دليل تذاكر كأس العالم 2026 في فانكوفر: جدول مباريات ملعب بي سي بليس، ومعلومات عن المباريات، وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

إذا كنت تخطط لزيارة استاد بي سي بليس لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

يقترب موعد كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا هذا الحدث الرياضي البارز. وستدافع الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، عن لقبها في مواجهة 47 فريقًا آخر في أكبر نسخة من البطولة حتى الآن.

يعد ملعب بي سي بليس الكندي، موطن فريق بي سي ليونز وفانكوفر وايتكابس، أحد الملاعب الـ 12 المختارة لاستضافة البطولة في الدول الثلاث. سيستضيف الملعب سبع مباريات خلال البطولة، بما في ذلك مباراتان تشارك فيهما كندا.

سواء كنت من المشجعين الذين يخططون لحضور المباريات في الملعب خلال كأس العالم أو كنت ترغب ببساطة في استكشافه أثناء زيارتك لكولومبيا البريطانية، فإن هذا الدليل مخصص لك. يوفر GOAL جميع المعلومات التي تحتاجها قبل زيارة هذا الملعب المخصص لكأس العالم 2026.

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب بي سي بليس؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    السبت 13 يونيوأستراليا ضد تركيا (9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر
    الخميس 18 يونيوكندا ضد قطر (3 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر
    الأحد 21 يونيونيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر
    الأربعاء 24 يونيوسويسرا ضد كندا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر
    الجمعة 26 يونيونيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر
    الخميس 2 يوليودور الـ32 (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر
    الثلاثاء 7 يوليودور الـ16 (1:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في فانكوفر من ملعب بي سي بليس؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على بي سي بليس

    السعة54,500
    سنة الافتتاح1981
    المستأجرونBC Lions (CFL)، Vancouver Whitecaps (MLS)
    العنوان777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Canada
    تاريخ ملعب بي سي بليس

    افتتح ملعب بي سي بليس في عام 1983، حيث استضاف أول مباراة له في دوري كرة القدم الكندية (CFL) بصفته الملعب الرئيسي لفريق بريتيش كولومبيا لايونز. كما لعب الملعب دورًا رئيسيًا في معرض إكسبو 86، وكان مقرًا للموسم الأخير لفريق فانكوفر وايتكابس في دوري كرة القدم الأمريكية (NASL).

    في عام 2009، بدأ الملعب مشروع تجديد مدته سنتان بتكلفة تقديرية بلغت 514 مليون دولار كندي. تمت إزالة السقف المدعوم بالهواء واستبداله بسقف جديد مدعوم بالكابلات، والذي كان الأكبر من نوعه في ذلك الوقت.

    في عام 2015، استضاف ملعب بي سي بليس تسع مباريات من كأس العالم للسيدات، بما في ذلك المباراة النهائية، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان بنتيجة 5-2، بقيادة كارلي لويد التي سجلت ثلاثية.

    والآن، بعد ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن، تم اختيار ملعب بي سي بليس كأحد الملاعب المضيفة لكأس العالم للرجال، حيث ستُقام فيه سبع مباريات، بما في ذلك مباريات الأدوار الإقصائية. والزمن وحده هو الذي سيحدد ما هي الصفحة الجديدة التي سيكتبها هذا الملعب في التاريخ.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب بي سي بليس؟

    يُعد ملعب بي سي بليس الملعب الرئيسي لفريق بريتيش كولومبيا لايونز في دوري كرة القدم الكندية (CFL) وفريق فانكوفر وايتكابس في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS). 

    الفريقالدوري
    ليونز كولومبيا البريطانيةCFL
    فانكوفر وايتكابسMLS
    كيفية الوصول إلى استاد بي سي بليس

    كيفية الوصول إلى بي سي بليس بوسائل النقل العام 

    يمكن الوصول إلى BC Place عبر عدة خيارات من وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات والحافلات. يقع محطة Stadium–Chinatown التابعة لشبكة SkyTrain على بعد دقيقتين فقط من الملعب، بينما تخدم خط Canada Line محطةYaletown–Roundhouse.

    تتوقف عدة خطوط حافلات، بما في ذلك 17 و19 وN8، على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من الملعب.

    كيفية الوصول إلى BC Place بالسيارة

    إذا كنت مسافرًا إلى الملعب بالسيارة، يمكنك دخول وسط مدينة فانكوفر عبر أحد الطرق الأربعة التالية: جسر Granville، أو جسر Cambie، أو جسر Lions Gate، أو شارع Quebec. ومن هناك، اتبع اللافتات المؤدية إلى BC Place و Pacific Boulevard. 

  • جولات إرشادية في بي سي بليس

    يفتح ملعب بي سي بليس أبوابه على مدار العام للجولات السياحية العامة، وتتوفر التذاكر عبر موقع Viator الإلكتروني. تنظم الجولات يوميًا بين الساعة 10 صباحًا و5 مساءً، باستثناء أيام الفعاليات التي يكون الدخول فيها محدودًا.

    تمنح هذه التجربة المشجعين فرصة فريدة لإلقاء نظرة خلف الكواليس على الملعب، مع إمكانية الدخول إلى الملعب واستكشاف غرف تغيير الملابس وزيارة صالة وسائل الإعلام والاستمتاع بالأجنحة الفاخرة ومتحفقاعة مشاهير الرياضة فيكولومبيا البريطانية، الذي يقدم نظرة متعمقة على تاريخ وثقافة وإرث فريق BC Lions.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من بي سي بليس

    تتوفر العديد من خيارات تناول الطعام حول ملعب بي سي بليس. يُعد مطعم «ذا فيكتور» في بارك فانكوفر مكانًا رائعًا للجلوس والاستمتاع بوجبة شرائح لحم عالية الجودة في أجواء مميزة على السطح، بينما يُعد مطعم «موكسيز» في ويست جورجيا وجهة مثالية للمجموعات التي ترغب في قضاء وقت ممتع في جو غير رسمي قبل المباراة.

    كما يُعد مطعم Lupo Restaurant and Vinoteca، إلى جانب مطعم Frankie’s Italian Kitchen and Bar، خيارات ممتازة لتناول وجبات الطعام قبل أو بعد المباراة.