دجيكو ضد مويس كين .. الثنائية الذهبية من تحدي الهبوط إلى حلم كأس العالم!

زملاء لمدة ستة أشهر، وخصمان مساء الثلاثاء في مباراة حاسمة تضع على المحك الرهان الأكبر: مقعد في بطولة كأس العالم المقبلة.

ستتواجه البوسنة وإيطاليا مساء الثلاثاء في نهائي التصفيات بعد أن أقصتا ويلز وأيرلندا الشمالية على التوالي، وذلك بفضل أهداف لاعبيهما رقم "9": إدين دجيكو ومويس كين.

الأول هو رمز منتخب بلاده، والثاني هو المهاجم الذي يعلق عليه جاتوزو وجميع مشجعي المنتخب الإيطالي آمالاً كبيرة في الوصول إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كان دجيكو وكين زميلين في فيورنتينا خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، الذي كان صعبًا للغاية بالنسبة للفيولا، والآن يجدان نفسيهما يتنافسان على مكان في كأس العالم القادمة.