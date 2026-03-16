دفعة قوية لريال مدريد بعودة كيليان مبابي وجود بيلينغهام إلى التشكيلة استعدادًا لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي

وبالفعل، تم ضم بيلينغهام بشكل عاجل إلى قائمة اللاعبين المشاركين في الرحلة إلى مانشستر. وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد غاب عن الملاعب منذ أوائل فبراير بسبب إصابة في الفخذ، وكان من المتوقع في الأصل أن يظل في غرفة العلاج لمدة أسبوع آخر على الأقل. غير أن تعافيه تسارع، مما سمح له بالعودة إلى الأراضي الإنجليزية قبل الموعد المحدد. أما كاريراس، فيضيف الاستقرار الدفاعي الذي تشتد الحاجة إليه، ومن المرجح أن ينضم إلى التشكيلة الأساسية بدلاً من فران غارسيا.