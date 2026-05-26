United States v Bolivia - CONMEBOL Copa America USA 2024
دليل تذاكر كأس العالم 2026 في دالاس: جدول مباريات استاد AT&T، وأسعار التذاكر، وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

إذا كنت تخطط لزيارة استاد AT&T لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

يُعد ملعب AT&T أحد الملاعب الـ 12 الرائدة التي تم اختيارها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، وهي أكبر نسخة من البطولة حتى الآن، حيث تتنافس 48 فريقًا على الجائزة الكبرى في عالم كرة القدم.

بعد أن استضاف ملعب AT&T بالفعل العديد من الأحداث الكبرى في الماضي، بما في ذلك مباريات كل النجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، وWrestleManias، ومباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وأحداث كرة القدم رفيعة المستوى، يستعد ملعب AT&T الآن لاستقبال أفضل دول كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

يقدم لك موقع GOAL جميع المعلومات الأساسية التي تحتاجها قبل زيارة هذا الملعب الشهير، الواقع في قلب مدينة دالاس.

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب AT&T؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    الأحد 14 يونيوهولندا ضد اليابان (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
    الأربعاء 17 يونيوإنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
    الاثنين 22 يونيوالأرجنتين ضد النمسا (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
    الخميس 25 يونيواليابان ضد السويد (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
    السبت 27 يونيوالأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
    الثلاثاء 30 يونيودور الـ32 (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
    الجمعة 3 يوليودور الـ32 (1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
    الاثنين 6 يوليودور الـ16 (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر
    الثلاثاء 14 يوليونصف النهائي (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)التذاكر

    سيستضيف ملعب لومن فيلد ما مجموعه تسع مباريات خلال كأس العالم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراتين في دور الـ32، ومباراة واحدة في دور الـ16، ومباراة واحدة في نصف النهائي.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في دالاس من ملعب AT&T؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على استاد AT&T

    السعة80,000
    سنة الافتتاح2009
    المستأجروندالاس كاوبويز (NFL)
    العنوان1 AT&T Way، أرلينغتون، تكساس 76011، الولايات المتحدة الأمريكية
    تاريخ استاد AT&T

    اكتمل بناء استاد AT&T في عام 2009، وهو منذ ذلك الحين الملعب الرئيسي لفريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL). افتتح الاستاد في الأصل تحت اسم «استاد كاوبويز»، ثم أعيدت تسميته إلى «استاد AT&T» في عام 2013. وبسعة استيعابية تبلغ 80,000 مقعد، يظل هذا الاستاد أحد أكبر وأشهر الملاعب في الولايات المتحدة.

    بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بدوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، استضاف ملعب AT&T العديد من الأحداث الرياضية الكبرى الأخرى على مر السنين، بما في ذلك WrestleMania في مناسبتين منفصلتين، والسوبر بول في عام 2010، بعد عام واحد فقط من افتتاحه.

    كما أصبح الملعب مكانًا رئيسيًا لإقامة الأحداث الكروية، حيث استضاف بطولات كبرى مثل كأس أمريكا 2024 وكأس الكونكاكاف الذهبية، ومؤخرًا كأس العالم للأندية 2025، مما عزز مكانته كوجهة كروية عالمية المستوى.

    بالنسبة لكأس العالم 2026، من المقرر أن يستضيف ملعب AT&T ما مجموعه تسع مباريات، بما في ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات وأربع مباريات حاسمة في دور خروج المغلوب.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب AT&T؟

    منذ افتتاحه في عام 2009، أصبح ملعب AT&T الملعب الرئيسي لفريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL). 
    الفريقالدوري
    دالاس كاوبويزالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية
    كيفية الوصول إلى استاد AT&T

    كيفية الوصول إلى استاد AT&T بوسائل النقل العام 

    لسوء الحظ، لا يمكن الوصول إلى استاد AT&T مباشرةً بواسطة أي وسيلة من وسائل النقل العام. تعد مترو ترينيتي والترام خيارات مريحة، لكنها لا تعمل في أيام الفعاليات، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الملعب. غالبًا ما يضطر المشجعون الزائرون إلى الاعتماد على الحافلات المكوكية أو سيارات الأجرة المشتركة للوصول إلى الاستاد. ومع ذلك، خلال كأس العالم العام المقبل، يمكنك توقع وجود حافلات مخصصة للمساعدة في تخفيف حركة المرور وتقليل الازدحام.

    كيفية الوصول إلى استاد AT&T بالسيارة 

    يمكن للمشجعين الذين يتوجهون إلى الاستاد بالسيارة أن يسلكوا المخرج 28 باتجاه Ballpark Way أو Collins Street من الطريق السريع I-30. ومن هناك، اتبع اللافتات المؤدية إلى AT&T Way أو Randol Mill Road للوصول إلى مواقف السيارات الخاصة بالاستاد.

    يوفر استاد AT&T مواقف سيارات كثيرة، مع أكثر من 12,000 مكان متاح في الموقع. تفتح المواقف عادةً قبل خمس ساعات من بدء الفعاليات، مما يمنح المشجعين وقتًا كافيًا للوصول مبكرًا والاستقرار.

  • جولات إرشادية في استاد AT&T

    يقدم ملعب AT&T ثلاثة أنواع مختلفة من الجولات للمشجعين الزائرين، وتتميز كل منها بمجموعة من التجارب الفريدة. 

    جولة ذاتية

    يتم تنظيم الجولة ذاتية التوجيه في استاد AT&T بواسطة شريك التذاكر SeatGeek، وتقدم تجربة فريدة للمشجعين الزائرين. تتيح لك هذه الجولة فرصة الوصول إلى الملعب، وغرف تغيير الملابس الخاصة بفريق كاوبويز والمشجعات، ونادي Miller Lite، وغرفة الصحافة المستخدمة لإجراء المقابلات بعد المباريات.

    جولة VIP

    تأخذ جولة كبار الشخصيات المشجعين في رحلة بصحبة مرشد عبر الملعب، بقيادة مرشد سياحي متمرس. وتشمل الجولة الوصول إلى جميع المحطات الموجودة في الجولة ذاتية التوجيه، بالإضافة إلى مناطق حصرية مثل قاعة الصحافة والأجنحة الخاصة والمزيد.

    جولة يوم الرالي

    جولة يوم التجمع هي جولة لا غنى عنها لمشجعي دالاس كاوبويز المتحمسين. فهي توفر نظرة خلف الكواليس على الأجواء والطاقة التي تسبق يوم مباراة كاوبويز. يحصل المشجعون على وصول حصري إلى غرف تبديل الملابس والملعب والمناطق الرئيسية الأخرى التي تقربهم من تجربة الفريق.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من استاد AT&T

    يُعد «تكساس لايف!» (Texas Live!)، الذي يقع على مسافة قريبة من ملعب AT&T، مجمعًا ترفيهيًا ضخمًا يقدم مجموعة متنوعة من خيارات الطعام للمشجعين الزائرين. وتُعد مطاعم «تاكو جوينت» (Taco Joint) التابع لـ«جاي فييري»، و«لوكهارت سموكهاوس» (Lockhart Smokehouse)، و«بودجز بيتزا» (Pudge’s Pizza)، و«بي بي آر تكساس» (PBR Texas) جميعها أماكن رائعة للاسترخاء قبل المباراة أو بعدها.

    يعد Urban Union District حيًا آخر قريبًا يستحق الاستكشاف إذا كان لديك وقت فراغ. تعد أماكن مثل Cartel Taco Bar و Tipsy Oak من الأماكن المفضلة لدى السكان المحليين وتقدم خيارات طعام عالية الجودة في أجواء مريحة.