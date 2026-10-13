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علي سمير

خوليان ألفاريز أمام مانشستر يونايتد .. الأرجنتيني يعيش في "سجن برشلونة" وعليه الاتصال "فورًا" بلويس سواريز!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
خوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد
أتلتيكو مدريد
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
جلطة سراي ضد برشلونة
جلطة سراي
برشلونة
لويس سواريز

الأرجنتيني لم يسجل أي أهداف هذا الموسم

الأحلام أمر جميل ورائع لا يمكننا العيش من دونه، فهي تغير حياتنا إلى الأفضل وتنقلنا لمستوى آخر في الكثير من الأحيان، ولكن بعضها قد يدمرنا تمامًا.. ويبدو أن هذا ما يعيشه الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

اللاعب الذي كان يحلم بالانتقال لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير، وتمسك بهذا الأمر حتى آخر لحظة، يعيش موسمًا كارثيًا، رافضًا المضي قدمًا في حياته ومسيرته ليصبح مستقبله على المحك.

الأرجنتيني شارك في المباراة التي أقيمت بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد مساء الثلاثاء، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، حيث فاز الفريق الإسباني بهدفين نظيفين، دون أي بصمة واضحة منه على مجريات اللقاء.

بابلو باريوس سجل الأول في الدقيقة الأولى معلنًا تقدم أصحاب الأرض، قبل أن يضيف زميله أديمولا لوكمان الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بـ11 دقيقة.

أين كان ألفاريز؟ شارك كأساسي ولعب 71 دقيقة وكان من ضمن الأسوأ على أرض الملعب!

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    عقله في تركيا

    يمكننا تخطي الفترة التي لعب فيها ألفاريز الموسم الجاري وهو يعاني من مشكلة مع إدارة ناديه من أجل الانتقال لبرشلونة، وقيام العملاق المدريدي ومدربه دييجو سيميوني بإبعاده لفترة بسبب صدامه الشرس مع الجماهير في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

    ويمكننا أيضًا تخطي الفترة التي تعرض فيها اللاعب لإصابة عضلية، أبعدته عن مباراتي ريال سوسييداد وأوساسونا في الدوري الإسباني، ولكن ماذا فعل بعد ذلك؟

    ألفاريز لم يقدم أي شيء يذكر مع أتلتيكو سوى الهدف الذي صنعه في شباك ليفربول، بالمباراة التي خسرها أتلتيكو 2/1 في 9 سبتمبر الماضي، مما يترك الكثير من علامات الاستفهام عليه.

    كم سجل من أهداف؟ 0 في 6 مباريات مكتفيًا بتمريرة حاسمة واحدة فقط، ومباراة مانشستر يونايتد كانت تجسد الحالة السلبية التي يعيشها اللاعب، وتثير الشكوك حول قدرته الذهنية بعد ضياع حلمه بالانتقال لبرشلونة "ولو بشكل مؤقت".

    الدولي الأرجنتيني لم يظهر كثيرًا أمام الشياطين الحمر، وعندما حدث ذلك أضاع فرصة في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بتسديد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس سيني لامنس.

    جماهير أتلتيكو حاولت مصالحة اللاعب في المعترك الأوروبي الأول هذا الموسم في معقل الفريق، وذلك بإطلاق الأهازيج عندما تم النداء على اسمه قبل المباراة من المذيع الداخلي، في إشارة واضحة بأنهم تخطوا كل شيء، وتجاوزوا تمرد الأرجنتيني عليهم.

    ولكن يبدو أن ألفاريز لم يتجاوز القصة، بل كان يتمنى أن يتواجد في نفس الليلة بتركيا، من أجل ارتداء قميص برشلونة في المباراة الذي انتصر فيها الفريق الكتالوني على جلطة سراي 4/1 بنفس الجولة.

    كرته في القائم كانت المساهمة الوحيدة، وبخلاف ذلك : فشل عن أداء دوره في الربط بين خطي الهجوم والوسط، وهو الدور الذي أتقنه زميله بابلو باريوس الليلة، والذي يجعله رجلًا للمباراة.

    ولم يتداخل ألفاريز بالشكل الكافي في المباراة خاصة بالثلث الأخير، حيث لمس الكرة 34 مرة فقط وفقدها 9 مرات ولم يقم بأي مراوغة.

    دييجو سيميوني قرر سحبه في منتصف الشوط الثاني لتنشيط خط الهجوم، ويبدو أن خروجه كان الخيار الأفضل لتعزيز التقدم أمام الشياطين الحمر!

  • Chelsea v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    لم يتعلم من لويس سواريز

    عندما تكون لاعبًا في هذا المستوى من كرة القدم، فعليك أن تتعامل مع المواقف الصعبة مثل عدم تحقيق حلمك بالانتقال لفريق ما أو حتى "تأجيله"، لأن قوتك الذهنية عنصر لا يمكن تجاهله في الحكم على جودتك.

    ولتقريب الصورة دعونا نتحدث عن ما حدث مع لويس سواريز في صيف عام 2013، عندما قاتل بنفس الصورة من أجل مغادرة ليفربول والانتقال لآرسنال بتلك الفترة.

