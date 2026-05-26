Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Arizona Cardinals v New England PatriotsGetty Images Sport
GOAL

ترجمه

دليل تذاكر كأس العالم 2026 في بوسطن: جدول مباريات ملعب جيليت، مباريات المجموعات وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

كأس العالم
تسوّق مع جول
التذاكر

إذا كنت تخطط لزيارة ملعب جيليت لحضور كأس العالم لكرة القدم 2026، فنحن هنا لمساعدتك

يقع ملعب جيليت في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، وسيستضيف ما مجموعه سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، تشمل مباريات مرحلة المجموعات ومراحل خروج المغلوب.

احجز تذاكر كأس العالم في بوسطناحجز التذاكر

على مدار 23 عامًا من تاريخه، استضاف ملعب جيليت مجموعة من الأحداث الكبرى، بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة القدم الأمريكية (MLS)، ومباريات كرة القدم الدولية، وأحداث كرة القدم الجامعية، والحفلات الموسيقية التي تضم بعضًا من أكبر الفنانين في العالم.

مع 48 فريقًا مستعدًا للتنافس على الجائزة النهائية لكأس العالم، ستقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لأسباب تتعلق بالرعاية، سيُشار إلى الملعب باسم "ملعب بوسطن" خلال كأس العالم. 

سواء كنت تخطط لحضور مباراة أو ترغب ببساطة في استكشاف الملعب أثناء تواجدك في المدينة، فإن GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لتجربة سلسة لا تُنسى.

اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026: تواريخ الإصدار والأسعار والتسعير الديناميكي والمزيد

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ما هي مباريات كأس العالم 2026 التي ستُقام في ملعب جيليت؟

    التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
    السبت 13 يونيوهايتي ضد اسكتلندا (9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
    الثلاثاء 16 يونيوالنرويج ضد العراق (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
    الجمعة 19 يونيواسكتلندا ضد المغرب (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
    الثلاثاء 23 يونيوإنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
    الجمعة 26 يونيوالنرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
    الاثنين 29 يونيودور الـ32 (4:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
    الخميس 9 يوليوربع النهائي (4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر

    سيستضيف ملعب جيليت ما مجموعه سبع مباريات خلال كأس العالم 2026. ويشمل ذلك خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ32، ومباراة واحدة في ربع النهائي.

  • كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم في بوسطن من ملعب جيليت؟

    اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

    مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

    إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

    • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
    • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
    • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام لأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

    احجز تذاكر كأس العالم في بوسطناحجز التذاكر

  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    نظرة عامة على ملعب جيليت

    السعة65,878
    سنة الافتتاح2002
    المستأجروننيو إنجلاند باتريوتس (NFL)، نيو إنجلاند ريفولوشن (MLS)
    العنوان1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, USA
    التذاكرالتذاكر
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    تاريخ ملعب جيليت

    تم تشييد ملعب جيليت في عام 2002 ليحل محل ملعب فوكسبورو القديم، وأصبح المقر الجديد لفريق نيو إنجلاند باتريوتس، ثم أصبح لاحقًا مقرًا لفريق نيو إنجلاند ريفولوشن الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS). كان الملعب يُعرف في الأصل باسم «CMGI فيلد»، ثم أعيدت تسميته بعد أن حصلت شركة جيليت على حقوق التسمية.

    منذ افتتاحه، استضاف ملعب جيليت عددًا لا يحصى من المباريات واللحظات التي لا تُنسى والرياضيين الأسطوريين والفنانين المشهورين عالميًا. في عام 2023، خضع الملعب لعملية تجديد بقيمة 250 مليون دولار، مما حوله إلى منشأة حديثة ومتطورة. ومن أبرز ملامح عملية التحديث إضافة برج مكون من 22 طابقًا يُعرف باسم "ذا لايت هاوس"، والذي يوفر للجماهير الزائرة إطلالة بانورامية 360 درجة على الملعب وكذلك على مدينة بوسطن. 

