خوليان ألفاريز أمام مانشستر يونايتد .. الأرجنتيني يعيش في "سجن برشلونة" وعليه الاتصال "فورًا" بلويس سواريز!

يمكننا تخطي الفترة التي لعب فيها ألفاريز الموسم الجاري وهو يعاني من مشكلة مع إدارة ناديه من أجل الانتقال لبرشلونة، وقيام العملاق المدريدي ومدربه دييجو سيميوني بإبعاده لفترة بسبب صدامه الشرس مع الجماهير في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.
ويمكننا أيضًا تخطي الفترة التي تعرض فيها اللاعب لإصابة عضلية، أبعدته عن مباراتي ريال سوسييداد وأوساسونا في الدوري الإسباني، ولكن ماذا فعل بعد ذلك؟
ألفاريز لم يقدم أي شيء يذكر مع أتلتيكو سوى الهدف الذي صنعه في شباك ليفربول، بالمباراة التي خسرها أتلتيكو 2/1 في 9 سبتمبر الماضي، مما يترك الكثير من علامات الاستفهام عليه.
كم سجل من أهداف؟ 0 في 6 مباريات مكتفيًا بتمريرة حاسمة واحدة فقط، ومباراة مانشستر يونايتد كانت تجسد الحالة السلبية التي يعيشها اللاعب، وتثير الشكوك حول قدرته الذهنية بعد ضياع حلمه بالانتقال لبرشلونة "ولو بشكل مؤقت".
الدولي الأرجنتيني لم يظهر كثيرًا أمام الشياطين الحمر، وعندما حدث ذلك أضاع فرصة في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بتسديد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس سيني لامنس.
جماهير أتلتيكو حاولت مصالحة اللاعب في المعترك الأوروبي الأول هذا الموسم في معقل الفريق، وذلك بإطلاق الأهازيج عندما تم النداء على اسمه قبل المباراة من المذيع الداخلي، في إشارة واضحة بأنهم تخطوا كل شيء، وتجاوزوا تمرد الأرجنتيني عليهم.
ولكن يبدو أن ألفاريز لم يتجاوز القصة، بل كان يتمنى أن يتواجد في نفس الليلة بتركيا، من أجل ارتداء قميص برشلونة في المباراة الذي انتصر فيها الفريق الكتالوني على جلطة سراي 4/1 بنفس الجولة.
كرته في القائم كانت المساهمة الوحيدة، وبخلاف ذلك : فشل عن أداء دوره في الربط بين خطي الهجوم والوسط، وهو الدور الذي أتقنه زميله بابلو باريوس الليلة، والذي يجعله رجلًا للمباراة.
ولم يتداخل ألفاريز بالشكل الكافي في المباراة خاصة بالثلث الأخير، حيث لمس الكرة 34 مرة فقط وفقدها 9 مرات ولم يقم بأي مراوغة.
دييجو سيميوني قرر سحبه في منتصف الشوط الثاني لتنشيط خط الهجوم، ويبدو أن خروجه كان الخيار الأفضل لتعزيز التقدم أمام الشياطين الحمر!