خوليان ألفاريز أمام مانشستر يونايتد .. الأرجنتيني يعيش في "سجن برشلونة" وعليه الاتصال "فورًا" بلويس سواريز!

الأحلام أمر جميل ورائع لا يمكننا العيش من دونه، فهي تغير حياتنا إلى الأفضل وتنقلنا لمستوى آخر في الكثير من الأحيان، ولكن بعضها قد يدمرنا تمامًا.. ويبدو أن هذا ما يعيشه الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

اللاعب الذي كان يحلم بالانتقال لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير، وتمسك بهذا الأمر حتى آخر لحظة، يعيش موسمًا كارثيًا، رافضًا المضي قدمًا في حياته ومسيرته ليصبح مستقبله على المحك.

الأرجنتيني شارك في المباراة التي أقيمت بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد مساء الثلاثاء، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، حيث فاز الفريق الإسباني بهدفين نظيفين، دون أي بصمة واضحة منه على مجريات اللقاء.

بابلو باريوس سجل الأول في الدقيقة الأولى معلنًا تقدم أصحاب الأرض، قبل أن يضيف زميله أديمولا لوكمان الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بـ11 دقيقة.

أين كان ألفاريز؟ شارك كأساسي ولعب 71 دقيقة وكان من ضمن الأسوأ على أرض الملعب!