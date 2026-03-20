دانا وايت يحظى بمفاجأة سارة بعد أن سحب رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة (UFC) بطاقة تحمل صورتي أسطورة تشيلسي جون تيري وليونيل ميسي تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات

أثناء وجوده في لندن لحضور «UFC Fight Night 270»، قام وايت بزيارة إلى شارع ريجنت لافتتاح صالة «ريجنسي لاونج» المخصصة لكبار الشخصيات، وفقًا لموقع «توك سبورت». وقد نقل زعيم عالم الفنون القتالية المختلطة، المعروف بشغفه بالتذكارات، سلسلة «Rip It Friday» الشهيرة إلى المملكة المتحدة، حيث اعتاد على توزيع تذكارات رياضية قيّمة على متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، شهدت هذه الجلسة تبادل وايت لضربات الرأس بالضربات الهوائية، حيث جرب حظه مع علب Topps Chrome Sapphire Premier League. وتعد المجموعة التي تم إصدارها حديثًا من بين أكثر المجموعات المرغوبة في هذا المجال، وقد آتت المجازفة ثمارها بشكل مذهل حيث اكتشف وايت الكنز الحقيقي لمحبي كرة القدم.