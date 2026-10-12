"دانيلو هو الذي تسبب بالاشتباك مع رجل الأمن" .. اتهام إعلامي بكراهية الاتحاد بعد سرديته حول أزمة مباراة الهلال!

وعقب إطلاق صافرة النهاية، توجه لاعبو الاتحاد فورًا إلى الحكم خالد الطريس، من أجل الاعتراض على قراراته الجدلية، خاصة وأنه - وفق آراء محللين تحكيميين - لم يوجه مخالفة إلى علي لاجامي، مدافع الهلال، بسبب تأخره في تنفيذ رمية التماس، عن خمس ثوانٍ، حيث كان يفترض أن تنقل الرمية إلى الاتحاد، بحسب قانون الفيفا الجديد، في الوقت الذي ظل فيه لاعب الزعيم واقفًا وهو يحمل الكرة حتى أعلن الحكم عن نهاية المباراة.

الجدل أيضًا تمثل في إنهاء الطريس للمباراة بعد احتساب خمس دقائق وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع، فيما كان يفترض أن يتم تمديد الوقت، بسبب الأحداث التي شهدتها تلك الفترة، بحسب ما ذكره الخبير التحكيمي سمير عثمان.

وبالعودة إلى ملعب المملكة ارينا، الذي كان شاهدًا على الواقعة، فقد تطورت حالة الغضب، إلى اشتباك، بعد تدخل أحد حراس الأمن، في الوقت الذي صرّح فيه دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، بعد اللقاء، بأنهم لم يهدفوا الاعتداء على الحكم أو الإساءة إليه، وإنما مجرد التحدث معه، إلا أن بعض مرافقي الحكم الذين أحاطوا به، تدخلوا وبدأوا بدفع اللاعبين، وأحدهم كان يدفعهم ويضع يده على وجوه بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس من مهامهم.