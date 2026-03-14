دفعة قوية لبرشلونة بعودة غافي بعد غياب دام ستة أشهر بسبب الإصابة

لم يكن من الممكن أن تأتي عودة غافي في توقيت أفضل من هذا بالنسبة للمدرب فليك، الذي يسعى إلى اجتياز المرحلة الأخيرة الصعبة من الموسم. وفي ظل غياب فرينكي دي يونغ حالياً بسبب الإصابة، يوفر وجود لاعب الوسط الناري العمق والقوة اللذين تشتد الحاجة إليهما في خط وسط برشلونة.

وقد توخى النادي الحذر في إعادة دمج غافي، حيث سمح له بالتدرب مع المجموعة الرئيسية لعدة أسابيع قبل منحه الضوء الأخضر النهائي. وكان قد بدأ بالفعل في السفر مع زملائه في الفريق للمباريات المهمة الأخيرة ضد أتلتيك كلوب ونيوكاسل يونايتد، حيث كان يشجع الفريق بصوت عالٍ من على خط التماس بينما كان يعمل على استعادة لياقته البدنية، وهو الآن جاهز للعب مرة أخرى.