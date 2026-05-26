Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World Cup
دليل تذاكر كأس العالم 2026 في سان فرانسيسكو: جدول مباريات ملعب ليفيز، المباريات المقررة وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

إذا كنت تخطط لزيارة استاد ليفي لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك!

يقترب موعد كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تستعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة هذه البطولة المرموقة. وستدافع الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، عن لقبها في مواجهة 47 فريقًا آخر في ما يُتوقع أن يكون أكبر كأس عالم في التاريخ.

أحد الملاعب المختارة لاستضافة ست مباريات في كأس العالم العام المقبل هو ملعب ليفيز، الواقع في قلب مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

بعد أن استضاف بالفعل بعض المباريات خلال كأس أمريكا 2024، يستعد ملعب ليفيز الآن لمرحلة أكبر. في السابق، استضاف ملعب ليفيز أيضًا بعض مباريات كأس أمريكا المئوية في عام 2016 ونهائي كأس الذهب في عام 2017. 

سواء كنت تخطط لحضور مباراة خلال كأس العالم أو ترغب ببساطة في الاستمتاع بمشاهدة الملعب أثناء تواجدك في المدينة، فإن GOAL توفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته، بدءًا من أماكن الإقامة وكيفية التنقل، وصولًا إلى أفضل المعالم السياحية المحلية والمزيد.

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب ليفيز؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    السبت 13 يونيوقطر ضد سويسرا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)التذاكر
    الثلاثاء 16 يونيوالنمسا ضد الأردن (9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)التذاكر
    الجمعة 19 يونيوتركيا ضد باراغواي (9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)التذاكر
    الاثنين 22 يونيوالأردن ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)التذاكر
    الخميس 25 يونيوباراغواي ضد أستراليا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)التذاكر
    الأربعاء 1 يوليودور الـ32 (5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)التذاكر

    سيستضيف ملعب ليفيز ستاديوم ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم 2026، بما في ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ32.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في سان فرانسيسكو من ملعب ليفيز؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيبًا. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على استاد ليفيز

    السعة68,500
    سنة الافتتاح2014
    المستأجرسان فرانسيسكو 49ers (NFL)
    العنوان4900 ماري بي ديبارتولو واي، سانتا كلارا، كاليفورنيا 95054، الولايات المتحدة الأمريكية
    تاريخ استاد ليفيز

    يُعد ملعب ليفيز أحد أشهر الملاعب، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد مقاعده 68,500 مقعدًا، وقد تم تشييده بين عامي 2012 و2014 بتكلفة تقديرية بلغت 1.3 مليار دولار.

    كانت أول مباراة رسمية في استاد ليفيز هي مباراة في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) بين فريق سان خوسيه إيرثكويكس وفريق سياتل ساوندرز، والتي أقيمت في 2 أغسطس 2014.

    يعد ملعب ليفيز ملعبًا في الهواء الطلق، وقد استضاف مجموعة واسعة من الأحداث الكبرى منذ افتتاحه في عام 2014. وتشمل هذه الأحداث حفلات موسيقية لنجوم عالميين مثل تايلور سويفت، وذا ويكند، وإد شيران، وبيونسيه. كما كان الملعب موقعًا لبطولة WrestleMania 31 في عام 2015، وهو الملعب الرئيسي لفريق سان فرانسيسكو 49ers في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

    بالإضافة إلى كرة القدم الأمريكية والحفلات الموسيقية، استضاف الملعب العديد من مباريات كرة القدم. ومن بينها نسختان من كأس أمريكا الجنوبية في عامي 2016 و2024، ونهائي كأس الذهب في عام 2017، بالإضافة إلى العديد من المباريات الودية الدولية ومباريات الأندية.

    على الرغم من أن ملعب ليفيز ليس من بين الملاعب الـ 12 المختارة لاستضافة كأس العالم للأندية 2025، إلا أنه من المقرر أن يستضيف ست مباريات خلال كأس العالم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة من الأدوار الإقصائية.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب ليفيز؟

    يُعد ملعب ليفيز حالياً الملعب الرئيسي لفريق سان فرانسيسكو 49ers في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL). 

