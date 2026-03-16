Getty Images Sport
ترجمه
دفعة قوية لريال مدريد بعودة كيليان مبابي وجود بيلينغهام إلى التشكيلة استعدادًا لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي
تأكيد التعاقد مع لاعبين جدد من فئة «جالاكتيكو»
وأكد النادي الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة التي تضم كلًا من مبابي وبيلينغهام، بالإضافة إلى ألفارو كاريراس العائد إلى التشكيلة. وفي حين يتمتع «البلانكوس» بتقدم مريح بنتيجة 3-0 بفضل ثلاثية فيديريكو فالفيردي في مباراة الذهاب، سيشعر ألفارو أربيلوا بالارتياح لعودة مجموعة من لاعبيه الأساسيين إلى التشكيلة مرة أخرى.
- Getty Images Sport
بيلينغهام يعود إلى وطنه
وبالفعل، تم ضم بيلينغهام بشكل عاجل إلى قائمة اللاعبين المشاركين في الرحلة إلى مانشستر. وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد غاب عن الملاعب منذ أوائل فبراير بسبب إصابة في الفخذ، وكان من المتوقع في الأصل أن يظل في غرفة العلاج لمدة أسبوع آخر على الأقل. غير أن تعافيه تسارع، مما سمح له بالعودة إلى الأراضي الإنجليزية قبل الموعد المحدد. أما كاريراس، فيضيف الاستقرار الدفاعي الذي تشتد الحاجة إليه، ومن المرجح أن ينضم إلى التشكيلة الأساسية بدلاً من فران غارسيا.
الخلاف بين النادي والمنتخب يلوح في الأفق
على الرغم من هذه الأخبار الإيجابية، تأتي عودة مبابي وسط خلاف متصاعد بين النادي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم والشركات التجارية الكبرى. وتشير التقارير إلى أن شركة «نايكي» والضغوط التجارية هي التي تدفع إلى رغبة المهاجم في المشاركة في المباريات الودية الدولية المقبلة في الولايات المتحدة. ومن المفهوم أن ريال مدريد يتردد في المخاطرة بنجمه بعد فترة غياب قصيرة بسبب إصابة في الركبة، لكن لوائح الفيفا تنص على أنه لا يمكن للنادي منع استدعائه للمنتخب إذا لعب ضد مانشستر سيتي.
- Getty Images Sport
ريال مدريد بكامل قوته، ورجال أربيلوا يتطلعون إلى إسكات جماهير ملعب «إتيهاد»
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مبابي وبيلينغهام قد استعادا لياقتهما البدنية بما يكفي للعب منذ البداية، لكن السيناريو الأرجح هو أن يبدأ كلاهما المباراة على مقاعد البدلاء في ملعب «إيتيهاد»، مستعدين للدخول إلى الملعب في حال هدد «السيتي» بتحقيق عودة دراماتيكية. وفي الوقت الحالي، فإن مجرد وجود الثنائي ضمن التشكيلة يمثل تحذيراً لباقي الفرق الأوروبية بأن صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا قد استعاد قوته الكاملة، وهو جاهز لخوض المنافسة في الأدوار المتقدمة من هذه البطولة الأوروبية المرموقة.
إعلان