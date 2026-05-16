بسبب ألكسندر أرنولد.. كارباخال يقرر الرحيل عن ريال مدريد لخوض مغامرة جديدة
نهاية عصر ذهبي في البرنابيو
يستعد ريال مدريد لإجراء تغييرات صيفية كبيرة، ووفقًا لتقارير من شبكة "ذا أثلتيك"، سيكون القائد كارباخال هو الراحل الأبرز. وأفادت التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد قرر أن رحلته مع عملاق الكرة الإسبانية قد وصلت إلى نهايتها الطبيعية بعد أكثر من عقد من العطاء بالقميص الأبيض الشهير.
كان كارباخال، الذي انضم إلى الفريق الأول في عام 2013، لاعبًا محوريًا في الحقبة الأنجح في تاريخ النادي الحديث. ومع ذلك، فإن الإصابات المتكررة التي عانى منها طوال الموسم الحالي حدت من فاعليته ومشاركاته، حيث اقتصر ظهوره على 21 مباراة فقط في جميع المسابقات، مما دفع اللاعب والنادي للتفكير في مستقبل منفصل عن بعضهما البعض.
ألكسندر أرنولد ومستقبل مدريد
تأثر قرار رحيل كارباخال بشكل كبير بخطة ريال مدريد لتأمين مستقبل الجبهة اليمنى. فقد قرر الجهاز الفني الاعتماد على ترينت ألكسندر أرنولد كخيار أول وأساسي في مركز الظهير الأيمن للمرحلة المقبلة، مما يشير إلى التحول نحو حقبة تكتيكية جديدة تستغل قدرات النجم الإنجليزي لقيادة هذا المركز.
وإدراكًا منه لتقلص دوره في الفريق، اختار كارباخال البحث عن تحدٍ احترافي جديد بدلاً من البقاء كخيار بديل. وبعد أن سبق له اللعب في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن خلال موسم 2012-2013، يفتح النجم الإسباني الباب أمام خوض مغامرة احترافية أخرى خارج إسبانيا وهو يدخل المراحل الأخيرة من مسيرته في الملاعب.
إرث سطرته الهيمنة الأوروبية
إذا رحل كارباخال هذا الصيف، فسيترك خلفه إرثًا يصعب على الكثيرين في عالم كرة القدم مضاهاته. فمنذ عودته من ألمانيا في عام 2013، خاض المدافع الصلب 449 مباراة بقميص الميرينجي، وحصد حصيلة مذهلة من الألقاب، أبرزها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في الدوري الإسباني "الليجا".
بفضل ثبات مستواه وروحه القتالية، أصبح كارباخال معشوقًا للجماهير وركيزة لا غنى عنها لتعاقب المدربين، من كارلو أنشيلوتي إلى زين الدين زيدان. لقد رسخ مكانته كواحد من أنجح الأظهرة في تاريخ اللعبة، متسلحًا بصلابته الدفاعية وقدرته الفائقة على التألق في المواعيد الكبرى.
فصل أخير شاق وبدايات جديدة
كان العام الماضي مليئًا بالتحديات بالنسبة للنجم المخضرم، ولم يقتصر الأمر على مخاوفه البدنية على مستوى النادي؛ ففي ضربة قوية لطموحاته الدولية، تم استبعاد كارفاخال من القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2026، وهو ما يمثل منعطفًا مخيبًا للآمال للاعب كان يُعد من الأعمدة الأساسية لـ "لا روخا" لسنوات طويلة.
ورغم هذه الانتكاسات، لا ينوي المدافع الإسباني تعليق حذائه بعد. ففي سن الرابعة والثلاثين، يؤمن كارباخال بأنه لا يزال يمتلك الشخصية القيادية وعقلية الانتصارات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات. وإذا أثبت جاهزيته البدنية، فمن المرجح أن يصبح أحد أكثر اللاعبين المجانيين طلبًا في سوق الانتقالات للأندية التي تبحث عن بطل متمرس يمتلك خبرة التتويج بالبطولات الكبرى.