دليل تذاكر كأس العالم 2026 في سياتل: ملعب «لومين فيلد»، معلومات عن جدول المباريات، وكل ما تحتاج معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

من المقرر أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تنظمها الفيفا الأكبر في تاريخها على الإطلاق، حيث ستتنافس 48 فريقًا في منافسات حماسية تستمر لمدة شهر.

وستحظى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشرف استضافة هذا المهرجان الكروي بشكل مشترك في بعض من أبرز الملاعب في أمريكا الشمالية.

وبعد أن استضاف ملعب «لومين فيلد» العديد من الفعاليات التي لا تُنسى في الماضي، فإنه يستعد الآن لاستقبال أعظم دول كرة القدم في العالم.

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