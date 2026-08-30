كشف الأوروجواياني داروين نونيز؛ مهاجم الهلال المعار إلى الدرعية، عن معاناة في القلعة الزرقاء على مدار الأشهر الماضية، مؤكدًا أنه لولا عائلته ما تخطى تلك الفترة الصعبة.
"تجربة لا أتمنى أن يمر بها أي لاعب وزوجتي لم تسمح لي بالسقوط" .. داروين نونيز يتحدث عن فترته في الهلال
ما القصة؟
في صيف 2025، أعلن الهلال تعاقده رسميًا من داروين نونيز، لتعويض المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الذي رحل عن الفريق بالفعل.
لكن بعد ستة أشهر تقريبًا من التعاقد معه، فوجئ نونيز بقرار الهلال برفع اسمه من القائمة المحلية، والاكتفاء بقيده في القائمة الآسيوية، لتفريغ مكان في قائمة العشرة لاعبين الأجانب المسموح بقيدهم في الفريق بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
الصدمة للاعب لم تكن في خوضه مباراة بين الحين والآخر على فترات، إنما كذلك في كون هذا القرار صدر قبل أربعة أشهر تقريبًا من انطلاق كأس العالم 2026 ما كان يهدد مشاركته في البطولات لولا دعم الجهاز الفني لمنتخب بلده له.
ماذا قال نونيز؟
بالأمس، خاض الأوروجواياني المباراة الثانية له بقميص الدرعية، بعدما أعاره الهلال خلال الصيف الجاري، وقد نجح في هز شباك الاتفاق بثنائية نظيفة، ضمن الفوز بثلاثية في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2026-27.
وما كانت تمر هذه العودة المميزة دون الحديث عن المعاناة على مدار الأشهر الماضية في الهلال، حيث قال نونيز في تصريحاته لقناة "ثمانية": "سعيد جدًا بعودتي إلى المنافسة، فقد كانت الأشهر الستة الماضية صعبة للغاية سواء بالنسبة لي أو لعائلتي، إذ لم أتمكن من خوض المباريات، ولا أتمنى لأي لاعب أن يمر بمثل هذه التجربة، لأننا في النهاية نريد أن ننافس ونلعب ونستمتع بما نفعله".
وأضاف: "لقد تجاوزت تلك الفترة الصعبة، وبفضل عائلتي التي كانت دائمًا إلى جانبي وتساندني في كل لحظة. كنت أحاول يومًا بعد يوم في عملي أن أكون سعيدًا وأن أقدم أفضل ما لدي، رغم أنني لم أكن قادرًا على اللعب أو مساعدة الفريق، وها أنا اليوم هنا".
الأوروجواياني تابع: "سعيد بعودتي للمنافسة وبقدرتي على التسجيل من جديد، كنت سأكون سعيدًا حتى لو سجلت هدفًا واحدًا، لكنني في الحقيقة سعيد جدًا بتسجيل هدفين. أود أن أهنئ الفريق على المجهود الكبير الذي قدمه، خصوصًا في ظل هذا الطقس الحار، الذي يجعل اللعب أكثر صعوبة، كل التهنئة لهم والشكر لهم على مساعدتي على إحراز هدفين".
دعم العائلة
وعن قدرته على الحفاظ على لياقته البدنية والعودة بقوة مع الدرعية، اختتم نونيز: "كما قلت سابقًا، الشكر لعائلتي ولزوجتي وأطفالي الذي كانوا إلى جانبي ولم يسمحوا لي بالسقوط خلال تلك الفترة. كانت فترة صعبة، لكنني أقول دائمًا (بعد العاصفة تشرق الشمس). اليوم أنا هنا وأعود للمنافسة لذا سعيد بذلك، وهذا أكثر ما يهمني".
- Anadolu Agency
ماذا قدم داروين نونيز مع الهلال؟
خاض صاحب الـ27 عامًا 24 مباراة مع الزعيم في مختلف البطولات على مدار ستة أشهر، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
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