دليل تذاكر كأس العالم 2026 في تورونتو: جدول مباريات ملعب BMO Field، وأسعار التذاكر، ومعلومات عن مباريات كندا

يُعد ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو أحد الملاعب الـ 12 المختارة لاستضافة كأس العالم 2026، وقد استضاف ست مباريات، بما في ذلك مباريات في كل من مرحلة المجموعات ومراحل خروج المغلوب، بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية للمنتخب المضيف، كندا.

لطالما كان ملعب BMO Field مقرًا لفريق تورونتو FC في دوري كرة القدم الأمريكي (Major League Soccer) وفريق تورونتو أرغونوتس في دوري كرة القدم الكندي. ويشكل عام 2026 فصلًا جديدًا في تاريخ الملعب.

ورغم أن الملعب يتسع حاليًا لحوالي 30,000 متفرج، فإن شركة MLSE ملتزمة بإجراء تحسينات وإضافة مقاعد مؤقتة لاستيعاب مباريات كأس العالم.

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