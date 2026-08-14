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Julian AlvarezGetty Images
Muhammad Zaki

ترجمه

خوليان ألفاريز يعتذر إلى أتلتيكو مدريد .. وبرشلونة يحدد البديل

انتقالات
خوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
لويس سواريز

الأرجنتيني خروجه من مدريد أصبح صعبًا

بحسب ما ورد، اعترف خوليان ألفاريز لزملائه في أتلتيكو مدريد بأنه "ارتكب خطأً" في طريقة تعامله مع مسعاه العلني لمغادرة النادي هذا الصيف.

وقد عاد المهاجم الأرجنتيني، الذي ارتبط اسمه بقوة بانتقال حلم إلى برشلونة، إلى التدريبات تحت قيادة دييجو سيميوني بروح جديدة من الالتزام.

  • اعتراف داخل غرفة الملابس من ألفاريز

    شهدت الملحمة التي امتدت طوال الصيف حول ألفاريز تطوراً مفاجئاً داخل جدران غرفة ملابس ملعب ميترابوليتانو. فبعد أسابيع من الغموض والتصريحات العلنية عن رغبته في الرحيل، صارح لاعب مانشستر سيتي السابق زملائه بحقيقة الموقف وفقاً للتقارير.

    وبحسب Cadena SER ومارتن تالافيرا، اعترف الأرجنتيني اعترافاً كاملاً بأخطائه، مقراً بأن طلبه العلني بالرحيل خلال كأس العالم جرى بطريقة سيئة.

    وقال تالافيرا: "لا يخفي خوليان ألفاريز حقيقة أنه ارتكب خطأ في غرفة الملابس. حتى وقت قريب، لم يكن يتحدث عن الأمر، لكنه الآن يعترف علناً بأخطائه، خاصة في طريقة تعامله مع الأمور."

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  • GFX Julian Alvarez DecoGetty/GOAL

    حلم برشلونة يصطدم بجدار أتلتيكو مدريد

    خلال جزء كبير من فترة الانتقالات، بدا أن ألفاريز في طريقه إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو. فقد كان محيط اللاعب نشطًا في استكشاف إمكانية الانتقال إلى كتالونيا، وكان لقاء المدير الرياضي لبرشلونة ديكو مع وكيل ألفاريز هيدالجو في مدريد لحظة مفصلية عكست جدية نية برشلونة في ضم بطل كأس العالم 2022. لكن إدارة أتلتيكو، بقيادة الرئيس التنفيذي ميغيل أنخيل خيل مارين، بقيت متمسكة برفضها تقوية منافس مباشر في الليغا.

    خلال جزء كبير من فترة الانتقالات، بدا أن ألفاريز في طريقه إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو. فقد كان محيط اللاعب نشطًا في استكشاف إمكانية الانتقال إلى كتالونيا، وقد أكّد لقاء في مدريد جمع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو بوكيل ألفاريز، فيرناندو هيدالغو، جدية نية النادي الكتالوني في التعاقد مع بطل كأس العالم 2022. لكن إدارة أتلتيكو، بقيادة الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل خيل مارين، بقيت متمسكة برفضها تقوية منافس مباشر في الليجا.

  • الالتزام بمشروع الأتلتيكو

    مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايته ورفض أتلتيكو القاطع لأي انتقال داخلي، سارع ألفاريز إلى إعادة تركيزه على قضية الروخيبلانكوس. ويضيف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وعد زملاءه بأنه سيبذل كل ما لديه فوق أرض الملعب من أجل شعار أتلتي طالما ظل يتخذ من الميتروبوليتانو موطنًا له. ويُعد هذا التحول في الموقف دفعة كبيرة لسيميوني، الذي لا يزال يعتبر الأرجنتيني ركيزة أساسية في هجومه لموسم 2026-2027.

    وأشار الصحفي إلى أن المهاجم قال لزملائه: "لقد أخبر زملاءه بأن التزامه كامل، وأن الوقت الذي يقضيه مع أتلتيكو مدريد، والذي سيمتد إلى ثلاث سنوات بموجب العقد، يحظى بأهمية قصوى."


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    ينتقل التركيز إلى أرض الملعب وبديل آخر لبرشلونة

    الآن وقد انقشع الغبار، سيخضع ألفاريز إلى برنامج لياقة بدنية مُصمم خصيصاً له ليعود إلى مستوى زملائه في الفريق. فبعد تأخر عودته إلى فترة الإعداد للموسم عقب مشوار الأرجنتين المرهق حتى نهائي كأس العالم 2026، لا يريد الجهاز الفني المخاطرة إطلاقاً بصحته. ونتيجة لذلك، من المقرر أن يبقى المهاجم بعيداً عن المباراة الودية المقبلة أمام مارسيليا فيما يواصل جهده للوصول إلى قمة جاهزيته البدنية للمباريات في مدريد.

    وفي سياق آخر، كشف "فابريزيو رومانو" عن وضع برشلونة مهاجم سبورتنج لشبونة الكولومبي لويس سواريز كخطة بديلة إذا تعثرت مساعيه بشكل نهائي لضم ألفاريز في الأيام المقبلة.

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