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United States v Bolivia - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport
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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في دالاس: كيفية حجز التذاكر، جدول مباريات استاد AT&T، أسعار التذاكر والمزيد

كأس العالم
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إذا كنت تخطط لزيارة استاد AT&T لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

يُعد ملعب AT&T أحد الملاعب الـ12 الرائدة التي تم اختيارها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة، وهي أكبر نسخة من البطولة حتى الآن، حيث تتنافس 48 فريقًا على الجائزة الكبرى في عالم كرة القدم.

وبعد أن استضاف ملعب AT&T في الماضي العديد من الفعاليات الكبرى، بما في ذلك مباريات كل النجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، وفعاليات WrestleMania، ومباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، بالإضافة إلى فعاليات كرة القدم رفيعة المستوى، يستعد الآن لاستقبال أفضل منتخبات كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

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اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026: تواريخ طرح التذاكر، والأسعار، والتسعير الديناميكي، والمزيد

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب AT&T؟

    التاريخالمباراةمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
    الأربعاء 17 يونيوإنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)400 دولار - 1,800 دولارالتذاكر
    الاثنين 22 يونيوالأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولار - 2,100 دولارالتذاكر
    الخميس 25 يونيواليابان ضد السويد (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)200 دولار - 850 دولارالتذاكر
    السبت 27 يونيوالأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولار - 2,000 دولارالتذاكر
    الثلاثاء 30 يونيودور الـ32 (الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولار - 1,800 دولارالتذاكر
    الجمعة 3 يوليودور الـ32 (1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)450 دولار - 1,800 دولارالتذاكر
    الاثنين 6 يوليودور الـ16 (2:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)650 دولار - 2,500 دولارالتذاكر
    الثلاثاء 14 يوليونصف النهائي (2:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)1,200 دولار - 4,800 دولارالتذاكر

    سيستضيف ملعب لومن فيلد ما مجموعه تسع مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16، ومباراة واحدة في نصف النهائي.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في دالاس من ملعب AT&T؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًّا عمليات السحب الرئيسية لتوزيع تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي الذي أعقب السحب الأول).

    وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التذاكر المتاحة للبيع المباشر الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

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  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    نظرة عامة على استاد AT&T

    السعة80,000
    سنة الافتتاح2009
    المستأجروندالاس كاوبويز (NFL)
    العنوان1 AT&T Way، أرلينغتون، تكساس 76011، الولايات المتحدة الأمريكية
    التذاكرالتذاكر
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    تاريخ استاد AT&T

    اكتمل بناء استاد AT&T في عام 2009، وهو منذ ذلك الحين الملعب الرئيسي لفريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL). افتتح الاستاد في الأصل تحت اسم «استاد كاوبويز»، ثم أعيدت تسميته إلى «استاد AT&T» في عام 2013. وبسعة استيعابية تبلغ 80,000 مقعد، يظل هذا الاستاد أحد أكبر وأشهر الملاعب في الولايات المتحدة.

    بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بدوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، استضاف ملعب AT&T العديد من الأحداث الرياضية الكبرى الأخرى على مر السنين، بما في ذلك بطولة «ريسلمانيا» (WrestleMania) في مناسبتين منفصلتين، ونهائي «السوبر بول» (Super Bowl) في عام 2010، بعد عام واحد فقط من افتتاحه.

    كما أصبح الملعب مكانًا رئيسيًّا لاستضافة الأحداث الكروية، حيث استضاف بطولات كبرى مثل كأس أمريكا 2024، وكأس الكونكاكاف الذهبية، ومؤخرًا كأس العالم للأندية 2025، مما عزز مكانته كوجهة كروية عالمية المستوى.

