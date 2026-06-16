دليل تذاكر كأس العالم 2026 في دالاس: كيفية حجز التذاكر، جدول مباريات استاد AT&T، أسعار التذاكر والمزيد

يُعد ملعب AT&T أحد الملاعب الـ12 الرائدة التي تم اختيارها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقبلة، وهي أكبر نسخة من البطولة حتى الآن، حيث تتنافس 48 فريقًا على الجائزة الكبرى في عالم كرة القدم.

وبعد أن استضاف ملعب AT&T في الماضي العديد من الفعاليات الكبرى، بما في ذلك مباريات كل النجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، وفعاليات WrestleMania، ومباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، بالإضافة إلى فعاليات كرة القدم رفيعة المستوى، يستعد الآن لاستقبال أفضل منتخبات كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

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