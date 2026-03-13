داخل سعي تشيلسي لتحقيق الثلاثية: البلوز يبدأون معركة الفوز بثلاثة ألقاب مع نهائي كأس الرابطة على الرغم من الدفاع السيئ عن لقب الدوري الإنجليزي للسيدات

ومع ذلك، هذا لا يعني أن موسم تشيلسي لا يمكن أن ينتهي بنجاح. نعم، الأمور كانت صعبة في الدوري، وحتى الحفاظ على مكان في دوري أبطال أوروبا سيكون صعباً، ولكن لا يزال هناك ثلاثة ألقاب على الطاولة للبطل الإنجليزي الحالي.

وصل فريق سونيا بومباستور إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسيواجه يوم الأحد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة. بعد فوزه على الشياطين الحمر في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن فوزًا آخر على فريق مارك سكينر، للفوز بأول لقب في الموسم، قد يمنح تشيلسي الدفعة التي يحتاجها لينهي الموسم بقوة، ويصحح بعض الأخطاء، ويخرس المشككين.

وقالت إيرين كوثبرت، التي تمثل البلوز في عامها العاشر، لـ GOAL: "لا يزال بإمكاننا الفوز بعدة ألقاب في هذا النادي. أعتقد أن هذا هو المتوقع عندما تكون في نادٍ مثل تشيلسي، فحتى لو كنت تمر بفترة سيئة أو بدأ الناس يشككون فيك من الخارج، فإنه من الضروري دائمًا أن تعود بقوة وتثبت لهم ما أنت قادر عليه".