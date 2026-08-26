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훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images
علي سمير

ترجمه

لابورتا يواصل ضغطه على أتلتيكو مدريد : مستعدون لضم خوليان ألفاريز في هذه الحالة!

برشلونة
خوليان ألفاريز
انتقالات
أتلتيكو مدريد

النادي الكتالوني يُعِدّ هجومًا أخيرًا بعد رفض العرض الأولي البالغ 100 مليون يورو

لا يزال برشلونة يتابع باهتمام وضع خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني، الذي جرى تحديده منذ فترة طويلة كهدف رئيسي في فترة الانتقالات الحالية.

اللاعب مواليد عام 2000، المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2030، أعلنت إدارة النادي مراراً أنه غير قابل للبيع أو على أي حال غير قابل للانتقال إلى برشلونة إلا في حال تقديم عرض لا يمكن رفضه فعلاً، يقدّره الصحفي الأرجنتيني جاستون إدول بنحو 150 مليوناً.


ويبقى آرسنال دائماً في الخلفية، وهو المستعد لعرض فيكتور جيوكيريس، لكنه حلٌّ لم يُبدِ اللاعب أي انفتاح تجاهه إطلاقاً.

  • لابورتا يمارس الضغط

    شهدت العلاقات بين الناديين مرحلة من التوتر الشديد في الشهر الماضي، عندما اتهم أتلتيكو مدريد نادي برشلونة بتنظيم ما يشبه الحملة الإعلامية للضغط تمهيدًا لانتقال اللاعب، الذي رُفض بشأنه رسميًا عرض بقيمة 100 مليون يورو.

    واليوم، عاد رئيس برشلونة جوان لابورتا للحديث عبر القنوات الرسمية للنادي، وردّ على الموضوع قائلًا: "نحن مهتمون جدًا باللاعب وقدّمنا عرضًا باحترام كبير لأتلتيكو مدريد، على أمل أن يُقبل. ونعلم أنه إذا كانوا على استعداد لمناقشة أمر اللاعب، فسنكون على استعداد لشرائه انطلاقًا من العرض الذي قدّمناه بالفعل، والذي يظل ساريًا حتى آخر يوم في سوق الانتقالات".

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  • ألفاريز يغيب عن التدريبات

    في صباح اليوم، لم يشارك خوليان ألفاريز في الحصة التدريبية التي نظمها المدرب دييجو سيميوني، وذلك رسميًا بسبب وعكة صحية.

    سيعود أتلتيكو مدريد إلى الملعب يوم السبت أمام إشبيلية، ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب الأرجنتيني سيشارك في المباراة من عدمه، وما إذا كان سيلعب أساسيًا.

    وفي المباراة الأخيرة أمام فياريال، دخل المهاجم من مقاعد البدلاء وتعرّض لصافرات استهجان صاخبة نوعًا ما من جانب جماهيره.

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