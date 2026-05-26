دليل تذاكر كأس العالم 2026 في بوسطن: جدول مباريات ملعب جيليت، مباريات المجموعات وكل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب كأس العالم 2026

يقع ملعب جيليت في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، وسيستضيف ما مجموعه سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، تشمل مباريات مرحلة المجموعات ومراحل خروج المغلوب.

على مدار 23 عامًا من تاريخه، استضاف ملعب جيليت مجموعة من الأحداث الكبرى، بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة القدم الأمريكية (MLS)، ومباريات كرة القدم الدولية، وأحداث كرة القدم الجامعية، والحفلات الموسيقية التي تضم بعضًا من أكبر الفنانين في العالم.

مع 48 فريقًا مستعدًا للتنافس على الجائزة النهائية لكأس العالم، ستقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لأسباب تتعلق بالرعاية، سيُشار إلى الملعب باسم "ملعب بوسطن" خلال كأس العالم.

سواء كنت تخطط لحضور مباراة أو ترغب ببساطة في استكشاف الملعب أثناء تواجدك في المدينة

