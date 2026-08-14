خوليان ألفاريز يعتذر إلى أتلتيكو مدريد .. وبرشلونة يحدد البديل

شهدت الملحمة التي امتدت طوال الصيف حول ألفاريز تطوراً مفاجئاً داخل جدران غرفة ملابس ملعب ميترابوليتانو. فبعد أسابيع من الغموض والتصريحات العلنية عن رغبته في الرحيل، صارح لاعب مانشستر سيتي السابق زملائه بحقيقة الموقف وفقاً للتقارير.
وبحسب Cadena SER ومارتن تالافيرا، اعترف الأرجنتيني اعترافاً كاملاً بأخطائه، مقراً بأن طلبه العلني بالرحيل خلال كأس العالم جرى بطريقة سيئة.
وقال تالافيرا: "لا يخفي خوليان ألفاريز حقيقة أنه ارتكب خطأ في غرفة الملابس. حتى وقت قريب، لم يكن يتحدث عن الأمر، لكنه الآن يعترف علناً بأخطائه، خاصة في طريقة تعامله مع الأمور."