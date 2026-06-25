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أحمد فرهود

وداعًا جيل دروجبا الذهبي: كوت ديفوار تحقق "الثنائية التاريخية" بقيادة جنرال الأهلي.. ولعنة ليفربول كادت تنتقل من محمد صلاح إلى يان ديوماندي!

فقرات ومقالات
كوت ديفوار
فرانك كيسييه
يان ليوناردو
نيكولاس بيبي
محمد صلاح
ليفربول
كأس العالم

الفيل الإيفواري يكتب تاريخه في نسخة 2026..

ليلة خميس مثيرة، شهدتها "المجموعة الخامسة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

نعم.. كوت ديفوار حققت انتصارًا غاليًا (2-0) ضد منتخب كوراساو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ بينما سقطت ألمانيا في فخ الخسارة بـ"هدف مقابل اثنين"، ضد الإيكوادور.

وإذا ركزنا على مباراتنا الأساسية، في هذا التقرير؛ سنجد أن ثنائية منتخب كوت ديفوار ضد كوراساو، جاءت بواسطة مهاجمه نيكولاس بيبي في الدقيقتين 7 و64 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. تأهل المنتخب الإيفواري إلى دور الـ32، برصيد 6 نقاط من 3 مباريات؛ محتلًا بهم وصافة "المجموعة الخامسة"، خلف ألمانيا صاحبة الصدارة.

وستواجه كوت ديفوار في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وصيف "المجموعة التاسعة" الصعبة؛ التي تضم فرنسا والنرويج والسنغال، بالإضافة إلى منتخب العراق.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز كوت ديفوار ضد كوراساو..

  • Didier DrogbaGetty Images

    كوت ديفوار.. وداعًا جيل ديدييه دروجبا الذهبي

    عندما يتم ترديد اسم منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم؛ فالجميع يتذكر "الجيل الذهبي" الذي قاده ديدييه دروجبا، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي الأسبق.

    ورغم ذلك.. جيل دروجبا الذهبي فشل في قيادة منتخب كوت ديفوار، لتحقيق إنجازين مهمين للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الفشل في تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا.

    * ثانيًا: الفشل في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

    لكن وبجيل أقل جودة؛ كتب المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم "التاريخ"، سواء إفريقيًا أو عالميًا.

    وتوّج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023؛ قبل أن يتجاوز دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه.

    وكان هُناك لاعب "مشترك" بين هذين الإنجازين؛ وهو القائد الكبير فرانك كيسييه، متوسط ميدان عملاق جدة الأهلي.

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  • FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images

    فرانك كيسييه.. جنرال الأهلي لن يخذلك مهما كان مستواه!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن النجم فرانك كيسييه، متوسط ميدان عملاق جدة الأهلي ومنتخب كوت ديفوار.

    كيسييه لم يقدّم مستوى كبير، في مباراة كوت ديفوار وكوراساو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ ولكنه قام بدوره القيادي على أكمل وجه، في واحدة من أهم المواجهات بتاريخ هذا المنتخب.

    وكما ذكرنا.. تأهل المنتخب الإيفواري لأول مرة في تاريخه، إلى الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم؛ وذلك بعد الفوز (2-0) ضد كوراساو، مساء يوم الخميس.

    أي أنه حتى لو لم يقدّم كيسييه المستوى المأمول منه؛ فهُناك حقيقتين لا يُمكن التغافل عنهما بخصوص "جنرال الأهلي"، وهما:

    * الحقيقة الأولى: لن يخذلك كقائد أبدًا.

    * الحقيقة الثانية: ستجده في معظم الأوقات الصعبة والمباريات الكبيرة.

    ومع الأهلي وقبله العملاق الكتالوني برشلونة، لم نجد كيسييه يختبئ في المباريات الكبيرة أو المصيرية، كما نُشاهده دائمًا يوجه زملاءه وينصحهم؛ وهو ما جعله يقود منتخب بلاده لتحقيق إنجازات قارية وعالمية، حتى ولو كان ذلك بجيل أقل جودة.

  • Yan DiomandeGetty Images

    لقطة مثيرة.. لعنة ليفربول كادت تنتقل من محمد صلاح إلى ديوماندي

    وعلى جانب آخر.. لابد من الوقوف عند لقطتين مهمتين، في مباراة كوت ديفوار وكوراساو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ وهما:

    * اللقطة الأولى: التدخل على الإيفواري يان ديوماندي في بداية المباراة.

    * اللقطة الثانية: هدف الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 64.

    وفي الدقائق الأولى من المباراة، قام أحد لاعبي كوراساو بالتدخل على ديوماندي؛ بطريقة شبيهة لما فعله المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع الفرعون المصري محمد صلاح، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ناديي ريال مدريد وليفربول.

    وقتها.. راموس جذب صلاح من يده ثم سقط عليه؛ ليتعرض الفرعون المصري للإصابة على مستوى الكتف، خرج على إثرها من أرضية الملعب في الدقيقة 30 تقريبًا.

    وبطريقة مشابهة.. قام لاعب كوراساو بجذب ديوماندي؛ لنجد "أمهر" نجوم كوت ديفوار يسقط على أرضية الملعب، وهو يتألم على مستوى الكتف.

    وما جعلنا نتذكر هذه اللقطة بالذات؛ هو أن اسم ديوماندي الذي ينشط في صفوف نادي لايبزيج الألماني، يرتبط بقوة حاليًا بالانتقال إلى ليفربول.

    بمعنى.. لعنة ليفربول؛ كادت أن تنتقل من صلاح إلى ديوماندي، قبل انضمام الأخير المحتمل للعملاق الإنجليزي.

  • Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    نيكولاس بيبي.. نجم كوت ديفوار يدخل التاريخ من بوابة كوراساو

    واستكمالًا لحديثنا سالف الذكر؛ سنتطرق في ختام تقريرنا إلى هدف النجم الإيفواري نيكولاس بيبي ضد كوراساو، في الدقيقة 64 من عمر مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

    الحقيقة أن هذا الهدف كان "الشخصي الثاني" لبيبي، في هذه المباراة المونديالية؛ حيث هز شباك كوراساو أولًا، في الدقيقة السابعة.

    إلا أن الهدف الثاني تحديدًا ضد كوراساو، أدخل بيبي التاريخ؛ حيث أصبح ثاني لاعب إيفواري، يُسجل ثنائية في مباراة مونديالية واحدة.

    وسبق بيبي في هذا الإنجاز، اللاعب أرونا دينداني؛ الذي سجل هدفين في شباك صربيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2006.

    آنذاك.. قاد دينداني بهدفيه، المنتخب الإيفواري للفوز (3-2) على صربيا؛ ليأتي بيبي بعد 20 عامًا كاملًا، ليكرر نفس الأمر لكن ضد كوراساو.

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