دليل تذاكر كأس العالم 2026 في تورونتو: جدول مباريات ملعب BMO، وأسعار التذاكر، ومعلومات عن مباريات كندا

إذا كنت تخطط لزيارة ملعب BMO لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته

يُعد ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو أحد الملاعب الـ 12 المختارة، وسيستضيف ست مباريات، بما في ذلك مباريات مرحلة المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى المباراة الافتتاحية للمنتخب المضيف، كندا.

ستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث ستشارك 48 فريقًا في البطولة التي تستمر لمدة شهر.

لطالما كان ملعب BMO Field مقرًا لفريق تورونتو FC في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) وفريق تورونتو أرغونوتس في دوري كرة القدم الكندي. يمثل عام 2026 فصلًا جديدًا في تاريخ الملعب. على الرغم من أن الملعب يتسع حاليًا لحوالي 30,000 متفرج، إلا أن شركة MLSE ملتزمة بإجراء تحسينات وإضافة مقاعد مؤقتة لاستيعاب مباريات كأس العالم.

إذا كنت تخطط لحضور البطولة، فإن هذا الدليل يوفر لك جميع المعلومات الأساسية التي تحتاجها قبل السفر إلى ملعب BMO.

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب BMO فيلد؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    الجمعة 12 يونيوكندا ضد البوسنة والهرسك (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب تورونتو (تورونتو)التذاكر
    الأربعاء 17 يونيوغانا ضد بنما (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب تورونتو (تورونتو)التذاكر
    السبت 20 يونيوألمانيا ضد كوت ديفوار (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب تورونتو (تورونتو)التذاكر
    الثلاثاء 23 يونيوبنما ضد كرواتيا (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب تورونتو (تورونتو)التذاكر
    الجمعة 26 يونيوالسنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب تورونتو (تورونتو)التذاكر
    الخميس 2 يوليودور الـ32 (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب تورونتو (تورونتو)التذاكر

    سيستضيف ملعب BMO Field ما مجموعه ست مباريات خلال كأس العالم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في تورونتو من ملعب BMO فيلد؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيبًا. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    نظرة عامة على ملعب BMO

    السعة28,180
    سنة الافتتاح2010
    المستأجرونتورونتو أرغونوتس (CFL)، تورونتو إف سي (MLS)
    العنوان170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Canada
    تاريخ ملعب بي إم أو فيلد

    افتتح ملعب «بي إم أو فيلد» في عام 2007، وقد شُيد في موقع «ملعب أولد إكزيبيشن» كجزء من التحسينات التي أُجريت استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة 2007، وليكون الملعب الرئيسي لنادي تورونتو إف سي في دوري كرة القدم الأمريكي. وفي عام 2016، انتقل فريق «تورونتو أرغونوتس» إلى الملعب بعد أن تم تجهيزه لاستضافة مباريات كرة القدم وكرة القدم الكندية على حد سواء.

    كانت سعة الملعب في البداية تزيد قليلاً عن 20,000 متفرج، لكنه خضع لعدة عمليات تجديد طوال تاريخه القصير. ويستوعب الملعب الآن حوالي 30,000 متفرج، مع استمرار أعمال التحديث بهدف زيادة السعة إلى 45,000 متفرج استعداداً لكأس العالم 2026.

    بالإضافة إلى استضافة مباريات تورونتو إف سي على أرضه، استضاف ملعب بي إم أو فيلد نهائيات كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم في أعوام 2010 و2016 و2017.

    في عام 2026، سيستضيف الملعب خمس مباريات في دور المجموعات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية لكندا، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ16.

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب BMO فيلد؟

    يُعد ملعب «بي إم أو فيلد» الملعب الرئيسي لنادي تورونتو إف سي في دوري كرة القدم الأمريكي منذ افتتاحه عام 2007، كما أصبح الملعب الرئيسي لفريق تورونتو أرغونوتس في دوري كرة القدم الكندي عام 2016.
    الفريقالدوري
    تورونتو أرغونوتسCFL
    نادي تورونتو لكرة القدمدوري كرة القدم الأمريكية
    كيفية الوصول إلى ملعب BMO

    كيفية الوصول إلى ملعب BMO Field بواسطة وسائل النقل العام

    أفضل خيار للنقل العام للوصول إلى ملعب BMO هو GO Transit. تقع محطة Exhibition GO بجوار Exhibition Place، على بعد 2-5 دقائق سيرًا على الأقدام من الملعب، وترتبط مباشرة بمحطة Union Station على خطLakeshore GO.

    بالإضافة إلى GO Transit، تخدم ترامات وحافلات TTC أيضًا المحطات القريبة من الملعب. تتوقف كل من خطوط الترام 509 Harbourfront و511 Bathurst على مسافة قريبة من ملعب BMO Field.

    كيفية الوصول إلى ملعب BMO Field بالسيارة

    غالبًا ما يستخدم المشجعون الذين يتوجهون إلى الملعب بالسيارة طريق Gardiner Expressway أو Lake Shore Boulevard ثم يتبعون اللافتات المؤدية إلى ملعب BMO Field. تتوفر مواقف للسيارات حول الملعب، ولكن توقع ازدحامًا شديدًا وحركة مرور أعلى من المعتاد في أيام الفعاليات.

  • جولات إرشادية في ملعب BMO

    للأسف، لا يوجد أي ذكر لجولة إرشادية رسمية في ملعب BMO Field على موقعه الإلكتروني. ومع ذلك، يفتح الملعب أبوابه من حين لآخر لإجراء جولات إرشادية خاصة تتيح للمشجعين الزائرين تجربة ما وراء الكواليس.

    يُنصح بحجز التذاكر لهذه الجولات فقط من خلال مشغلين خارجيين موثوق بهم. للحصول على آخر المستجدات، تفضل بزيارة الصفحات الرسمية لملعب BMO Field ونادي تورونتو FC.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب BMO

    يضم ملعب BMO Field داخل الملعب أكشاكًا تقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات. وتوجد حول الملعب العديد من الخيارات الرائعة للاسترخاء والاستمتاع بتناول وجبة، خاصةً إذا كنت مسافرًا مع مجموعة.

    تعد ليبرتي فيليدج وميلدريدز تمبل كيتشن والعديد من الحانات والمطاعم على طول كينغ ويست خيارات ممتازة للتسكع قبل أو بعد المباراة. للحصول على أحدث المعلومات والحجوزات في أيام الفعاليات، تحقق من منصات مثل OpenTable أو TripAdvisor.