    وبالنسبة لكأس العالم FIFA 2026، من المقرر أن يستضيف ملعب AT&T ما مجموعه تسع مباريات، بما في ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات وأربع مواجهات حاسمة في دور خروج المغلوب.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب AT&T؟

    منذ افتتاحه في عام 2009، يُعد ملعب AT&T الملعب الرئيسي لفريق دالاس كاوبويز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). 
    الفريقالدوري
    دالاس كاوبويزالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    كيفية الوصول إلى استاد AT&T

    كيفية الوصول إلى استاد AT&T بوسائل النقل العام 

    لسوء الحظ، لا يمكن الوصول إلى استاد AT&T مباشرةً بواسطة أي وسيلة من وسائل النقل العام. تعد شبكة ترينيتي مترو (Trinity Metro) وعربات الترولي خيارات مريحة، لكنها لا تعمل في أيام الفعاليات، مما يجعل الوصول إلى الملعب أمراً صعباً. غالباً ما يضطر المشجعون الزائرون إلى الاعتماد على الحافلات المكوكية أو سيارات الأجرة المشتركة للوصول إلى الاستاد. ومع ذلك، خلال كأس العالم العام المقبل، من المتوقع توفير حافلات مخصصة للمساعدة في تخفيف حركة المرور وتقليل الازدحام.

    كيفية الوصول إلى استاد AT&T بالسيارة 

    يمكن للمشجعين الذين يتوجهون إلى الاستاد بالسيارة أن يسلكوا المخرج 28 باتجاه «بولبارك واي» أو «كولينز ستريت» من الطريق السريع I-30. ومن هناك، اتبع اللافتات المؤدية إلى «AT&T واي» أو «راندول ميل رود» للوصول إلى مواقف السيارات الخاصة بالاستاد.

    يوفر استاد AT&T مواقف سيارات واسعة، مع أكثر من 12,000 مكان متاح في الموقع. تفتح المواقف عادةً قبل خمس ساعات من بدء الفعاليات، مما يمنح المشجعين وقتًا كافيًا للوصول مبكرًا والاستقرار في أماكنهم.

  • جولات إرشادية في استاد AT&T

    يقدم ملعب AT&T ثلاثة أنواع مختلفة من الجولات للمشجعين الزائرين، ويقدم كل منها مجموعة من التجارب الفريدة. 

    جولة ذاتية

    يتم تنظيم الجولة ذاتية التوجيه في استاد AT&T بالتعاون مع شريك التذاكر SeatGeek، وتقدم تجربة فريدة للمشجعين الزائرين. تتيح لك هذه الجولة فرصة الوصول إلى الملعب، وغرف تغيير الملابس الخاصة بفريق كاوبويز والمشجعات، ونادي Miller Lite، وغرفة الصحافة المستخدمة لإجراء المقابلات بعد المباريات.

    جولة كبار الشخصيات

    تأخذ جولة كبار الشخصيات المشجعين في رحلة بصحبة مرشد سياحي متمرس عبر أرجاء الاستاد. وتشمل الجولة الوصول إلى جميع المحطات الموجودة في الجولة ذاتية التوجيه، بالإضافة إلى مناطق حصرية مثل مقصورة الصحافة والأجنحة الخاصة وغيرها.

    جولة يوم الرالي

    تعد جولة يوم التجمع (Rally Day Tour) تجربة لا غنى عنها لمشجعي فريق دالاس كاوبويز المتحمسين. فهي تتيح نظرة خلف الكواليس على الأجواء والطاقة التي تسبق يوم مباراة فريق كاوبويز. ويحصل المشجعون على وصول حصري إلى غرف تغيير الملابس، والملعب، والمناطق الرئيسية الأخرى التي تقربهم أكثر من تجربة الفريق.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد AT&T

    يُعد «تكساس لايف!» (Texas Live!)، الذي يقع على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من استاد AT&T، مجمعًا ترفيهيًّا ضخمًا يقدم مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام للمشجعين الزائرين. وتُعد كل من «تاكو جوينت» (Taco Joint) التابع لـ«جاي فييري»، و«لوكهارت سموكهاوس» (Lockhart Smokehouse)، و«بودجز بيتزا» (Pudge’s Pizza)، و«PBR تكساس» (PBR Texas) أماكن رائعة للاسترخاء قبل المباراة أو بعدها.

    يُعد «أوربان يونيون ديستريكت» حيًا آخر قريبًا يستحق الاستكشاف إذا كان لديك وقت فراغ. وتُعد أماكن مثل «كارتل تاكو بار» و«تيبسي أوك» من الأماكن المفضلة لدى السكان المحليين، وتقدم خيارات طعام عالية الجودة في أجواء مريحة.