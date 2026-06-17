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Arizona Cardinals v New England PatriotsGetty Images Sport
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دليل تذاكر كأس العالم 2026 في بوسطن: جدول مباريات ملعب جيليت، مباريات المجموعات، وكل ما تحتاج معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

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إذا كنت تخطط لزيارة ملعب جيليت لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

يقع ملعب جيليت في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، وسيستضيف ما مجموعه سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، تشمل كل من مرحلة المجموعات وجولات خروج المغلوب.

مع مشاركة 48 فريقًا يتنافسون على اللقب الأكبر في كأس العالم، ستُقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

على مدار تاريخه الممتد لـ 23 عامًا، استضاف ملعب جيليت مجموعة من الفعاليات الكبرى، بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، ومباريات كرة القدم الدولية، وفعاليات كرة القدم الجامعية، والحفلات الموسيقية التي يشارك فيها بعض من أكبر الفنانين في العالم.

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اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026: تواريخ طرح التذاكر، والأسعار، والتسعير الديناميكي، والمزيد

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    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب جيليت؟

    التاريخالمباراةمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
    الجمعة 19 يونيواسكتلندا ضد المغرب (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)180 دولار - 850 دولارالتذاكر
    الثلاثاء 23 يونيوإنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)350 دولار - 1,500 دولارالتذاكر
    الجمعة 26 يونيوالنرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)380 دولار - 1,600 دولارالتذاكر
    الاثنين 29 يونيودور الـ32 (4:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)450 دولار - 1,800 دولارالتذاكر
    الخميس 9 يوليوربع النهائي (4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)800 دولار - 3,200 دولارالتذاكر

    سيستضيف ملعب جيليت ما مجموعه سبع مباريات خلال كأس العالم FIFA 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في ربع النهائي.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في بوسطن من ملعب جيليت؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي الذي أعقب السحب).

    وبعد معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التذاكر المتاحة في المرحلة الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
    • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب جيليت

    السعة65,878
    سنة الافتتاح2002
    المستأجروننيو إنجلاند باتريوتس (NFL)، نيو إنجلاند ريفولوشن (MLS)
    العنوان1 Patriot Pl، فوكسبورو، ماساتشوستس 02035، الولايات المتحدة الأمريكية
    التذاكرالتذاكر
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    تاريخ ملعب جيليت

    تم تشييد ملعب جيليت في عام 2002 ليحل محل ملعب فوكسبورو القديم، وأصبح المقر الجديد لفريق نيو إنجلاند باتريوتس، ثم أصبح لاحقًا مقرًا لفريق نيو إنجلاند ريفولوشن الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS). كان الملعب يُعرف في الأصل باسم «CMGI Field»، ثم أعيدت تسميته لاحقًا بعد أن حصلت شركة جيليت على حقوق التسمية.

    منذ افتتاحه، استضاف ملعب جيليت عددًا لا يحصى من المباريات، ولحظات لا تُنسى، ورياضيين أسطوريين، وفنانين مشهورين عالميًا. في عام 2023، خضع الملعب لعملية تجديد بقيمة 250 مليون دولار، مما حوله إلى منشأة حديثة ومتطورة. ومن أبرز معالم عملية التحديث هذه إضافة برج مكون من 22 طابقًا يُعرف باسم «ذا لايت هاوس» (The Lighthouse)، والذي يوفر للجماهير الزائرة إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على الملعب وعلى مدينة بوسطن. 

    في عام 2024، لعب ليونيل ميسي في هذا الملعب مع فريق إنتر ميامي، في مواجهة الفريق المضيف. ومؤخرًا، تم الكشف عن تمثال تكريمي لأسطورة فريق باتريوتس، توم برادي، خارج الملعب.

    والآن، ينتظرنا فصل جديد، حيث من المقرر أن يستضيف ملعب جيليت سبع مباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026. من يدري ما نوع العرض المذهل الذي سيقدمه هذه المرة؟

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب جيليت؟

    يُعد ملعب جيليت حالياً الملعب الرئيسي لفريق نيو إنجلاند باتريوتس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ويضم تمثالاً مذهلاً لتوم برادي خارج الملعب مباشرةً، تكريماً لهذا اللاعب الأسطوري في مركز القورترباك. كما يُعد الملعب الملعب الرئيسي لفريق نيو إنجلاند ريفولوشن التابع لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS).

    الفريقالدوري
    نيو إنجلاند باتريوتسالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)
    نيو إنجلاند ريفولوشن دوري كرة القدم الأمريكية
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب جيليت

    كيفية الوصول إلى ملعب جيليت بواسطة وسائل النقل العام 

    أفضل الطرق وأكثرها كفاءة للوصول إلى ملعب جيليت باستخدام وسائل النقل العام هي ركوب خدمة قطار الركاب التابعةلهيئة النقل العام في بوسطن (MBTA)، والتي تنطلق من محطة ساوث بوسطن إلى محطة فوكسبورو المجاورة للملعب. تبلغ تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا عادةً حوالي 20 دولارًا، ويمكن للمشجعين المسافرين حجز تذاكرهم عبر تطبيق mTicket التابعلهيئة النقل العام في بوسطن (MBTA). 

    كيفية الوصول إلى ملعب جيليت بالسيارة 

    بالنسبة لمن يسافرون بالسيارة، يمكن الوصول إلى الاستاد بسهولة عبر الطريقينالسريعين I-95 وI-495. تتوفر مواقف سيارات واسعة بالقرب من الاستاد، ومع ذلك يُنصح بشراء تذاكر وقوف السيارات وحجز مكانك مسبقًا لتجنب أي متاعب، خاصة في أيام الفعاليات. 

  • جولات إرشادية في ملعب جيليت

    في الوقت الحالي، لا يقدم ملعب جيليت أي جولات سياحية عامة أو خاصة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الزوار الاستمتاع بزيارة «ذا لايت هاوس»، الذي يوفر إطلالات خلابة على الملعب بأكمله والمنطقة المحيطة به. كما يمكنك استكشاف «قاعة مشاهير فريق باتريوتس»، وهو متحف غامر يحتفي بالتاريخ الغني للفريق، والتوقف عند متجر «ذا باتريوتس برو شوب» لشراء المنتجات الرسمية والاستمتاع بتجربة فريدة للمشجعين.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب جيليت

    يحيط بملعب جيليت «باتريوت بليس»، وهو مركز تسوق حيوي في الهواء الطلق أنشأته مجموعة «كرافت»، ويقدم خيارات لا حصر لها لتناول الطعام وتجربة فريدة في الملعب. 

    تُعد مطاعم «دافيوز نورثرن إيتاليان ستيكهاوس» و«سيتيزن كراست» و«سيكس سترينج جريل آند ستيج» و«بار لوي» والعديد من المطاعم الأخرى من الأماكن المفضلة لدى الجمهور، حيث تقدم تشكيلة واسعة من الأطباق، بدءًا من البيتزا وصولًا إلى شرائح اللحم والكوكتيلات والموسيقى الحية. 

    كما يمكن للمشجعين زيارة «قاعة مشاهير باتريوت» (The Patriot Hall of Fame)، وهو متحف مخصص لتاريخ فريق نيو إنجلاند باتريوتس. 