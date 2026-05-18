رسميًا.. داني كارباخال يودع ريال مدريد بعد 23 عامًا من المجد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، رحيل قائده ومداه التاريخي داني كارباخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، ليسدل الستار على مسيرة ذهبية استمرت لـ 23 موسماً داخل جدران السانتياجو برنابيو.

وجاء في بيان النادي الملكي: "اتفق نادي ريال مدريد وقائدنا داني كارباخال على إنهاء فصل رائع من مسيرته مع نادينا بنهاية الموسم الحالي. يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لواحد من أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية. يُعد كارباخال واحداً من خمسة لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم تمكنوا من الفوز بـ 6 كؤوس أوروبية (دوري أبطال أوروبا)، وكان جزءاً من فريق لعب دور البطولة في واحدة من ألمع الحقب في تاريخنا".

وأضاف: "لقد وصل إلى ريال مدريد في عام 2002 ودافع عن قميصنا طوال 23 موسماً: 10 مواسم في الفئات السنية و13 في الفريق الأول، والذي فاز معه بـ 27 لقباً: 6 بطولات دوري أبطال أوروبا، 6 بطولات لكأس العالم للأندية، 5 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري إسباني، بطولتي كأس ملك إسبانيا، و4 كؤوس سوبر إسباني. وعلى المستوى الفردي، تواجد كارباخال في التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي العالم لعام 2024، وفاز بجائزة الفيفا لأفضل 11 لاعباً في العالم، كما تم اختياره كأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، والذي سجل فيه هدفاً. خاض كارباخال 450 مباراة مع فريقنا، وسجل 14 هدفاً. ومع المنتخب الإسباني، لعب 51 مباراة، وتُوج ببطولة أمم أوروبا في عام 2024 ودوري الأمم الأوروبية في عام 2023".