"دفع الرجل بعيدًا" - أرني سلوت يتحمل مسؤولية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، في الوقت الذي يواجه فيه مدرب "الريدز" مصيرًا مشابهًا لمصير النجم المصري المغادر
أبوتريكا يزعم أن سلوت أجبر صلاح على الرحيل
أُرجع السبب الحقيقي وراء رحيل صلاح الوشيك عن ليفربول بشكل مثير إلى أرني سلوت، حيث ادعى صديق اللاعب المصري المقرب محمد أبو تريكة أن المدرب «دفع اللاعب إلى الرحيل». وأكد صلاح، الذي سجل 255 هدفًا في 436 مباراة مع «الريدز»، في 25 مارس أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع النادي، على الرغم من بقاء عام واحد على انتهاء عقده الحالي.
وفي حديثه لموقع winwinallsports، كان أبو تريكة، زميله السابق في المنتخب المصري، صريحًا في تقييمه للوضع في أنفيلد. وقال أبو تريكة: "أحد أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول هو وجود آرني سلوت، لأننا شهدنا مشاكل في الفترة الأخيرة... أنت، يا سلوت، دفعت اللاعب إلى الرحيل". "كان صلاح قد وقع عقدًا لمدة عامين فقط مع ليفربول... يريد صلاح العمل براحة بال والاستمتاع بالمرحلة التالية من مسيرته. لا يحتاج صلاح إلى أي تقييم من سلوت أو أي شخص آخر".
لا يشعر سلوت بأي ندم بشأن الإدارة
أصبحت التوترات بين اللاعب والمدرب علنية بعد أن شعر صلاح بأنه كبش فداء لأداء النادي المتعثر، مما دفعه إلى الإدلاء بتصريحاته التي قال فيها إنه «تم التضحية به». ومع ذلك، ظل سلوت حازماً في موقفه، مؤكداً أنه لن يغير طريقة تعامله مع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، حتى بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لثلاث مباريات متتالية واتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عبر صحيفة "ذا غارديان"، قال سلوت: "نعم [أنا سعيد بالطريقة التي تعاملت بها مع الأمر]. عندما أعود بالذاكرة إلى هذا الموسم، أجد أنني اتخذت بعض القرارات التي كان من الممكن أن تكون أفضل، لكنني لا أتحدث عن هذا الأمر المحدد مع محمد. لا أندم على الكثير من الأشياء التي فعلتها خلال العام ونصف العام الذي قضيناه معاً، أو حتى أكثر من ذلك".
تاريخ استبعاد اللاعبين وردود أفعالهم
وسارع سلوت إلى الإشارة إلى أن صلاح قد تم استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل الإدارة السابقة دون أن يؤدي ذلك إلى طلب فوري للرحيل. واستشهد بحادثة شهيرة وقعت في عهد الإدارة السابقة لتوضيح وجهة نظره بأن التناوب في تشكيلة الفريق لا ينبغي أن يؤدي بالضرورة إلى مطالبة اللاعبين الرئيسيين بالانتقال.
"أتذكر مباراة وست هام خارج أرضنا عندما لم يكن يلعب [تحت قيادة يورغن كلوب في عام 2024]. لم أكن هنا في ذلك الوقت. لم يقرر الرحيل"، أضاف سلوت. "الافتراض السائد هو أنك إذا لم تلعب في هذه المباريات، فجأة تريد الرحيل. إنه افتراض، وربما يكون صحيحاً وربما لا، لكن التاريخ أظهر أنه لم يفعل ذلك من قبل، وقد قدم موسمًا رائعًا بعد ذلك".
مستقبل غير مستقر للمدرب والنادي
في الوقت الذي يتطلع فيه صلاح إلى انتقال مربح إلى الدوري السعودي للمحترفين، يخضع سلوت نفسه لانتقادات شديدة. فقد أدت الهزيمة المذلة بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى جعل موسم ليفربول معلقًا بخيط رفيع، حيث يحتل النادي حاليًا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.