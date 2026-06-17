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Houston Dynamo v Toronto FCGetty Images Sport

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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في تورونتو: جدول مباريات ملعب BMO Field، وأسعار التذاكر، ومعلومات عن مباريات منتخب كندا

كأس العالم
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إذا كنت تخطط لزيارة ملعب «بي إم أو فيلد» لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته

يُعد ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو أحد الملاعب الـ 12 المختارة لاستضافة كأس العالم 2026، وسيستضيف ست مباريات، تشمل مباريات في كل من مرحلة المجموعات ومراحل خروج المغلوب، بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية للمنتخب المضيف، كندا.

لطالما كان ملعب BMO Field مقرًا لنادي تورونتو FC في دوري كرة القدم الأمريكي (Major League Soccer) ونادي تورونتو أرغونوتس في دوري كرة القدم الكندي. ويشكل عام 2026 فصلًا جديدًا في تاريخ الملعب. 

ورغم أن الملعب يتسع حاليًا لحوالي 30,000 متفرج، فإن شركة MLSE ملتزمة بإجراء تحسينات وإضافة مقاعد مؤقتة لاستيعاب مباريات كأس العالم.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب BMO فيلد؟

    التاريخالمباراةمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
    الأربعاء 17 يونيوغانا ضد بنما (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)160 دولارًا - 750 دولارًاالتذاكر
    السبت 20 يونيوألمانيا ضد كوت ديفوار (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)300 دولار - 1,300 دولارالتذاكر
    الثلاثاء 23 يونيوبنما ضد كرواتيا (7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)220 دولار - 950 دولارالتذاكر
    الجمعة 26 يونيوالسنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)150 دولار - 700 دولارالتذاكر
    الخميس 2 يوليودور الـ32 (7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)450 دولار - 1,750 دولارالتذاكر

    سيستضيف ملعب BMO Field ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم FIFA 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32 من مرحلة خروج المغلوب.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في تورونتو من ملعب BMO فيلد؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًّا عمليات السحب الرئيسية لتوزيع تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي الذي أعقب السحب).

    وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التذاكر المتاحة للبيع المباشر الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب BMO

    السعة28,180
    سنة الافتتاح2010
    الفرق المقيمةتورونتو أرغونوتس (CFL)، تورونتو إف سي (MLS)
    العنوان170 Princes' Blvd، تورونتو، ON M6K 3C3، كندا
    التذاكرالتذاكر
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    تاريخ ملعب BMO فيلد

    افتُتح ملعب «بي إم أو فيلد» في عام 2007، حيث شُيد على موقع «ملعب المعارض القديم» في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة 2007 التابع للفيفا، وليكون الملعب الرئيسي لنادي تورونتو إف سي في دوري كرة القدم الأمريكي (ماجور ليج سوكر). وفي عام 2016، انتقل فريق «تورونتو أرغونوتس» إلى الملعب بعد أن تم تجهيزه لاستضافة مباريات كرة القدم ومباريات كرة القدم الكندية على حد سواء.

    كانت سعة الملعب في البداية تزيد قليلاً عن 20,000 متفرج، لكنه خضع لعدة عمليات تجديد على مدار تاريخه القصير. ويستوعب الملعب حالياً حوالي 30,000 متفرج، مع استمرار أعمال التحديث التي تهدف إلى زيادة السعة إلى 45,000 متفرج استعداداً لكأس العالم 2026.

    بالإضافة إلى استضافة مباريات نادي تورونتو إف سي على أرضه، استضاف ملعب بي إم أو فيلد نهائيات كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في أعوام 2010 و2016 و2017.

    وفي عام 2026، سيستضيف الملعب خمس مباريات في مرحلة المجموعات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للمنتخب الكندي، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ16.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب BMO Field؟

    يُعد ملعب «بي إم أو فيلد» الملعب الرئيسي لنادي تورونتو إف سي في دوري كرة القدم الأمريكي (ماجور ليج سوكر) منذ افتتاحه في عام 2007، وأصبح الملعب الرئيسي لفريق تورونتو أرغونوتس في دوري كرة القدم الكندي في عام 2016.
    الفريقالدوري
    تورونتو أرغونوتسCFL
    نادي تورونتو لكرة القدمMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب BMO

    كيفية الوصول إلى ملعب BMO Field بواسطة وسائل النقل العام

    أفضل خيار موصى به للوصول إلى ملعب BMO Field هو GO Transit. تقع محطة Exhibition GO بجوار Exhibition Place، على بعد 2–5 دقائق سيرًا على الأقدام من الملعب، وترتبط مباشرة بمحطة Union Station عبر خطLakeshore GO.

    بالإضافة إلى GO Transit، تخدم ترامات وحافلات TTC أيضًا محطات قريبة من الملعب. يتوقف كل من خطي الترام 509 Harbourfront و511 Bathurst على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من ملعب BMO Field.

    كيفية الوصول إلى ملعب BMO Field بالسيارة

    غالبًا ما يستخدم المشجعون الذين يتوجهون إلى الملعب بالسيارة طريق «غاردينر السريع» (Gardiner Expressway) أو شارع ليك شور بوليفارد (Lake Shore Boulevard)، ثم يتبعون اللافتات المؤدية إلى ملعب BMO Field. تتوفر مواقف للسيارات حول الملعب، ولكن توقع ازدحامًا شديدًا وحركة مرور أعلى من المعتاد في أيام الفعاليات.

  • جولات إرشادية في ملعب BMO

    للأسف، لا يوجد أي ذكر لجولة إرشادية رسمية في ملعب «بي إم أو فيلد» على موقعه الإلكتروني. ومع ذلك، يفتح الملعب أبوابه من حين لآخر لإجراء جولات إرشادية خاصة توفر تجربة خلف الكواليس للمشجعين الزائرين.

    يُنصح بحجز التذاكر لهذه الجولات فقط من خلال شركات خارجية موثوقة. للحصول على آخر المستجدات، تفضل بزيارة الصفحات الرسمية لملعب BMO Field ونادي تورونتو FC.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب BMO

    داخل الملعب، يضم «بي إم أو فيلد» أكشاكًا تقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات. وحول الملعب، توجد خيارات رائعة عديدة للاسترخاء والاستمتاع بتناول وجبة، خاصةً إذا كنت مسافرًا مع مجموعة.

    تعد «ليبرتي فيليدج» و«ميلدريدز تيمبل كيتشن» والعديد من الحانات والمطاعم على طول شارع «كينغ ويست» خيارات ممتازة لقضاء الوقت قبل المباراة أو بعدها. للحصول على أحدث المعلومات والحجوزات في أيام الفعاليات، تفضل بزيارة منصات مثل «OpenTable» أو «TripAdvisor».