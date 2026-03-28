90 دقيقة حياة: اشتاقوا لفوضى داروين نونيز .. وتحرك الهلال قد لا يكفي لإنقاذ حلمه!

بعد احتفاله بإشارة السكوت إلى جماهير إنجلترا، خرج عدد من التعليقات التي أبدت اشتياقها إلى ذلك الأوروجوياني وفوضاه في ليفربول.
نونيز نال الكثير من الانتقادات مع الهلال، بسبب كثرة إهدار الفرص، الأمر الذي دفع سيموني إنزاجي لإبقائه في المشاركات الآسيوية، بعد ضم كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي في الفترة الشتوية.
ولكن، هذا أيضًا يمثل تحديًا جديدًا لنونيز، فحتى لو نال الهلال موافقة على إسقاط عقوبته أمام السد القطري، في ثمن النهائي، فهل يضمن الأوروجوياني المشاركة بشكل كافٍ في الأدوار المقبلة، حال تأهل الهلال.
الإجابة هنا أيضًا تحمل شقين، إيجابيًا وسلبيًا، فأما الجانب المضيء، أن إنزاجي اعتمد بصورة أساسية على نونيز في آخر مباراتين أمام شباب الأهلي والوحدة، في ختام مرحلة الدوري.
ولكن الجانب المظلم، أن الأدوار الإقصائية ستفتح الباب أمام مشاركة كريم بنزيما مع الهلال، والذي كان لا يملك حق المشاركة في مرحلة الدوري، بسبب مشاركته مسبقًا مع الاتحاد، بالإضافة إلى منح إنزاجي الفرصة لقادر ميتي بالتواجد في الآسيوية، على حساب ظهوره في دوري روشن، وكذلك تواجد ماركوس ليوناردو.
هذه المعايير الجديدة ستمثل تحديًا جديدًا لداروين نونيز، كون إنزاجي سيصبح حائرًا، أمام الاستمرار في منح فرصة الظهور الأساسي للأوروجوياني في دوري النخبة الآسيوية، على حساب بنزيما الذي يمثل عنصرًا أساسيًا مع الزعيم.
وأمام هذه التحديات الجديدة، يأتي السؤال، هل سينال داروين نونيز فرصة الظهور في إقصائيات دوري النخبة الآسيوية؟ أم ستشتاق الجماهير لفوضاه في الهلال، على غرار ليفربول؟