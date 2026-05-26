دليل تذاكر كأس العالم 2026 في غوادالاخارا: جدول مباريات ملعب أكرون وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

إذا كنت تخطط لزيارة استاد أكرون لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته

يقع ملعب أكرون في غوادالاخارا، وهو تحفة هندسية ويُعد حالياً الملعب الرئيسي لفريق «سي دي غوادالاخارا» في دوري «ليغا إم إكس»، والمعروف باسم «تشيفاس».

من المقرر أن يكون استاد أكرون أحد الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026، الذي سيكون الأكبر حتى الآن، حيث ستتنافس 48 فريقًا في هذا الحدث الرائع الذي يستمر لمدة شهر. 

يخضع الملعب حاليًا لأعمال تجديد وسيكون جاهزًا في الوقت المناسب للبطولة، حيث سيتم تزويده بإضاءة مطورة ونظام صوتي محسّن وشاشات عرض محسّنة وملعب جديد وغير ذلك الكثير.

إذا كنت تخطط لزيارة الملعب لحضور كأس العالم القادمة، فهذا الدليل مخصص لك. يوفر GOAL جميع المعلومات التي تحتاجها قبل دخول هذا الملعب المذهل.

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في استاد أكرون؟

    سيستضيف ملعب أكرون أربع مباريات في مرحلة المجموعات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026، بما في ذلك مباراة للمنتخب المكسيكي. 

    التاريخالمباراةالموقعالتذاكر
    الخميس 11 يونيوجمهورية كوريا ضد التشيك (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أكرون (غوادالاخارا)التذاكر
    الخميس 18 يونيوالمكسيك ضد جمهورية كوريا (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أكرون (غوادالاخارا)التذاكر
    الثلاثاء 23 يونيوكولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أكرون (غوادالاخارا)التذاكر
    الجمعة 26 يونيوأوروغواي ضد إسبانيا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أكرون (غوادالاخارا)التذاكر

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في غوادالاخارا من ملعب أكرون؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على استاد بانورتي

    السعة49,813
    سنة الافتتاح2010
    المستأجرونCD غوادالاخارا
    العنوانCto. J.V.C. 2800، إل باخيو، 45014 زابوبان، خاليسكو، المكسيك
    تاريخ ملعب أكرون

    افتتح ملعب «أكرون» في عام 2010، وأصبح منذ ذلك الحين الملعب الرئيسي لنادي «سي دي غوادالاخارا» في دوري «ليغا إم إكس». وكان الملعب يُعرف في البداية باسم «ملعب أومنيلايف»، واستضاف مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة 2011، التي فازت فيها المكسيك باللقب. وبالإضافة إلى مباريات غوادالاخارا، استضاف ملعب «أكرون» أيضًا عدة نهائيات لكأس المكسيك.

    في عام 2016، تم تغيير اسم الملعب لفترة وجيزة إلى ملعب تشيفاس قبل أن تحصل شركة أكرون على حقوق التسمية في عام 2017.

    سيستضيف الملعب أول بطولة كأس العالم لكرة القدم له على الإطلاق العام المقبل، حيث ستقام فيه أربع مباريات في دور المجموعات، بما في ذلك مباراة تشارك فيها المكسيك.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب أكرون؟

    حل ملعب أكرون محل ملعب خاليسكو كملعب رئيسي لفريق تشيفاس عند افتتاحه في عام 2010.
    الفريقالدوري
    سي دي غوادالاخاراالدوري المكسيكي
    كيفية الوصول إلى استاد أكرون

    كيفية الوصول إلى استاد أكرون بوسائل النقل العام 

    تتوقف عدة خطوط حافلات بالقرب من الملعب، ومن أبرزها A12 وT02 وT01 وC109.

    كما أن خط BRT Mi Macro Periferico يعد وسيلة فعالة للوصول إلى الملعب، حيث تقع محطة Estadio Chivas بالقرب من الملعب.

    كيفية الوصول إلى استاد أكرون بالسيارة 

    إذا كنت قادمًا من وسط مدينة غوادالاخارا، يمكنك السير عبر شارع Av. Vallarta (الطريق السريع 15D)، واتباع اللافتات المؤدية إلى Zapopan/Nogales، ثم السير عبر شارع Av. del Bosque للوصول إلى الملعب.

    إذا كنت قادمًا من المطار، فاتجه شمال غربًا عبر Carretera Guadalajara–Chapala، ثم انضم إلى Periferico Manuel Gomez Morin واتبع اللافتات المؤدية إلى الملعب.

  • جولات إرشادية في استاد أكرون

    إذا كنت تخطط لزيارة استاد أكرون، يمكنك حجز جولة بصحبة مرشد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاستاد لتعيش تجربة مشجعي «تشيفاس» بشكل عميق وتتعرف على تاريخ النادي وثقافته.

    تستغرق الجولة 90 دقيقة وتأخذ الزوار في جولة عبر غرفتغيير الملابس، ومنصة الصحافة، ونفق اللاعبين، و"بالكو ديل كامبيونيزمو"، وهو متحف مخصص لعرض التذكارات وتاريخ نادي CD غوادالاخارا.

    تُقام الجولات عادةً على مدار العام، على الرغم من تعديل ساعات العمل في أيام الفعاليات.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد أكرون

    يضم ملعب أكرون أكشاكًا وبائعين يقدمون الوجبات الخفيفة والمشروبات داخل الملعب، على الرغم من أن الأسعار غالبًا ما تكون أعلى. أما خارج الملعب، فيبيع بائعو الأطعمة المحليون في الشوارع التاكو والتورتا وغيرها من الوجبات الخفيفة التي تحظى بشعبية كبيرة في المكسيك قبل المباريات.

    بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مكان للجلوس والاستمتاع بوجبة لائقة، هناك العديد من المطاعم في منطقة زابوبان بالقرب من الملعب. توفر المطاعم الموجودة على طول شارع فالارتا والطرق الرئيسية الأخرى القريبة خيارات جيدة لتناول الطعام.