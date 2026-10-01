حياة داني ألفيش تتحول لفيلم سينمائي .. من الملاعب إلى السجن والآن يتجه للأرجنتين كواعظ ديني

بعد اعتزاله كرة القدم وقضائه 14 شهرًا في السجن ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة به، تحوّل داني ألفيش إلى داعية إنجيلي. وكما يؤكد موقع "أوليه"، سيكون في الأرجنتين خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنه اللاعب السابق نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يحلّ في مدينتين. فسيتوقف أولًا في فورموسا، حيث سيشارك في المؤتمر النبوي "El Impacto de su Gloria": إذ تم تحديد موعدين، يوم الخميس 14 أكتوبر، والجمعة 15 كلاهما في Avenida Ana Esther de Canepa 1225. وسينضم إليه أيضًا رامون ليفا وخيسوس ترينيداد وتومي عبدون.

ثم يتوجه ألفيش إلى سالتا، حيث سيظهر في ملعب ديلمي يومي الاثنين 19 والثلاثاء 20 أكتوبر بدعوة من مؤسسة Estilo de Vida. وتم تحديد فعاليتين في كل يوم: لقاء رياضي موجّه للرياضيين والمدربين، وفعالية مفتوحة للجمهور.

"ملكوت الله يقترب منكم ليغيّر قلوبكم المتحجرة ويمنحكم قلبًا من لحم"، كتب ألفيش على إنستجرام، مضيفًا رسالة دينية طويلة مستوحاة من إنجيل متّى. ويزداد انخراط اللاعب البرازيلي في هذا المشروع الديني الجديد، الذي يغيّر صورته العامة على المستوى الدولي.