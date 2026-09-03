"داروين نونيز الأظهرة" .. جيمي كاراجر يستخدم المهاجم الأوروجوياني للسخرية من لاعب ليفربول!

وجّه كاراجر انتقادات لاذعة إلى ظهير ليفربول الأيسر كيركيز، واصفًا إياه بأنه «داروين نونيز الأظهرة» بسبب أسلوب لعبه الفوضوي. وقد شارك المدافع أساسيًا في أول مباراتين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أداءه أثار انتقادات حادة.

عاش ليفربول بداية مُحبطة للموسم الجديد بقيادة المدرب أندوني إيراولا. فقد حصد نقطتين فقط حتى الآن، بعد أن تعادل مرتين متتاليتين بنتيجة 2-2 أمام نيوكاسل ونوتنجهام فورست.

وواجه كل من كيركيز وزميله الظهير جيريمي فريمبونج ردود فعل قاسية بسبب هشاشتهما الدفاعية. وسارع المحللون إلى التساؤل عمّا إذا كان نادي ميرسيسايد قد ارتكب خطأً فادحًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.