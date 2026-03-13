Goal.com
داخل سعي تشيلسي لتحقيق الثلاثية: البلوز يبدأون معركة الفوز بثلاثة ألقاب مع نهائي كأس الرابطة على الرغم من الدفاع السيئ عن لقب الدوري الإنجليزي للسيدات

لم يسير موسم تشيلسي كما كان مخططًا له حتى الآن. بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات للمرة السادسة على التوالي العام الماضي، دون أي هزيمة في جميع المباريات الـ 22 التي خاضها، محطمًا العديد من الأرقام القياسية، جاءت مسيرة البلوز للدفاع عن اللقب مخيبة للآمال بشكل لا يصدق. مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم، يتأخر الفريق بفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، وهو ما لا يليق بنادي بمثل هذه المعايير العالية.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن موسم تشيلسي لا يمكن أن ينتهي بنجاح. نعم، الأمور كانت صعبة في الدوري، وحتى الحفاظ على مكان في دوري أبطال أوروبا سيكون صعباً، ولكن لا يزال هناك ثلاثة ألقاب على الطاولة للبطل الإنجليزي الحالي.

وصل فريق سونيا بومباستور إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسيواجه يوم الأحد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة. بعد فوزه على الشياطين الحمر في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن فوزًا آخر على فريق مارك سكينر، للفوز بأول لقب في الموسم، قد يمنح تشيلسي الدفعة التي يحتاجها لينهي الموسم بقوة، ويصحح بعض الأخطاء، ويخرس المشككين.

وقالت إيرين كوثبرت، التي تمثل البلوز في عامها العاشر، لـ GOAL: "لا يزال بإمكاننا الفوز بعدة ألقاب في هذا النادي. أعتقد أن هذا هو المتوقع عندما تكون في نادٍ مثل تشيلسي، فحتى لو كنت تمر بفترة سيئة أو بدأ الناس يشككون فيك من الخارج، فإنه من الضروري دائمًا أن تعود بقوة وتثبت لهم ما أنت قادر عليه".

    أقل من المستوى

    هناك العديد من الأسباب التي جعلت تشيلسي لا يظهر بمستواه المعتاد والهيمنة التي اعتاد عليها هذا الموسم. بعض هذه الأسباب واضح، مثل حقيقة أن البلوز لم يكن دقيقًا كما ينبغي، أو كما هو معتاد، أمام المرمى. لا يوجد فريق في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) أقل من المتوقع في إحصائيات الأهداف المتوقعة (xG) أكثر من تشيلسي، الذي سجل 29 هدفًا من أصل 33.77 هدفًا متوقعًا. ويأتي وست هام، الذي يحتل المركز الثالث من القاع، في المرتبة التالية على تلك القائمة، وإن كان بفارق سلبي قدره 2.66، مقارنة بـ 4.77 لتشيلسي.

    ويرتبط ذلك جزئياً على الأقل بالإصابات التي عانى منها البلوز. بالنظر إلى مهاجمي الفريق، لم تلعب مايرا راميريز طوال الموسم، وعادت سام كير للتو من إصابة أبعدتها عن الملاعب لمدة عامين تقريبًا، وغابت آجي بيفر-جونز عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل. كاتارينا ماكاريو، التي لعبت في بعض الأحيان كمهاجمة، لم تشارك منذ ديسمبر أيضًا، بينما لعبت لورين جيمس، اللاعبة المتميزة، أول 90 دقيقة لها هذا الموسم الشهر الماضي فقط.

    لكن هناك مشاكل أخرى أيضًا. هناك حقيقة أن هذا الفريق لا يبدو قويًا دفاعيًا كما كان في الموسم الماضي، وهو أمر يرجع جزئيًا إلى نهج بومباستور الأكثر هجومية هذا الموسم. لكن عندما لا يؤتي ذلك ثماره في الثلث الأخير من الملعب، فإن ذلك يجعل نقاط الضعف في الخلف أكثر عرضة للخطر.

    خيبة أمل واضحة

    من ناحية، لم يكن من الممكن أن يستمر هيمنة تشيلسي على دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي إلى الأبد. كان الفوز بستة ألقاب متتالية أمراً مذهلاً، خاصة بالنظر إلى المنافسين الذين واجهتهم. ففي النهاية، لا يمكن الاستهانة بفرق مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال. ولكن داخل غرفة ملابس البلوز، لا يتم التذرع بهذه النظرة كسبب لتجاهل الدفاع غير المقنع عن اللقب.

    تقول كوثبرت: "أنا غاضبة لأن الدوري قد يصبح بعيد المنال، ولا يعجبني ذلك. أعتقد أننا كنا حقًا في مرحلة سيكون من الصعب تكرارها حتى في المستقبل، وأن [الفوز بستة ألقاب متتالية] إنجاز مذهل، لكن هذا لا يجعل الأمر أفضل ولا يخفف من مشاعري تجاه [خسارة اللقب]. أنا منافسة. أريد الفوز بكل كأس".

