هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Jesus Alvarez GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

خوليان ألفاريز "لايت": تأسيس جوارديولا وميزة رافينيا.. لماذا حول برشلونة دفته تجاه جابرييل جيسوس؟

فقرات ومقالات
برشلونة
الدوري الإسباني
جابرييل جيسوس
خوليان ألفاريز

صفقة هامة في اللحظات الأخيرة!

تحركت إدارة برشلونة بسرعة حاسمة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات لحسم صفقة البرازيلي جابرييل جيسوس قادمًا من آرسنال الإنجليزي مقابل 10 ملايين يورو، وذلك بعد فترة طويلة من الشد والجذب والمطاردة المعقدة لضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

هذا التحول المفاجئ في بوصلة النادي الكتالوني يفتح الباب واسعًا أمام قراءة الدوافع الفنية والتكتيكية التي جعلت الإدارة والمدرب يضعان جيسوس كخيار مثالي لتعزيز خط الهجوم وتوفير حلول فورية بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

  • Gabriel JesusGetty Images

    لغز أرقام الضغط وتطور معايير الحساب

    عند النظر السطحي إلى الإحصائيات الدفاعية للمهاجمين في المواسم الأخيرة، قد يظن البعض أن الفارق شاسع بين ما يقدمه خوليان ألفاريز وأرقام جابرييل جيسوس في ممارسة الضغط العالي، لكن المقارنة الرقمية المباشرة تبدو ظالمة تمامًا إذا لم تُوضع في سياقها الصحيح. 

    شركات التحليل والإحصاء غيرت مؤخرًا وبشكل جذري طريقة رصد واحتساب حالات الضغط عبر الانتقال من بيانات الأحداث التقليدية التي ترصد الالتحام المباشر بالعين المجردة فقط، إلى بيانات التتبع المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقيس غلق زوايا التمرير والتحرك لتقليص المساحات ومحاصرة حامل الكرة حتى دون لمسه.

    يضاف إلى ذلك أن جيسوس عانى في فترات سابقة من إصابات عضلية وفي الركبة حدت من مشاركاته لدقائق كافية، مما جعل عينة أرقامه محصورة في فترات زمنية متقطعة كبديل. 

    ولو تم تطبيق المنظومة الحديثة لحساب شدة الضغط والتمركز الذكي على مباريات النجم البرازيلي في فترات جاهزيته البدنية التامة، لوجدنا أن معدلاته تقترب بصورة مذهلة من الأرقام القياسية التي حققها ألفاريز، فاللاعبان ينتميان إلى نفس المدرسة التي تجعل من رأس الحربة خط الدفاع الأول والشعلة التي تبدأ منها عملية خنق الخصم في مناطقه.


    • إعلان
  • RaphinhaGetty Images

    شراكة الضغط وتخفيف العبء عن رافينيا

    الصفقة البارزة لا تنفصل عن الرغبة في الحفاظ على الميزة التكتيكية الأهم التي يعتمد عليها الفريق، وهي الشراسة البدنية واسترجاع الكرة في الثلث الهجومي الأخير.

    هذه المهمة وقعت لشهور طويلة على عاتق البرازيلي رافينيا، لكن تقدم الأخير في العمر مع توالي المواسم وتعرضه لانتكاسات بدنية وإصابات نتيجة المجهود الخرافي الذي يبذله في الركض والضغط، جعل الاعتماد عليه بمفرده طوال 90 دقيقة في كل البطولات مجازفة غير محسوبة.

    وجود جيسوس يمنح التشكيلة توازنًا استثنائيًّا، إذ يستطيع اللاعبان تقاسم هذه المهام الشاقة بالتناوب، سواء بلعبهما معًا لتطبيق كماشة ضغط مزدوجة على دفاعات الخصوم ترهق المنافسين، أو عبر المداورة الذكية بينهما لضمان بقاء الشدة البدنية في أعلى مستوياتها دون استنزاف أي منهما أو تعريضه لخطر الإصابات العضلية المتكررة.

    وفي النهاية سيبقى مجرد حل بديل لعام أو عامين حتى يستطيع برشلونة ضم خوليان ألفاريز، وسيفعلها الفريق الكتالوني، سواء الصيف القادم أو الذي يليه، فنحن لم نعهد استستلام النادي الكتالوني في أي صفقة يريدها.


  • GuardiolaGetty Images

    مدرسة جوارديولا وحلول الفرديات المركبة

    يمتلك جيسوس حزمة من الخصائص الفنية المتنوعة التي تجعله إضافة فريدة، وعلى رأسها تأسيسه التكتيكي العميق في مانشستر سيتي لسنوات طويلة تحت إشراف بيب جوارديولا. 

    هذا التأسيس يجعله فاهمًا بالفطرة لآليات التمركز واللعب التموضعي، والتحرك الذكي لسحب المدافعين وفتح المساحات للقادمين من الخلف، فضلًا عن مرونته العالية في شغل مراكز الهجوم المتعددة كرأس حربة صريح، أو مهاجم وهمي، أو جناح يهاجم العمق من الأطراف.

    كما يتفوق النجم البرازيلي في قدرته الفردية العالية في مواقف لاعب ضد لاعب والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط الخانق في المساحات الضيقة، وهي المهارة التي تمنح الفريق حلولًا إضافية لفك التكتلات الدفاعية المنخفضة التي يواجهها النادي دومًا في البطولات المحلية.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Hansi Flick (C)Getty Images

    بيت القصيد

    تحول برشلونة نحو جابرييل جيسوس لا يمثل مجرد صفقة طوارئ لتعويض تعثر ضم ألفاريز، بل هو قرار تكتيكي واقتصادي مدروس بعناية فائقة. 

    النادي نجح في استقطاب نسخة مكافئة فنيًّا تجمع بين الانضباط التكتيكي ومزايا الضغط الشرس والمهارة البرازيلية بمبلغ لا يتجاوز 10 ملايين يورو وحتى مع المشاكل البدنية المتوقعة، لا تزال صفقة بديلة جيدة، ليضع بين يدي مدربه قطعة شطرنج متعددة الاستخدامات قادرة على إراحة النجوم الأساسيين وصناعة الفارق في أصعب لحظات الموسم.


الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو