دفعة قوية لبرشلونة بعودة غافي بعد غياب دام ستة أشهر بسبب الإصابة
كابوس الإصابات يلاحق غافيلقد كان غافي غيابًا كبيرًا للبلوغرانا، حيث غابت طاقته المعدية ومثابرته عن خط الوسط منذ المراحل الأولى من الموسم. بدأت مشاكل لاعب الوسط في أواخر أغسطس عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة استلزمت إجراء جراحة بالمنظار. ورغم أن التقييمات الأولية أشارت إلى عودة سريعة، اكتشف الفريق الطبي أثناء العملية أن الضرر كان أكبر مما كان متوقعاً في البداية، مما أدى إلى فترة إعادة تأهيل أطول بكثير. ومع ذلك، أكد النادي الآن أن خريج أكاديميته المتميز جاهز لترك كابوس الإصابة وراءه ومساعدة الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.
الموافقة الطبيةعلى الرغم من هذه النكسة، أمضى اللاعب الدولي الإسباني النصف الأخير من العام في العمل بلا كلل على استعادة لياقته البدنية. وأعلن النادي عن جاهزيته من خلال بيان موجز لكنه مؤثر على موقعه الرسمي، مؤكدًا الخبر الذي كان المشجعون ينتظرونه: "أصبح لاعب الوسط متاحًا مرة أخرى للاختيار من قبل هانسي فليك، وهذا يعني أن غافي قد يشارك في المباراة ضد إشبيلية، وهو خصم مميز نظرًا لكونه من الأندلس. وستكون مشاركته على أرض الملعب بمثابة عودته للعب بعد غياب دام 205 أيام. ويعد جاهزيته للعب خبراً رائعاً للفريق والمشجعين، الذين سيتمكنون من الاستمتاع بمشاهدة خريج لا ماسيا الذي يعتبر فريداً من نوعه إلى حد ما نظراً لشخصيته وشغفه ونهجه المكثف تجاه كل ما يتعلق ببرشلونة"، حسبما جاء في بيان النادي.
توقيت مثالي لـ«فليك»
لم يكن من الممكن أن تأتي عودة غافي في توقيت أفضل من هذا بالنسبة للمدرب فليك، الذي يسعى إلى اجتياز المرحلة الأخيرة الصعبة من الموسم. وفي ظل غياب فرينكي دي يونغ حالياً بسبب الإصابة، يوفر وجود لاعب الوسط الناري العمق والقوة اللذين تشتد الحاجة إليهما في خط وسط برشلونة.
وقد توخى النادي الحذر في إعادة دمج غافي، حيث سمح له بالتدرب مع المجموعة الرئيسية لعدة أسابيع قبل منحه الضوء الأخضر النهائي. وكان قد بدأ بالفعل في السفر مع زملائه في الفريق للمباريات المهمة الأخيرة ضد أتلتيك كلوب ونيوكاسل يونايتد، حيث كان يشجع الفريق بصوت عالٍ من على خط التماس بينما كان يعمل على استعادة لياقته البدنية، وهو الآن جاهز للعب مرة أخرى.
السباق النهائي للموسم
مع دخول برشلونة المرحلة الأخيرة من الموسم، قد يكون الدعم المعنوي الذي يوفره عودة غافي بنفس أهمية الفوائد التكتيكية. ورغم أنه من غير المرجح أن يبدأ المباراة أساسياً على الفور، فإن جاهزيته تمنح فليك لاعباً قادراً على تغيير مجرى المباراة من على مقاعد البدلاء. ويأمل النادي أن تكون مشاكل ركبته قد أصبحت الآن من الماضي تمامًا، وأن يتمكن من العودة ليكون قلب خط وسط برشلونة. وقد تشكل مباراة الأحد مع إشبيلية بداية فصل جديد لخريج لا ماسيا بعد ستة أشهر قاسية قضاها على مقاعد البدلاء.
