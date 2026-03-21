Arne Slot Liverpool 2:1
علي سمير

هل خدعتكم رباعية جلطة سراي؟ ويلبك وبرايتون فضحا حقيقة سلوت من دون صلاح وليفربول بحاجة إلى "كارثة"

ويلبك يتفوق على صلاح هذا الموسم

ليفربول خسر اليوم، الأمر لم يعد خبرًا جديدًا على أي مشجع أو متابع للريدز، الفريق سقط بهدفين مقابل هدف أمام برايتون، في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

برايتون الذي عاش سلسلة كارثية في الفترة الأخيرة، بتحقيق الفوز في 3 مباريات فقط من آخر 16 لعبها، نجح في مواصلة انتفاضته بعد إسقاط سندرلاند في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على الريدز ومدربهم المتخبط أرني سلوت.

الجندي المجهول "المعروف" داني ويلبك كان بطل الليلة بلا منازع، تقدم لبرايتون على أرضه ووسط جماهيره، قبل أن يعادل ميلوش كيركيز النتيجة بخطأ دفاعي كارثي من لويس دانك، قبل أن يعود نجم مانشستر يونايتد وآرسنال السابق بهدف آخر في الشوط الثاني.

من أين نبدأ؟ مستوى ليفربول المحبط بعد رباعية جلطة سراي الخادعة أم تألق ويلبك؟ دعونا نتحدث أولًا عن مستوى الريدز الذين افتقدوا لخدمات نجمهم محمد صلاح بسبب الإصابة.


    هذا حالكم من دون صلاح

    نعلم جيدًا أن الدولي المصري لم يكن ليغير الكثير اليوم، ليفربول كان سيخسر به أو من دونه، تأثيره لم يعد كما هو، فقد سرعته ومرونته والكثير من حاسته التهديفية وشراسته أمام المرمى.

    صلاح غاب عن ليفربول لمدة تصل إلى شهر في منتصف الموسم بعد أزمته وتصريحاته الشهيرة بسبب جلوسه على دكة البدلاء، وعرفنا وقتها أنه تم استخدامه كـ"كبش فداء" على كوارث سلوت التكتيكية ومستواه الباهت.

    المصري سجل وتعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، ليأتي سلوت أمام التساؤل الذي وضعه فيه نفسه، كيف سيلعب من دون صلاح؟

    الهولندي اعتمد على هوجو إيكيتيكي الذي تعرض لإصابة مبكرة بجوار كودي جاكبو، ليدخل بدلًا منه كورتيس جونز، وفي الخلف أليكسيس ماك أليستر، والنتيجة كانت كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

    ليفربول لم يصنع سوى فرصة واحدة خطيرة على مدار المباراة، ووصلت نسبة الأهداف المتوقعة لديه إلى 1.03 فقط مقابل 2.30 لصالح برايتون.

    مهما كان مستوى صلاح وانخفاض مردوده، مشاركته اليوم كانت ستقلل من الأداء الهجومي الكارثي للريدز، حتى بعد دخول فيديريكو كييزا والنجم الشاب ريو نجوموها.

    الأغرب في الأمر هو الاستمرار في ظلم كييزا وحرمانه من أي فرصة حقيقية، حتى مع غياب صلاح للإصابة وخروج إيكيتيكي مبكرًا، قام سلوت بإدخال جونز ونجوموها قبله، بينما دخل الإيطالي في الدقيقة 77!

    الكارثة التي ستنقذ ليفربول

    بعد الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والانخفاض الضخم للريدز في الصيف بقدوم ألكساندر إيزاك وفلوريان فيرتس وجيريمي فريمبونج وغيرهما، بدأت تنكشف حقيقة سلوت بالتدريج، الهولندي ليس المدرب الذي يمكنه قيادة الفريق لسنوات طويلة وحصد الألقاب أو حتى المنافسة عليها بصفة مستمرة.

    المشكلة ليست صلاح أو حتى فيرتس أو أي لاعب آخر، من المستحيل أن يقرر جميع اللاعبين أن ينخفض مستواهم بهذا الشكل المروع في توقيت واحد، حتى فيرجيل فان دايك اللاعب الأكثر ثباتًا في الفريق، والذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته اليوم.

