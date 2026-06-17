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A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في سياتل: ملعب «لومين فيلد»، معلومات عن جدول المباريات، وكل ما تحتاج معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

كأس العالم
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إذا كنت تخطط لزيارة ملعب «لومين فيلد» لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

من المقرر أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تنظمها الفيفا الأكبر في تاريخها على الإطلاق، حيث ستتنافس 48 فريقًا في منافسات حماسية تستمر لمدة شهر. 

وستحظى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشرف استضافة هذا المهرجان الكروي بشكل مشترك في بعض من أبرز الملاعب في أمريكا الشمالية.

وبعد أن استضاف ملعب «لومين فيلد» العديد من الفعاليات التي لا تُنسى في الماضي، فإنه يستعد الآن لاستقبال أعظم دول كرة القدم في العالم.

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    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب «لومين فيلد»؟

    سيستضيف ملعب «لومين فيلد» ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. ويشمل ذلك أربع مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32 من الأدوار الإقصائية، ومباراة واحدة في دور الـ16. 

    التاريخالمباراةمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
    الجمعة 19 يونيوالولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)450 دولارًا - 2,200 دولارالتذاكر
    الأربعاء 24 يونيوالبوسنة والهرسك ضد قطر (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)180 دولار - 800 دولارالتذاكر
    الجمعة 26 يونيومصر ضد إيران (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)200 دولار - 850 دولارالتذاكر
    الأربعاء 1 يوليودور الـ32 (1pm PT)450 دولار - 1,800 دولارالتذاكر
    الاثنين 6 يوليودور الـ16 (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)650 دولار - 2,600 دولارالتذاكر

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في سياتل في ملعب «لومين فيلد»؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًّا عمليات السحب الرئيسية لتوزيع تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التذاكر المتاحة للبيع المباشر الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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  • Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب «لومين فيلد»

    السعة68,740
    سنة الافتتاح2002
    الفرق المقيمةسياتل سي هوكس (NFL)، سياتل ساوندرز FC (MLS)
    العنوان800 Occidental Ave S، سياتل، واشنطن 98134، الولايات المتحدة الأمريكية
    التذاكرالتذاكر
  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    تاريخ لومن فيلد

    تم الانتهاء من بناء ملعب «لومين فيلد» في عام 2002، وافتُتح في البداية تحت اسم «ملعب سيهوكس»، ليكون الملعب الرئيسي لفريق «سياتل سيهوكس». ثم أُعيدت تسميته لاحقًا إلى «كويست فيلد» في عام 2004، ثم «سنشري لينك فيلد» في عام 2011، ليصبح في النهاية «لومين فيلد» في عام 2020.

    يشتهر الملعب بأجوائه المثيرة. ويؤدي تصميم سقفه الفريد إلى تضخيم أصوات مشجعي الفريق المضيف، مما يجعله في كثير من الأحيان بيئة صعبة للفرق الزائرة.

    على مر السنين، استضاف ملعب لومن فيلد العديد من الفعاليات الكبرى، بما في ذلك بطولات كرة القدم رفيعة المستوى مثل كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS Cup)، وكأس الكونكاكاف الذهبية (CONCACAF Gold Cup)، وكأس أمريكا المئوية (Copa America Centenario) في عام 2016. كما تم اختياره كأحد الملاعب الـ12 لاستضافة كأس العالم للأندية 2025.

    وبالإضافة إلى كونه الملعب الرئيسي لفرق كل من دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة القدم الأمريكية (MLS)، استضاف الملعب أيضًا بعضًا من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى. فقد قدم فنانون مثل تايلور سويفت وكولدبلاي وإد شيران وذا ويكند وبيونسيه وغيرهم عروضًا هنا خلال السنوات الأخيرة.

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    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب «لومين فيلد»؟

    يُعد ملعب «لومن فيلد» الملعب الرئيسي لفريق «سياتل سي هوكس» منذ إنشائه في عام 2002، وأصبح الملعب الرئيسي لفريق «سياتل ساوندرز إف سي» التابع لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS) في عام 2009.
    الفريقالدوري
    سياتل سي هوكسالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)
    سياتل ساوندرز إف سيالدوري الأمريكي لكرة القدم
  • Arizona Diamondbacks v Seattle MarinersGetty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب «لومين فيلد»

    كيفية الوصول إلى ملعب «لومن فيلد» بوسائل النقل العام 

    يمكن الوصول إلى ملعب لومن فيلد عبر عدد من خيارات وسائل النقل العام. يتوقف قطار "لايت ريل" (Light Rail) الذي ينطلق من محطةالمطار عند كل من محطة "إنترناشونال ديستريكت" ومحطة "ستاديوم"، وكلاهما على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من الملعب.

    كما تخدم المنطقة عدة خطوط حافلات مترو. تتوقف الخطوط 21 و101 و106 و150 و550 و554 إما عند تقاطع شارع 4th Ave S وشارع S Jackson St أو عند ممرحافلات SODO، وكلاهما على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من الملعب.

    تعد خدمات النقل المشترك وسيارات الأجرة بدائل مريحة أيضًا، على الرغم من أن الأسعار تميل إلى الارتفاع في أيام الفعاليات. 

    كيفية الوصول إلى لومن فيلد بالسيارة 

    يمكن للمشجعين المتجهين إلى الملعب بالسيارة أن يسلكوا المخرج 164A باتجاه Royal Brougham Way على الطريق السريع I-5، ثم يتبعوا اللافتات المؤدية إلى Lumen Field/SODO District، ثم ينعطفوا يسارًا إلى Occidental Ave S للوصول إلى منطقة الملعب.

  • جولات إرشادية في ملعب «لومين فيلد»

    الجولات العامة

    يقدم ملعب لومن فيلد جولات عامة للمشجعين بتكلفة 35 دولارًا للبالغين و28 دولارًا للصغار والعسكريين. وتعد هذه الجولة تجربة فريدة من نوعها للمشجعين، حيث تشمل الملعب وزيارة غرف تغيير الملابس ومناطق الصحافة وكابينة البث ومنصة 12 Flag Deck وإطلالات على مضيق بوجيت ساوند وأفق المدينة. 

    الجولات الخاصة

    يقدم ملعب لومن فيلد جولات خاصة للمجموعات التي تبحث عن تجربة أكثر تخصيصًا. ومع ذلك، للحصول على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الأسعار، ستحتاج إلى ملء نموذج طلب الجولة الخاصة المتاح على الموقع الإلكتروني الرسمي للملعب.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب «لومين فيلد»

    يقدم ملعب «لومن فيلد» مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام داخل الملعب للجماهير الزائرة. وتُعد أماكن مثل «بار دوجو» و«بيغ والتز كيتشن» و«توتا بيلا» و«لون» و«بي إن دبليو كيتشن» من الأماكن المفضلة لدى الجمهور، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأطباق. وسواء كنت ترغب في تناول البيتزا أو الرامين أو الفطائر أو الدوناتس أو السندويشات أو اللفائف، فهناك ما يناسب أذواق الجميع.

    وإذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة قبل المباراة أو بعدها، فإن المطاعم القريبة مثل «جيميز أون فيرست» و«دوغ زون» و«ماتسو» تُعد خيارات ممتازة أيضًا، خاصةً للمجموعات التي ترغب في الاستمتاع بتناول وجبة معًا على طاولة.