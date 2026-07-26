"لست بحاجة للاعتذار" .. داني أولمو يتهم مساعد مدرب الأرجنتين بالكذب بعد الاعتداء عليه!

وأثار لاعبو الأرجنتين حالة من الجدل، خلال حفل تسليم ميداليات البطولة في المشهد الختامي، حيث توجه اللاعبون من أجل تسلم الميداليات الفضية، من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ثم توجهوا إلى الجماهير من أجل استقبال تصفيقهم.
وفي اللحظة التي توجه فيها لاعبو إسبانيا، لتسلم الميداليات الذهبية، لم يلتفت لاعبو الأرجنتين إليهم، وخلال ثوانٍ من انفجار القصاصات خلف اللاعبين الأبطال، اكتفى الأرجنتينيون بالتصفيق لجماهيرهم، ثم غادروا إلى النفق.
وبالعودة إلى أحداث المباراة، فقد أثار القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقطة جدلية، بمطالبة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه مارك كوكوريلا، بداعي قيام الظهير الإسباني بتغطية فمه أثناء التحدث معه، ومخالفته للقانون المعرّف بـ"قانون فينيسيوس"، إلا أن الحكم قرر عدم معاقبة كوكوريلا.
وجاءت لقطة ميسي، بالتزامن مع قرار الحكم بطرد إنزو فيرنانديز، بعد حصوله على الإنذار الثاني، بسبب التدخل المتهور على باو كوبارسي، الذي تسبب في طيرانه وسقوطه بقوة على أرض الملعب.
وانتقد أسطورة المنتخب الإنجليزي، واين روني، تصرف ليونيل ميسي، عبر "بي بي سي سبورت"، واصفًا إياه بـ"اليائس"، كما أضاف "الأرجنتين تلعب بهذه الطريقة، ونحن جميعًا نعلم ما تفعله، ولكن الشيء الوحيد الذي نريده هو الروح الرياضية الجيدة، وكان من المحزن رؤية ميسي يفعل ذلك".
ولم يكن روني، وحده هو المندهش من تصرف ميسي، حيث صرّح جو هارت، بأن هذه المشاهد أظهرت مدى سيطرة إسبانيا على مجريات المباراة، مضيفًا "عجبًا، لم أستمتع بذلك أبدًا من ليونيل، أنت تدرك مدى سيطرة إسبانيا، فحتى ميسي يعود إلى ذلك"، فيما قال ميكا ريتشاردز "لا نريد أن نرى أشخاصًا يطردون في نهائي كأس العالم بسبب ذلك".
ووجه الإعلامي بييرس مورجان، انتقادًا شديد اللهجة إلى قائد الأرجنتين، بسبب فعلته، واصفًا إياه بأنه "متسلل صغير حقير".