    المثير أن إدارة ليفربول تواصل في انتظارها وصبرها على سلوت، بدلًا من اتخاذ خطوة جريئة بإقالته من أجل إنقاذ الفريق من المصير المظلم الذي ينتظره تحت قيادة مدرب فينورد السابق.

    ليفربول الآن يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج بـ49 نقطة، بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ70 نقطة، التأهل لدوري أبطال أوروبا على المحك، أستون فيلا أمامه بـ51 نقطة، وتشيلسي في المركز الخامس بـ48 ثم برينتفورد 45.

    رغم المركز المتواضع لليفربول وعدم تناسبه مع الأموال التي أنفقها النادي، إلا إدارة النادي لا تزال متمسكة بسلوت، لماذا؟ ربما لأن الفريق لم يمر بسلسلة متتالية من النتائج الكارثية منذ ما حدث في سبتمبر الماضي.

    الفريق وقتها تعرض لـ 4 هزائم متتالية في البريميرليج، ثم تحسن وفاز على أستون فيلا، قبل الهزيمة من مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست، ثم دخل في انتصارات جعلت الأمور تهدأ أخيرًا.

    مشكلة ليفربول أنه لم يمر أبدًا بسلسلة أخرى من النتائج الكارثية المتتالية التي تكفي لإقالة سلوت، ولم يحقق مجموعة من النتائج الإيجابية التي تنعش موسمه وتضمن له حتى البقاء ضمن الأربعة الكبار، حتى عندما خسر من جلطة سراي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عاد وانتصر 4/0 في العودة.

    ولو استمرت الأمور على هذه الأوضاع، لن يحدث أي جديد، الفريق سيظل ساكنًا ولا يحقق أي شيء، وجماهير ليفربول لن تقبل نفس الشيء الموسم القادم.

    والآن .. مع بطل اليوم

    للأسف الانطباعات الأولى تدوم في كرة القدم، لو وضعت فكرة في رأسك أن أحدهم سيئًا سيظل كذلك مهما فعل ومهما حاول الاجتهاد وتغيير النظرة المعروفة عنه.

    في مانشستر يونايتد، عُرف داني ويلبك كلاعب متهور ولا يمتلك مقومات المهاجمين الكبار، متسرع ولا يعرف كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة أمام المرمى، و"اللوب" الشهير الذي حاول لعبه أمام مانويل نوير في دوري أبطال أوروبا خير دليل على ذلك.

    وفي آرسنال تعمقت فكرة أخرى عن ويلبك، وهو اللاعب الزجاجي متوسط المستوى، لا يضيف الكثير سوى على لحظات، لديه لمحات جيدة .. من ينسى هدفه في ليستر سيتي بموسم فوز الثعالب بالدوري الإنجليزي؟ ومن ينسى تألقه أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد وهدفه في دي خيا؟

    كلها لقطات جيدة ولكنها لا تكفي للاعتماد عليه، قبل أن تأتي اللحظة التي ذهب فيها ويلبك إلى برايتون، حيث أصبح لاعبًا مميزًا يمكن الاعتماد عليه، كما يتألق ويبدع أمام الكبار وليس الصغار فقط.


    المهاجم المخضرم لعب 193 مباراة مع برايتون، سجل 51 وصنع 17، منهم 13 خلال الموسم الحالي 2025/2026، متفوقًا على صلاح الذي أحرز 10 أهداف في 34 مع ليفربول هذا الموسم.

    نعم، ويلبك وعمره 35 سنة أفضل من صلاح صاحب الـ33 عامًا، هذا لا يعني أنه يتفوق عليه عمومًا، ستكون قمة البلاهة لو ادعينا ذلك، لكن مستوياته تأتي كدليل على استحقاقه لمكانة أفضل من النظرة المعروفة عنه.

    ويلبك سجل 8 أهداف طوال مسيرته ضد مانشستر يونايتد، 6 في تشيلسي و4 أمام آرسنال و5 ضد ليفربول، أرقام غير عادية لطالما وُضع في خانة "اللاعب العادي في أفضل حالاته".