    الأوروجوياني دخل في صدام عنيف مع إدارة ليفربول من أجل الرحيل، وبرر موقفه بعدة أمور، أهمها الرغبة في الانضمام لفريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الريدز موسم 2012/2013 في المركز السابع، ولذلك لم يشارك في المسابقة، عكس آرسنال الذي تواجد بها.

    سواريز تلقى وعدًا من إدارة ليفربول بتسهيل انتقاله، خاصة وأن اللاعب كان يشعر بأنه أصبح هدفًا للصحافة الإنجليزية بعد واقعة عضه لبرانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي، ولكن الريدز حاولوا منعه من الرحيل بكل الطرق المتاحة.

    آرسنال تقدم بعرض قيمته 35 مليون جنيه إسترليني ولكنه قوبل بالرفض، ليعود بعرضه الشهير "40 مليونًا بالإضافة إلى جنيه إسترليني"، ليظهر رد "ماذا يدخنون في ملعب الإمارات؟".

    الفوضى استمرت لييأس سواريز من الرحيل، وظهرت أنباء أن القائد ستيفن جيرارد جلس معه وأقنعه بالاستمرار لموسم واحد وبعدها سيرحل بشكل مؤكد.

    ماذا فعل سواريز؟ هل تراجع مثل خوليان ألفاريز؟ العكس صحيح، الأوروجوياني سجل 31 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي لموسم 2013/2014، ولعب 13 تمريرة حاسمة بالمسابقة، وكان قريبًا من قيادة الفريق للفوز بالبريميرليج، قبل خسارة اللقب في الجولات الأخيرة من مانشستر سيتي.

    وفي النهاية كان له ما أراد، رحل عن ليفربول وبفريق يمر بحالة فنية أفضل من آرسنال، ليذهب لصناعة التاريخ مع برشلونة، ومجاورة ليونيل ميسي ونيمار لتكوين ثلاثية "MSN"، مكافاة استحقها الأوروجوياني ولم يتعلم منها ألفاريز!

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    مستقبله على المحك

    البعض ظن أن ألفاريز سيستغل هذه الليلة الأوروبية الرائعة من أجل إعادة اكتشاف نفسه من جديد مع أتلتيكو مدريد، ولكن بدلًا من ذلك، قرر الاستمرار في حالة الخمول وانخفاض الطاقة وغياب الوعي تجاه الأزمة التي يعيشها.

    هل كانت هناك مناسبة أفضل من اللعب ضد مانشستر يونايتد في دوري الأبطال؟ النادي الذي رفض التعاقد معه وفقًا لما أكدته صحيفة "تايمز" البريطانية في 2022 عندما كان لاعبًا لريفر بليت الأرجنتيني، لينضم بدلًا من ذلك لمانشستر سيتي.

    استمراره في اللعب بهذه الطريقة لن يعيد برشلونة مرة أخرى لمحاولة التعاقد معه، لأن الفريق الكتالوني يعيش حقبة هجومية مذهلة تحت قيادة المدرب هانزي فليك، بعدما تم الاعتماد على رافينيا كمهاجم صريح، البرازيلي الذي انفجر في هذا المركز بالموسم الحالي، جنبًا إلى جنب مع لامين يامال وأنتوني جوردون وكريم أديمي وغيرهم.

    وحتى عندما غاب رافينيا ضد جلطة سراي، تكفل جواو كانسيلو وفيرمين لوبيز وجوردون وأديمي بالرباعية في الفريق التركي، لذلك برشلونة لا يفكر الآن بخوليان ألفاريز، وهذه الحقيقة التي يجب على اللاعب إدراكها.

    مهاجم مانشستر سيتي السابق سيبلغ 27 سنة في يناير القادم، وهذا يعني أنه لم يعد موهبة شابة صغيرة، بل أصبح في مفترق طرق بمسيرته ويجب عليه اختيار طريقه بعناية.

    ما يمر به ألفاريز أمر منطقي، أبناء أمريكا الجنوبية من المعروف عنهم طبيعتهم العاطفية، وتأثرهم الشديد بالصدمات والأحداث السلبية، ولكن هناك أيضًا من قاوموا، وعلى رأسهم رافينيا نجم برشلونة الذي حاول النادي الكتالوني التخلص منه، قبل أن يستفيق ويصبح من أهم اللاعبين في العالم.

    وربما كلمة السر ستكون لدى مواطنه دييجو سيميوني، الأرجنتيني سيحتاج الجلوس مع مواطنه لحثه على الاستفاقة والخروج من "السجن الذهني" الذي يعيشه بعد فشل انتقاله لبرشلونة.

    البقاء في هذا السجن سيمنع برشلونة نفسه من العودة لمحاولة التعاقد معه في أي وقت آخر، وسيجعل كبار أوروبا يترددون كثيرًا في محاولة ضمه لو وافق أتلتيكو أخيرًا على رحيله، وذلك بسبب الشكوك ضخمة حول قوته العقلية، لذلك الحل هو الاستفاقة أو ربما الاتصال بلويس سواريز لمعرفة الطريقة الأمثل للتعافي مما حدث في الصيف!

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