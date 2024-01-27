داني كاربخال .. مفاجأة ريال مدريد السارة في 2024!

كاربخال بطل ريال مدريد المجهول والحاسم!

كان لدانى كاربخال، ظهير أيمن ريال مدريد تأثيرًا كبيرًا على نتائج ومستوى الفريق الملكي حتى الآن هذا الموسم.

ومزق كاربخال، قميصه وصرخ بسعادة وقفز إلى مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو بعد تسجيله هدف الفوز الغالي في الدقيقة 100 على فريق ألميريا صاحب المركز الأخير في الدوري الأسباني.

إن نمودج كاربخال، الحالى يختلف عما كان عليه قبل 6 أشهر حيث كان هناك مخاوف بشأن مدى ملاءمته للنادي على المدى الطويل بسبب تراجع مستواه وإصاباته المتكررة وكان هناك حديث عن رحيله.

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ولكن الآن وبعد إجراء بعض التغييرات الرئيسية والتكتيكية تغيير كل ذلك وأصبح كاربخال، أكثر لياقة وسرعة وأكثر حسمًا مما كان عليه منذ سنوات.

وعلى الرغم أن جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، هم من يتصدرون عناوين الأخبار في العاصمة الإسبانية، إلا أن كاربخال هو البطل المجهول لريال مدريد هذا الموسم.