دليل تذاكر كأس العالم 2026 في سان فرانسيسكو: جدول مباريات استاد ليفيز، المباريات المقررة وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

يقترب موعد كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذه البطولة المرموقة. وستدافع الأرجنتين، حاملة لقب بطولة العالم، عن لقبها في مواجهة 47 فريقًا آخر في ما يُتوقع أن يكون أكبر كأس عالم في التاريخ.

بعد أن استضاف ملعب ليفيز بالفعل بعض المباريات خلال كأس أمريكا 2024، يستعد الآن لمرحلة أكبر. سبق أن استضاف ملعب ليفيز أيضًا بعض مباريات كأس أمريكا المئوية في عام 2016 ونهائي كأس الذهب في عام 2017.

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