"لعنة" داني أولمو تثير الجدل في برشلونة: لا تجعلوا الأهداف تخدعكم.. ثقة هانزي فليك مستمرة وعلى بايرن ميونخ الانتظار!

ما أروع العودة إلى الوطن بعد غياب طويل، خاصة إذا كان ذلك إلى البيت الذي نشأت وترعرعت فيه؛ حينها فقط ستستعيد ذكريات الماضي الجميل، مع تطلعات إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

الحديث هنا عن النجم الإسباني داني أولمو، الذي عاد إلى بيته الكتالوني برشلونة في صيف عام 2024، بعد 10 سنوات من الرحيل.

أولمو الذي تدرج في الفئات السنية لبرشلونة، غادر في صيف عام 2014 إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي؛ ثم منه إلى الفريق الألماني لايبزيج، في يناير 2020.

ولفت تألقه الكبير في لايبزيج، ومع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أنظار إدارة برشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك؛ ليتم شراؤه في صيف 2024 مقابل 61 مليون يورو، وسط رغبة كبيرة من اللاعب نفسه في العودة إلى بيته وقتها.

وبعد أكثر من عامين على العودة إلى الفريق الكتالوني؛ ها هو أولمو يمر بـ"فترة فراغ" تثير الكثير من التساؤلات بشأن مستقبله، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..