دعوة للكارهين بلا شخصنة .. كريستيانو رونالدو دمر تاريخه بـ"عجرفة هوملاندر" وذكاء عدوه كان سيمنحه "الخروج الآمن"

ما أروعها من بداية للسلسلة، في الحقيقة تصرفات البرتغالي أغضبت الكثيرين من عشاق كرة القدم في الفترة الأخيرة، سواء جماهير النصر أو منتخب بلاده، فهو يعتقد أنه يجب أن يلعب ويشارك بسبب اسمه فقط بغض النظر عن أي معايير أخرى تخص الجهد البدني أو المردود على أرض الملعب.

كلنا تابعنا الضجة الواسعة التي أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، والتي جعلنا نؤمن أن اللحظة قد حانت بالفعل لاعتزاله الدوري، عندما قرر جورج جيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي، تهميش كريستيانو رونالدو تمامًا في الفوز الأخير على النرويج في دوري الأمم الأوروبية، مما أغضب مهاجم النصر معتقدًا أن تاريخه لم يُحترم.

وبعد هذا الموقف اجتمع رونالدو بجيسوس ورئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا لتهدئة الأوضاع، ولكن النتيجة جاءت عكسية بصورة يبدو أنها كتبت نهاية النجم الأيقوني مع منتخب بلاده، ليعلن رسميًا مغادرته لمعسكر الفريق لفترة التوقف الدولي الحالية، متمنيًا التوفيق للجميع، مُلمحًا إلى بعض التفاصيل التي ستضع مدربه في موقف مُحرج امام الجميع.

صاحب الـ41 سنة "العمر مجرد رقم ولكن ليس بهذا الشكل"، يعتبر أن وجوده مع منتخب البرتغال لا يزال ضروريًا حتى الآن، رغم أن كل المؤشرات تقول عكس ذلك منذ بداية الموسم الحالي 2026/2027 مع النصر، والهجوم المتزايد عليه في أسبوع تلو الآخر، حيث اشتد الأمر بالخسارة أمام العين الإماراتي 4/0 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

حدث نادر لا يمكن تصديقه .. الجماهير السعودية من كل انتماء، سواء النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الاهلي، جميعهم اجتمعوا على أن رونالدو قد "انتهى تمامًا"، والعالمي أصبح بحاجة إلى لاعب جديد، من طينة أولي واتكينز مهاجم الهلال، الذي جعل عشاق النصر يرون كل ما يفتقدونه في وجود رونالدو.

وحتى جورج جيسوس، لم ينتبه لأي ضجة محتملة وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة الدنمارك القادمة عن وعده لرونالدو بلعب 30 دقيقة ضد النرويج "وهو ما لم يُنفذ":"أنا المدرب، يمكنني الخروج بأي وعد، أنا من قلت له لن تلعب وأخبرته أنني لو احتجت عليه سيشارك لمدة 30 دقيقة، وإن لم أحتاجك فلن تظهر مع الفريق".

وأضاف:"كريستيانو لا يمكنه تغيير أفكاري كمدرب، لا هو ولا حتى رئيس الاتحاد البرتغالي، لا يوجد أي شخص في كرة القدم سيجبرني على أي شيء".

كلمات حادة تؤكد شيء واحد فقط، الوضع لن يتحسن ورونالدو استمر في الإصرار على فرض نفسه حتى أصبح غير مرغوب فيه، ليخرج من البرتغال بطريقة لا يستحقها على الإطلاق بعد كل ما قدمه لبلاده وكل الأندية التي لعب لها.