    ثلاثية على الطاولة

    لحسن الحظ، لا يزال تشيلسي لديه ثلاثة ألقاب ليتنافس عليها. نهائي كأس الرابطة يوم الأحد يمثل أول فرصة للفوز بلقب، قبل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال، حامل لقب البطولة الأوروبية والغريم اللندني الكبير للبلوز، في وقت لاحق من هذا الشهر. سيواجه تشيلسي بعد ذلك خصمًا آخر من العاصمة، توتنهام، في أول أسبوع من أبريل، مع فرصة للتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    إنها جزء من الموسم يتطلب الكثير من اللاعبين وفرق هذه الأندية الكبيرة، وغالبًا ما ينتج عن ذلك جدول مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام. لطالما اعتُبر البلوز الفريق الذي يجب التغلب عليه عندما يتعلق الأمر بعمق التشكيلة، لكن الإصابات تعني أن هذا ليس هو الحال بشكل قاطع هذا الموسم.

    ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من اللاعبين الكبار تحت تصرف بومباستور، والأهم من ذلك، أن لديهم خبرة واسعة في "المرحلة الحاسمة" من الموسم، وهو أمر لا يمتلكه الجميع.

    خبرة وفيرة

    ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بطريقة تعامل تشيلسي مع هذه المباريات. عند التفكير في نهائي كأس الرابطة العام الماضي، الذي فاز فيه البلوز على مانشستر سيتي 2-1 ليحصد الكأس، تتذكر كوثبرت أنه "أصبح مجرد مباراة عادية" بالنسبة لها، "لأن كل مباراة في تلك المرحلة من الموسم هي بمثابة نهائي كأس".

    "نعم، هناك كأس على المحك، ولكن هناك كأس على المحك في كل مباراة نخوضها"، تشرح. "هذا هو نوع العقلية التي، إذا اعتدت على أن كل مباراة مهمة، فهذا يعني أنك لن ترتعب من المناسبة".

    هل لدى الفرق الأخرى هذه العقلية؟ تشيلسي ينافس على العديد من الكؤوس منذ سنوات عديدة، بينما منافسه يوم الأحد، مانشستر يونايتد، على سبيل المثال، جديد على هذا الأمر. هل يمكن أن يكون ذلك في صالح البلوز؟ "يمكنك أن تلعب المناسبة وليس المباراة، وأعتقد أن ذلك أمر خطير"، تلاحظ كوثبرت عن الفرق الأقل خبرة.

    الفائزون المؤكدون

    لقد دخلت مجموعة تشيلسي في مثل هذه المواقف بشكل منتظم من خلال إيجاد طرق مختلفة للفوز أيضًا. من المؤكد أن شعور البلوز بالضرورة الحتمية ليس قويًا تمامًا هذا الموسم، حيث لا تسير الأمور لصالحهم في كثير من الأحيان. لكن هذا فريق يعرف كيف يثابر ويحقق الفوز، حتى لو لم يكن الأداء على المستوى الذي يرغبون فيه في ذلك اليوم، وهو ما كان يحدث في بعض الأحيان مؤخرًا.

    لهذا السبب يفخر كوثبرت بفوزه في نهائي كأس الرابطة العام الماضي: "أعتقد أن هذا الأداء، على وجه التحديد، يجسد ما يمثله تشيلسي. القتال حتى عندما لا نكون في أفضل حالاتنا، وإيجاد طريقة للفوز. أعتقد أن هذا ما سنحتاجه في الأشهر القليلة المقبلة. ربما لا نتمتع بالإيقاع المطلوب، لكن إيجاد طريقة للفوز هو ما دأب فريق تشيلسي على فعله دائمًا، وهو ما يجب أن نستمر في فعله".

    جاهز لإصدار بيان

    إذا تمكن تشيلسي من تحقيق ذلك في نهاية هذا الأسبوع، فقد يكون ذلك الدافع الذي يحتاجه الفريق هذا الموسم.

    "إنه أول لقب في الموسم ويأتي في وقت يمكن أن يمنحك دفعة إضافية للمضي قدمًا وتحقيق النجاح في بقية الموسم، أو يمكن أن يضعف الثقة قليلاً قبل الدخول في المرحلة الحاسمة وجميع المباريات الكبيرة"، يتفق كوثبرت. "إنه أمر مهم. إنه لقب مهم بالنسبة لنا، وسيكون مهمًا للمجموعة، وسيكون مهمًا للمدرب، والأهم من ذلك كله، سيكون مهمًا للنادي".

    وبعد كل هذه السلبية التي أحاطت بفريق تشيلسي، وبعد أول هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي للسيدات منذ أكثر من 10 سنوات، وبعد التساؤلات حول مستقبل بومباستور، ومع تلاشي حظوظ الفريق في الفوز باللقب، ماذا سيعني لرفع هذا الكأس يوم الأحد لهذه المجموعة من اللاعبات؟

    تعتقد كوثبرت أن "ذلك سيكون بيانًا قويًا. سيقول الكثير عن وضع الفريق، وسيقول الكثير عن مدى مرونتنا وقدرتنا على إيجاد طريقة للفوز، وهو ما دأب فريق تشيلسي على فعله دائمًا".

