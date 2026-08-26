لا يزال برشلونة يتابع باهتمام وضع خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني، الذي جرى تحديده منذ فترة طويلة كهدف رئيسي في فترة الانتقالات الحالية.

اللاعب مواليد عام 2000، المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2030، أعلنت إدارة النادي مراراً أنه غير قابل للبيع أو على أي حال غير قابل للانتقال إلى برشلونة إلا في حال تقديم عرض لا يمكن رفضه فعلاً، يقدّره الصحفي الأرجنتيني جاستون إدول بنحو 150 مليوناً.





ويبقى آرسنال دائماً في الخلفية، وهو المستعد لعرض فيكتور جيوكيريس، لكنه حلٌّ لم يُبدِ اللاعب أي انفتاح تجاهه إطلاقاً.