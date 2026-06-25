وداعًا جيل دروجبا الذهبي: كوت ديفوار تحقق "الثنائية التاريخية" بقيادة جنرال الأهلي.. ولعنة ليفربول كادت تنتقل من محمد صلاح إلى يان ديوماندي!

ليلة خميس مثيرة، شهدتها "المجموعة الخامسة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

نعم.. كوت ديفوار حققت انتصارًا غاليًا (2-0) ضد منتخب كوراساو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ بينما سقطت ألمانيا في فخ الخسارة بـ"هدف مقابل اثنين"، ضد الإيكوادور.

وإذا ركزنا على مباراتنا الأساسية، في هذا التقرير؛ سنجد أن ثنائية منتخب كوت ديفوار ضد كوراساو، جاءت بواسطة مهاجمه نيكولاس بيبي في الدقيقتين 7 و64 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. تأهل المنتخب الإيفواري إلى دور الـ32، برصيد 6 نقاط من 3 مباريات؛ محتلًا بهم وصافة "المجموعة الخامسة"، خلف ألمانيا صاحبة الصدارة.

وستواجه كوت ديفوار في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وصيف "المجموعة التاسعة" الصعبة؛ التي تضم فرنسا والنرويج والسنغال، بالإضافة إلى منتخب العراق.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز كوت ديفوار ضد كوراساو..