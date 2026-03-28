90 دقيقة حياة: اشتاقوا لفوضى داروين نونيز .. وتحرك الهلال قد لا يكفي لإنقاذ حلمه!

على مدار شهر كامل، كان موقف داروين نونيز يستحق الترقب، فبينما قرر التضحية بدقائق مشاركاته "المحلية" مع الهلال، بات السؤال هو "هل يتأثر حضوره مع منتخب أوروجواي، خاصة وأنه على أعتاب المونديال؟".

الصحفي سيباستيان جيوفانيلي، من شبكة ESPN أوروجواي، سبق وأن قال إن نونيز يرغب في البقاء مع الهلال، حتى نهاية الموسم، استجابة لرغبة عائلته التي ترغب في البقاء داخل المملكة.

الإجابة جاءت في مباراة إنجلترا "الودية"، والتي حملت معها خبرين؛ الأول جيد والآخر سيء لنونيز، مع التنويه بأن المواجهات الودية ليست مقياسًا نهائيًا على اختيارات المدربين، ولكنها تبقى مجرد مؤشر فقط.

* الخبر الجيد: داروين نونيز يعود إلى قائمة أوروجواي، بعد غياب منذ سبتمبر الماضي، بل وشارك في ودية إنجلترا.

* الخبر السيء: نونيز يخوض أقل عدد من الدقائق في مباراة واحدة، على مدار مسيرته الدولية، حيث شارك لمدة 11 دقيقة فقط، بعد نزوله بديلًا في الدقيقة 87.