    في عام 2024، لعب ليونيل ميسي في هذا الملعب مع فريق إنتر ميامي، في مواجهة الفريق المضيف. ومؤخراً، تم الكشف عن تمثال تكريماً لأسطورة فريق باتريوتس، توم برادي، خارج الملعب.

    والآن، ينتظرنا فصل جديد، حيث من المقرر أن يستضيف ملعب جيليت سبع مباريات خلال كأس العالم 2026. من يدري ما نوع العرض المذهل الذي سيقدمه هذه المرة؟

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    ما هي الفرق التي تلعب في ملعب جيليت؟

    يُعد ملعب جيليت حالياً الملعب الرئيسي لفريق نيو إنجلاند باتريوتس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ويضم تمثالاً مذهلاً لتوم برادي خارج الملعب تكريماً لهذا اللاعب الأسطوري. كما يُعد الملعب الملعب الرئيسي لفريق نيو إنجلاند ريفولوشن التابع لدوري كرة القدم الأمريكية (MLS).

    الفريقالدوري
    نيو إنجلاند باتريوتسالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية
    نيو إنجلاند ريفولوشن دوري كرة القدم الأمريكية
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    كيفية الوصول إلى ملعب جيليت

    كيفية الوصول إلى ملعب جيليت بواسطة وسائل النقل العام 

    أفضل الطرق وأكثرها كفاءة للوصول إلى ملعب جيليت باستخدام وسائل النقل العام هي ركوب قطارMBTA Rail Commuter الذي ينطلق من محطة ساوث بوسطن إلى محطة فوكسبورو المجاورة للملعب. تبلغ تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا حوالي 20 دولارًا، ويمكن للمشجعين حجز تذاكرهم عبر تطبيق mTicket التابعلـ MBTA. 

    كيفية الوصول إلى ملعب جيليت بالسيارة 

    بالنسبة لأولئك الذين يسافرون بالسيارة، يمكن الوصول إلى الاستاد بسهولة عبر الطريقينالسريعين I-95 و I-495. توجد مواقف سيارات واسعة بالقرب من الاستاد، ومع ذلك، يُنصح بشراء تذاكر وقوف السيارات وحجز مكانك مسبقًا لتجنب أي متاعب، خاصة في أيام الفعاليات. 

  • جولات إرشادية في ملعب جيليت

    في الوقت الحالي، لا يقدم ملعب جيليت أي جولات سياحية عامة أو خاصة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الزوار الاستمتاع بزيارة "ذا لايت هاوس"، الذي يوفر إطلالات خلابة على الملعب بأكمله والمنطقة المحيطة به. كما يمكنك استكشاف "قاعة مشاهير الباتريوتس"، وهو متحف غامر يحتفي بالتاريخ الغني للفريق، والتوقف عند متجر "ذا باتريوتس برو شوب" لشراء المنتجات الرسمية والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها للمشجعين.

  • أماكن لتناول الطعام والشراب بالقرب من ملعب جيليت

    يحيط بملعب جيليت «باتريوت بليس»، وهو مركز تجاري مفتوح نابض بالحياة أنشأته مجموعة كرافت، ويقدم خيارات لا حصر لها لتناول الطعام وتجربة فريدة في الملعب. 

    مطعم دافيوز نورثرن إيتاليان ستيكهاوس، وسيتيزن كرست، وسيكس سترينج جريل آند ستيج، وبار لوي، والعديد من المطاعم الأخرى تحظى بإعجاب الجمهور وتقدم مجموعة متنوعة من الأطباق، من البيتزا إلى شرائح اللحم، والكوكتيلات والموسيقى الحية. 

    يمكن للمشجعين أيضًا زيارة "ذا باتريوت هول أوف فايم"، وهو متحف مخصص لتاريخ فريق نيو إنجلاند باتريوتس. 