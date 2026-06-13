Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Danny MakkelieGetty Images
Christian Guinin و معتز الجمال

دراما المونديال.. تفاصيل "قاعدة الـ VAR الجديدة" التي أربكت اللاعبين والحكام في مباراة أمريكا وباراجواي!

كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراجواي
الولايات المتحدة الأمريكية
باراجواي

إلغاء إنذار ومنحه للاعب آخر..

في مباراة دور المجموعات بكأس العالم بين الولايات المتحدة وباراجواي، كان اللاعبون والجماهير على موعد مع سابقة تاريخية بعد أن شهدوا تطبيق قاعدة جديدة تمامًا لأول مرة.

في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وقع احتكاك بالقرب من خط المرمى بين المدافع الأمريكي تيم ريم ولاعب باراجواي ميجيل ألميرون، حيث بدا في البداية أن اللاعب الأمريكي قد ضرب قدم منافسه وأسقطه أرضًا.

  • إلغاء العقوبة

    تعامل الحكم داني ماكيلي مع اللقطة على الفور، حيث أشهر البطاقة الصفراء في وجه "ريم" واحتسب ركلة حرة لصالح باراجواي. وتم السماح للمنتخب اللاتيني بتنفيذ الركلة بالفعل - والتي شتتها الدفاع الأمريكي بسهولة بعد محاولة رأسية فاشلة - قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو (VAR) ويتواصل مع حكم الساحة.

    في الواقع، لم يلمس "ريم" خصمه "ألميرون" على الإطلاق في ذلك الالتحام المباشر. وبدلًا من ذلك، سقط اللاعب الباراجوياني في وقت لاحق، وهو ما أظهرته الإعادات التلفزيونية البطيئة بوضوح.

    لفت حكم الفيديو انتباه "ماكيلي" إلى ما يُعرف رسميًا بـ "الخطأ في تحديد الهوية" (mistaken identity). وعلى إثر ذلك، أوقف الحكم الهولندي المباراة مجددًا وسط دهشة كبيرة من اللاعبين، وقام بإلغاء البطاقة الصفراء التي منحها لـ "ريم"، ليشهرها في النهاية في وجه "ألميرون" بداعي التمثيل.


    • إعلان
  • Patrick IttrichGetty Images

    "خطأ إجرائي فادح"

    يعود هذا الإجراء غير المعتاد إلى لائحة القوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تنص على ضرورة تدخل حكم الفيديو المساعد إذا ثبت معاقبة اللاعب أو الفريق الخطأ. وكان الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي هو من يتولى تقنية الفيديو في تلك المباراة، يعاونه مواطن "ماكيلي"، دينيس هيجلر.

    لاقت هذه القاعدة الجديدة انتقادات لاحقة من الحكم السابق في الدوري الألماني (البوندسليجا)، باتريك إيتريش، الذي وصف التنسيق بين "ماكيلي" وطاقمه بأنه "خطأ إجرائي فادح". وعلق إيتريش على اللقطة الغريبة قائلًا: "الحكم نفسه لم يكن يعلم ما الذي يجري".

    وبشكل عام، انتقد خبير التحكيم في شبكة "ماجنتا تي في" (MagentaTV) أن العديد من التعديلات القانونية التي استحدثها الفيفا مؤخرًا لم تحقق الزيادة المرجوة في وقت اللعب الفعلي. وأوضح: "وقت اللعب الفعلي في مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك بلغ 51 دقيقة. نحن نسعى للوصول إلى 60 أو 63 دقيقة، ولكن حتى الآن لم يأتِ هذا بأي نتيجة".

كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية crest
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
أستراليا crest
أستراليا
أستراليا
كأس العالم
تركيا crest
تركيا
تركيا
باراجواي crest
باراجواي
باراجواي