field زيارة إلى مقصورة الصحافة، ومستوى النادي، وقاعة الشرف، وغرف تغيير الملابس، وغيرها، وتستغرق حوالي 90 دقيقة. يجب حجز تذاكر جولة الملعب مسبقًا من خلال الموقعالإلكتروني للملعب. 

    الجولة الخاصة

    تغطي باقة الجولة الخاصة بشكل أساسي نفس المناطق التي تغطيها الجولة العامة. ومع ذلك، فإن التجربة المصحوبة بمرشد مخصص لك أو لمجموعتك بالكامل، مما يوفر مزيدًا من المرونة والاهتمام الشخصي وفهمًا أفضل لتاريخ الملعب وميزاته.

    جولة يوم المباراة

    تقدم جولات يوم المباراة تجربة فريدة للمشجعين الزائرين، بما في ذلك دخول لمدة 60 دقيقة قبل المباراة. تتضمن الجولة توقفات في البنتهاوس وقاعة الشرف و20 دقيقة على خط التماس، كل ذلك قبل انطلاق مباراة فريق كانساس سيتي تشيفز مباشرةً.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب «جي إي إتش إيه» في استاد أروهيد

    يقدم ملعب «جيها فيلد» عددًا من خيارات تناول الطعام للمشجعين الزائرين، بما في ذلك «تيلغاتينغ»، وهو تقليد محلي محبوب يقوم فيه المشجعون بشواء الأضلاع وشرائح اللحم وغيرها من الأطباق قبل مباريات فريق «كانساس سيتي تشيفز» مباشرةً. كما يُعد كل من «إل سيز بار-بي-كيو» و«جاك ستاك» خيارين ممتازين لتناول العشاء بعد المباراة مع مجموعتك، وهما من المطاعم المفضلة لدى السكان المحليين.

    يُعد «Joe’s Kansas City» مكانًا رائعًا آخر، على الرغم من أنه غالبًا ما يكون مزدحمًا بسبب شعبيته. يُنصح بحجز طاولتك مسبقًا إذا كنت تخطط لزيارته.