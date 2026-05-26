يقترب موعد كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تستعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة هذه البطولة المرموقة. وستدافع الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، عن لقبها في مواجهة 47 فريقًا آخر في ما يُتوقع أن يكون أكبر كأس عالم في التاريخ.

أحد الملاعب المختارة لاستضافة ست مباريات في كأس العالم العام المقبل هو ملعب ليفيز، الواقع في قلب مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

بعد أن استضاف بالفعل بعض المباريات خلال كأس أمريكا 2024، يستعد ملعب ليفيز الآن لمرحلة أكبر. في السابق، استضاف ملعب ليفيز أيضًا بعض مباريات كأس أمريكا المئوية في عام 2016 ونهائي كأس الذهب في عام 2017.

سواء كنت تخطط لحضور مباراة خلال كأس العالم أو ترغب ببساطة في الاستمتاع بمشاهدة الملعب أثناء تواجدك في المدينة، فإن GOAL توفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته، بدءًا من أماكن الإقامة وكيفية التنقل، وصولًا إلى أفضل المعالم السياحية المحلية والمزيد.