    لا يعتبر المنتخب الأمريكي لكرة القدم مستأجراً دائماً في استاد ليفيز، ولم يخض سوى مباراتين في هذا الملعب. وكانت آخر مباراة له هي نهائي كأس الذهب 2017، حيث فاز على جامايكا بنتيجة 2-1 ليحصد اللقب. 

    كيفية الوصول إلى استاد ليفي

    كيفية الوصول إلى استاد ليفيز بوسائل النقل العام 

    يمكن للمشجعين الوصول بسهولة إلى استاد ليفيز عبر عدة خيارات من وسائل النقل العام. الطريقة الأكثر موثوقية والأكثر استخدامًا هي قطار VTA الخفيف. تتوقف كل من الخطوط البرتقالية والخضراء في محطة جريت أمريكا/ليفيز، التي تبعد 0.2 ميل فقط عن الاستاد.

    هناك خيار آخر شائع يوصي به السكان المحليون وهو ركوب قطار كالترين (Caltrain) إلى ماونتن فيو (Mountain View)، ثم الانتقال إلى الخط البرتقالي لقطار VTA الخفيف للوصول إلى محطة جريت أمريكا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر قطار ACE (Altamont Corridor Express) خدمات قطارات خاصة بالمناسبات إلى المحطات القريبة في أيام المباريات وأثناء الفعاليات الكبرى.

    وسيلة النقلالطريق
    القطارقطار VTA الخفيف (الخطان البرتقالي والأخضر)، قطارات ACE، Caltrain 

    كيفية الوصول إلى استاد ليفيز بالسيارة

    يمكن للمشجعين الذين يفضلون الذهاب إلى الاستاد بالسيارة الاختيار من بين عدة مسارات مريحة. يمكن الوصول إلى استاد ليفيز عبر الطريق السريع 880، والطريق السريع 101، والطريق السريع CA-87، والطريق السريع I-680، مع توفير طريق تاسمان درايف وصولاً مباشراً إلى الملعب.

    يوفر الملعب مواقف سيارات واسعة في الموقع، ولكن يوصى بشدة بشراء تذاكر وقوف السيارات مسبقًا لضمان توفر الأماكن وتجربة أكثر سلاسة في أيام الفعاليات.

  • جولات إرشادية في استاد ليفي

    هناك نوعان من الجولات المصحوبة بمرشدين المتاحة في استاد ليفي: 

    الجولات العامة

    تُقدم الجولات العامة في استاد ليفيز يوميًا باستثناء الأحداث الكبرى والحفلات الموسيقية ومباريات فريق سان فرانسيسكو 49ers. تنطلق الجولات عادةً من إنتل بلازا في الركن الشمالي الغربي من الاستاد، وتستمر عمومًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:30 مساءً، حيث تبدأ الجولات كل نصف ساعة. 

    الجولات الخاصة

    يجب حجز الجولات الخاصة في استاد ليفي مسبقًا. غالبًا ما تتضمن الجولات الخاصة مزايا مفاجئة ووصولًا خاصًا. لمزيد من الاستفسارات والحجز المسبق، يمكنك زيارة tours@49ers.com 

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد ليفي

    مثل معظم الملاعب الحديثة في جميع أنحاء العالم، يقدم ملعب ليفيز مجموعة متنوعة من خيارات الطعام التي يمكن للمشجعين الاستمتاع بها قبل المباراة أو بعدها. وتقدم منافذ الطعام غير الرسمية البيتزا المحلية والمأكولات المكسيكية وأطباق الشارع الشهيرة. أما لمن يفضلون تناول الطعام في جو مريح، فإن مطعم «بوربون ستيك آند باب»، الموجود داخل الملعب، يفتح أبوابه يوميًا لتناول الغداء والعشاء.

    يعد مطعم "كاري أب ناو" (Curry Up Now) من المطاعم المفضلة لدى المشجعين بالقرب من الملعب، خاصةً لأولئك الذين يستمتعون بأطعمة الشوارع الهندية. يقدم مطعم "بوتر آند زيوس" (Butter & Zeus) شطائر الوافل الفريدة واللذيذة التي تستحق التجربة أيضًا.

    إذا كان لديك وقت إضافي، فهناك العديد من المطاعم الأخرى في جميع أنحاء سانتا كلارا التي تستحق الاستكشاف. يوصى بالحجز مسبقًا، خاصة في أيام المباريات، حيث يمكن أن تشهد المنطقة ازدحامًا.