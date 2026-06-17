دليل تذاكر كأس العالم 2026 في بوسطن: جدول مباريات ملعب جيليت، مباريات المجموعات، وكل ما تحتاج معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

يقع ملعب جيليت في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، وسيستضيف ما مجموعه سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، تشمل كل من مرحلة المجموعات وجولات خروج المغلوب.

مع مشاركة 48 فريقًا يتنافسون على اللقب الأكبر في كأس العالم، ستُقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

على مدار تاريخه الممتد لـ 23 عامًا، استضاف ملعب جيليت مجموعة من الفعاليات الكبرى، بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، ومباريات كرة القدم الدولية، وفعاليات كرة القدم الجامعية، والحفلات الموسيقية التي يشارك فيها بعض من أكبر الفنانين في العالم.

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