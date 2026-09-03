انتقد جيمي كاراجر بشدة ميلوش كيركيز عقب الانطلاقة المتعثرة لليفربول في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، واصفًا الظهير الأيسر بشكل غريب بأنه "داروين نونيز الأظهرة". كما شكّك المدافع السابق لليفربول في الذكاء الكروي للاعب المجري.
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"داروين نونيز الأظهرة" .. جيمي كاراجر يستخدم المهاجم الأوروجوياني للسخرية من لاعب ليفربول!
كاراجر ينتقد بشدة مدافع ليفربول كيركيز
وجّه كاراجر انتقادات لاذعة إلى ظهير ليفربول الأيسر كيركيز، واصفًا إياه بأنه «داروين نونيز الأظهرة» بسبب أسلوب لعبه الفوضوي. وقد شارك المدافع أساسيًا في أول مباراتين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أداءه أثار انتقادات حادة.
عاش ليفربول بداية مُحبطة للموسم الجديد بقيادة المدرب أندوني إيراولا. فقد حصد نقطتين فقط حتى الآن، بعد أن تعادل مرتين متتاليتين بنتيجة 2-2 أمام نيوكاسل ونوتنجهام فورست.
وواجه كل من كيركيز وزميله الظهير جيريمي فريمبونج ردود فعل قاسية بسبب هشاشتهما الدفاعية. وسارع المحللون إلى التساؤل عمّا إذا كان نادي ميرسيسايد قد ارتكب خطأً فادحًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.
- Getty Images Sport
«داروين نونيز الأظهرة»
لم يتحفظ كاراجر في تقييمه للوعي التكتيكي لدى كيركيز، مؤكداً أن الصفقة التي بلغت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني تفتقر إلى الجودة اللازمة. ويرى مدافع ليفربول السابق أن اللاعب الشاب يعتمد بشكل مفرط على السرعة بدلاً من التمركز الذكي.
وأوضح كاراجر على The Overlap: "فهمه للعبة ضعيف جداً جداً. تشاهد المباراة وتفكر: لماذا فعل ذلك؟".
"وصفت كيركيز في الموسم الماضي، وكان موسمه الأول، وربما كان الأمر قاسياً بعض الشيء في ذلك الوقت، بأنه داروين نونيز الأظهرة. الأمر أشبه بـ (خفض الرأس والركض)، كل ما يفعله كيركيز يكون بسرعة 100 ميل في الساعة.
"لقد تعاقدوا مع كيركيز مقابل 40 مليون جنيه إسترليني. خاض موسمه الأول، ولم يكن رائعاً، لكن حسناً، تقول: (حسناً، جاء أندوني إيرايولا من بورنموث، وهو يعرفه، وما زال ظهيرنا الأيسر. رحل آندي روبرتسون، وكان لدينا ظهير أيسر آخر على سبيل الإعارة، لذا فمن المحتمل أننا لن ننفق 40 مليون جنيه إسترليني أخرى على لاعب آخر. إنه ظهيرنا الأيسر، فلندعه يحظى بعام آخر)".
نيفيل يشكك في استراتيجية الانتقالات الصيفية
على الرغم من إنفاقه بسخاء في سوق الانتقالات الصيفية، تجاهل ليفربول مركزي الظهيرين لديه بشكل كامل. فقد استثمر النادي أموالاً ضخمة في مراكز أخرى، حيث تعاقد مع لاعبين مثل برادلي باركولا مقابل 106 مليون جنيه إسترليني وجيريمي جاكيه مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب أربع صفقات أخرى.
واعترف جاري نيفيل بأنه شعر بالحيرة إزاء استراتيجية التعاقدات هذه. وأشار إلى أن نقاط الضعف الدفاعية لدى كل من كيركيز و جيريمي فريمبونج كانت واضحة تمامًا بالفعل خلال الموسم الماضي.
وأوضح نيفيل قائلاً: «الظهيران، كان من الواضح تمامًا في بداية الموسم الماضي عندما تشاهدهما في خمس أو ست مباريات، أنهما لن يكونا على المستوى المطلوب دفاعيًا لأداء المهمة. أنا مصدوم. نحن نتحدث عن (هل سيندم آرسنال على عدم التعاقد مع مهاجم) - فهل سيندم ليفربول على عدم التعاقد مع ظهيرين؟».
- Getty Images Sport
يجب على إيراولا إيجاد حلول دفاعية بسرعة
سيسعى ليفربول لتحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في مباراته المقبلة. ينتقل الفريق إلى ملعب بورتمان رود لمواجهة إبسويتش تاون الصاعد حديثًا، حيث ستبقى الأضواء بلا شك مسلطة على الظهيرين اللذين يتعرضان لانتقادات عنيفة.
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