"تجربة لا أتمنى أن يمر بها أي لاعب وزوجتي لم تسمح لي بالسقوط" .. داروين نونيز يتحدث عن فترته في الهلال

بالأمس، خاض الأوروجواياني المباراة الثانية له بقميص الدرعية، بعدما أعاره الهلال خلال الصيف الجاري، وقد نجح في هز شباك الاتفاق بثنائية نظيفة، ضمن الفوز بثلاثية في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2026-27.

وما كانت تمر هذه العودة المميزة دون الحديث عن المعاناة على مدار الأشهر الماضية في الهلال، حيث قال نونيز في تصريحاته لقناة "ثمانية": "سعيد جدًا بعودتي إلى المنافسة، فقد كانت الأشهر الستة الماضية صعبة للغاية سواء بالنسبة لي أو لعائلتي، إذ لم أتمكن من خوض المباريات، ولا أتمنى لأي لاعب أن يمر بمثل هذه التجربة، لأننا في النهاية نريد أن ننافس ونلعب ونستمتع بما نفعله".

وأضاف: "لقد تجاوزت تلك الفترة الصعبة، وبفضل عائلتي التي كانت دائمًا إلى جانبي وتساندني في كل لحظة. كنت أحاول يومًا بعد يوم في عملي أن أكون سعيدًا وأن أقدم أفضل ما لدي، رغم أنني لم أكن قادرًا على اللعب أو مساعدة الفريق، وها أنا اليوم هنا".

الأوروجواياني تابع: "سعيد بعودتي للمنافسة وبقدرتي على التسجيل من جديد، كنت سأكون سعيدًا حتى لو سجلت هدفًا واحدًا، لكنني في الحقيقة سعيد جدًا بتسجيل هدفين. أود أن أهنئ الفريق على المجهود الكبير الذي قدمه، خصوصًا في ظل هذا الطقس الحار، الذي يجعل اللعب أكثر صعوبة، كل التهنئة لهم والشكر لهم على مساعدتي على إحراز هدفين".







