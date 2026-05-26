تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
A general view of the Seattle Skyline

دليل تذاكر كأس العالم 2026 في سياتل: ملعب لومن فيلد، ومعلومات عن المباريات، وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

إذا كنت تخطط لزيارة ملعب «لومين فيلد» لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

من المقرر أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 الأكبر في تاريخها، حيث ستتنافس 48 فريقًا في منافسات تستمر لمدة شهر كامل. وستحظى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشرف استضافة هذا المهرجان الكروي بشكل مشترك في بعض من أبرز الملاعب في أمريكا الشمالية.

ستكون بعض الملاعب الأكثر شهرة جزءًا من هذا الحدث الضخم العام المقبل، بما في ذلك ملعب لومن فيلد، موطن فريقي سياتل سي هوكس وسياتل ساوندرز.

بعد أن استضاف لومن فيلد العديد من الأحداث التي لا تُنسى في الماضي، يستعد الآن لاستقبال أعظم دول كرة القدم في العالم.

سواء كنت مشجعًا تسافر نصف العالم لمشاهدة فريقك يلعب، أو شخصًا موجودًا في المدينة فقط وتبحث عن استكشاف أحد أروع معالمها، يقدم لك GOAL جميع التفاصيل التي تحتاجها قبل التخطيط لرحلة إلى لومن فيلد.

اقرأ المزيد: تصنيف أغلى تذاكر كأس العالم 2026: مقارنة بين تذاكر نهائي كأس العالم وتذاكر الأرجنتين وباقات كبار الشخصيات

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب لومن فيلد؟

    سيستضيف ملعب «لومين فيلد» ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. ويشمل ذلك أربع مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16. 

    التاريخالمباراةالموقعالتذاكر
    الاثنين 15 يونيوبلجيكا ضد مصر (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)لومين فيلد (سياتل)التذاكر
    الجمعة 19 يونيوالولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)لومين فيلد (سياتل)التذاكر
    الأربعاء 24 يونيوالبوسنة والهرسك ضد قطر (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)لومين فيلد (سياتل)التذاكر
    الجمعة 26 يونيومصر ضد إيران (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب لومن (سياتل)التذاكر
    الأربعاء 1 يوليودور الـ32 (1:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)لومين فيلد (سياتل)التذاكر
    الاثنين 6 يوليودور الـ16 (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)لومين فيلد (سياتل)التذاكر

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في سياتل في ملعب لومن فيلد؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على ملعب لومن فيلد

    السعة68,740
    سنة الافتتاح2002
    المستأجرونسياتل سي هوكس (NFL)، سياتل ساوندرز FC (MLS)
    العنوان800 Occidental Ave S، سياتل، WA 98134، الولايات المتحدة الأمريكية
    تاريخ ملعب لومن

    تم الانتهاء من بناء ملعب «لومين فيلد» في عام 2002، وافتُتح في البداية تحت اسم «ملعب سيهوكس»، ليكون الملعب الرئيسي لفريق «سياتل سيهوكس». ثم أعيدت تسميته لاحقًا إلى «كويست فيلد» في عام 2004، ثم «سنتشري لينك فيلد» في عام 2011، ليصبح في النهاية «لومين فيلد» في عام 2020.

    يشتهر الملعب بأجوائه المثيرة. ويؤدي تصميم سقفه الفريد إلى تضخيم أصوات مشجعي الفريق المضيف، مما يجعله في كثير من الأحيان بيئة صعبة للفرق الزائرة.

    على مر السنين، استضاف ملعب لومن فيلد العديد من الأحداث الكبرى، بما في ذلك بطولات كرة القدم رفيعة المستوى مثل كأس MLS وكأس الكونكاكاف الذهبية وكأس أمريكا المئوية في عام 2016. كما تم اختياره كأحد الملاعب الـ 12 لاستضافة كأس العالم للأندية 2025.

    بالإضافة إلى كونه الملعب الرئيسي لفرق دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة القدم الأمريكية (MLS)، استقبل الملعب أيضًا بعضًا من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى. فقد قدم فنانين مثل تايلور سويفت وكولدبلاي وإد شيران وذا ويكند وبيونسيه وغيرهم عروضًا هنا في السنوات الأخيرة.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب لومن فيلد؟

    يُعد ملعب «لومن فيلد» الملعب الرئيسي لفريق «سياتل سي هوكس» منذ إنشائه في عام 2002، كما أصبح الملعب الرئيسي لفريق «سياتل ساوندرز» الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) منذ عام 2009.
    الفريقالدوري
    سياتل سي هوكسNFL
    سياتل ساوندرزدوري كرة القدم الأمريكية
    كيفية الوصول إلى ملعب لومن فيلد

    كيفية الوصول إلى ملعب لومن فيلد بوسائل النقل العام 

    يمكن الوصول إلى لومن فيلد عبر عدد من خيارات النقل العام. يتوقف القطار الخفيف الذي ينطلق من محطةالمطار في كل من محطة إنترناشونال ديستريكت ومحطة ستاديوم، وكلاهما على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من الملعب.

    كما تخدم المنطقة عدة خطوط حافلات مترو. تتوقف الخطوط 21 و101 و106 و150 و550 و554 إما عند تقاطع 4th Ave S وS Jackson St أو عند SODO Busway، وكلاهما على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من الملعب.

    تعد سيارات الأجرة المشتركة وسيارات الأجرة أيضًا بدائل مريحة، على الرغم من أن الأسعار تميل إلى الارتفاع في أيام الفعاليات. 

    كيفية الوصول إلى لومن فيلد بالسيارة 

    يمكن للمشجعين الذين يتوجهون إلى الملعب بالسيارة أن يسلكوا المخرج 164A باتجاه Royal Brougham Way على الطريق السريع I-5، ثم يتبعوا اللافتات المؤدية إلى Lumen Field/SODO District، ثم ينعطفوا يسارًا إلى Occidental Ave S للوصول إلى منطقة الملعب.

  • جولات إرشادية في ملعب لومن فيلد

    الجولات العامة

    يقدم ملعب لومن فيلد جولات عامة للمشجعين بتكلفة 35 دولارًا للبالغين و28 دولارًا للصغار والعسكريين. وتعد الجولة تجربة فريدة من نوعها للمشجعين، حيث تشمل الملعب وزيارة غرف تغيير الملابس ومناطق الصحافة وكابينة البث و12 Flag Deck وإطلالات على بوجيت ساوند وأفق المدينة. 

    الجولات الخاصة

    يقدم لومن فيلد جولات خاصة للمجموعات التي تبحث عن تجربة أكثر خصوصية. ومع ذلك، للحصول على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الأسعار، ستحتاج إلى ملء نموذج طلب جولة خاصة متاح على الموقع الرسمي للملعب.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب لومن فيلد

    يقدم ملعب لومن فيلد مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام داخل الملعب للمشجعين الزائرين. وتعد أماكن مثل «بار دوجو» و«بيغ والتز كيتشن» و«توتا بيلا» و«لون» و«بي إن دبليو كيتشن» من المفضلة لدى الجمهور، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأطباق. وسواء كنت ترغب في تناول البيتزا أو الرامين أو الفطائر أو الدونات أو السندويشات أو اللفائف، فهناك ما يناسب أذواق الجميع.

    إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة قبل أو بعد المباراة، فإن المطاعم القريبة مثل Jimmy’s on First و Dough Zone و Matsu تعد أيضًا خيارات ممتازة، خاصة للمجموعات التي ترغب في الاستمتاع بتناول وجبة معًا.