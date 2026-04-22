"صلاحية الحقد تنتهي بعد الزبادي" .. كارباخال دمر مسيرة أربيلوا ومدرب ريال مدريد يحاربه من أجل الانتقام!

إشارة جديدة على أن أيام المدافع المخضرم داني كارباخال أصبحت معدودة في ريال مدريد، ألفارو أربيلوا لا يعترف به، ولا يبدو أنه من العناصر التي سيعتمد عليها النادي في المستقبل.

مباراة ديبورتيفو ألافيس التي انتهت أمس، الثلاثاء، بفوز ريال مدريد 2/1، عن طريق ثنائية سجلها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لخصت كل شيء بالنسبة لكارباخال.

لو أراد الحصول على إجابة حول أهميته في سانتياجو برنابيو، فقد غادر صاحب الـ34 سنة أرضية الملعب وهو يعرفها جيدًا بفضل ما فعله أربيلوا معه.

كارباخال بدأ المباراة كبديل، قبل أن يدخل في الدقيقة 63 من عمر اللقاء على حساب زميله ترنت أرنولد، في مشهد يحكي الكثير عن حالة الفوضى التي يعيشها الجميع داخل الميرينجي!



