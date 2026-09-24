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زهيرة عادل

خليجي 27 | خوخي بوعلام يحقق النبوءة البحرينية .. وإلى أكرم عفيف والمعز علي: أرهقتنا الانتقادات فماذا عنكما؟!

فقرات ومقالات
قطر ضد البحرين
قطر
البحرين
كأس الخليج
أكرم عفيف
المعز علي
بوعلام خوخي

أبرز ملامح فوز قطر أمام البحرين 2-0..

ثلاث نقاط صعبة خطفها المنتخب القطري من نظيره البحريني، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية من كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".

الأدعم حقق الفوز بثنائية نظيفة، سجلها الثنائي المخضرم خوخي بوعلام وحسن الهيدوس "ضربة جزاء" في الدقيقتين 61 و9+90 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل العنابي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الإمارات، التي هزمت اليمن الليلة برباعية نظيفة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الليلة بين قطر والبحرين، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • البحرين .. بطل بـ"قلب مرتعش"

    "هذه ستكون أقوى مباراة في البطولة بين بطل خليجي 26 وبطل آسيا 2023" .. هكذا كانت التوقعات قبل مواجهة البحرين وقطر الليلة، لكنها كانت إحدى أكثر المواجهات مللًا!

    دائمًا ما يقولون إن المباريات الافتتاحية تكون لـ"جس النبض"، فالتعادل بها يكون بمثابة المكسب، بدلًا من التأثر المعنوي في بداية المشوار.

    لكن أن يأتي بطل بحالة "شبه استسلام"، فهذا ما لم نسمع به من قبل!

    تلك الحالة سيطرة على لاعبي البحرين بقيادة دراجان تالاجيتش، رغم لعب العنابي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70، على إثر طرد أحمد فتحي بالكارت الأصفر الثاني.

    الغريب أنه حتى بعض الطرد، من وصل لمرمى الخصم هو الفريق القطري الذي نجح في خلق أكثر من فرصة، منها انفراد صريح لولا تألق الحارس إبراهيم لطف الله.

    أما كتيبة تالاجيتش فاكتفت بالاستحواذ السلبي على الكرة في فترات تراجع القطريين إلى حدود منطقة جزائهم.

    تسديدة واحدة على المرمى طوال 90 دقيقة .. تلك هي حصيلة بطل خليجي 26 أمام بطل آسيا 2023، في مباراة الليلة!


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  • بوعلام يحقق النبوءة البحرينية

    في وقت كان به الهجوم القطري عاجزًا، كان الحل من المدافع المخضرم خوخي بوعلام..

    عادةً عند الحديث عن خطوة العنابي يأتي ذكر أكرم عفيف والمعز علي، لكن المحلل الرياضي البحريني صلاح حبيب سلط الضوء الأمس، عبر برنامج "المجلس"، على خطورة بوعلام، محذرًا لاعبي بلاده من كونه الأخطر، في ظل قدرته على صناعة الفرص واستغلال الكرات الثابتة لتسجيل الأهداف.. وقد كان!



    بوعلام هز شباك البحرين بطريقته المفضلة، حيث ينفرد في قطر بلقب "ملك الرأسيات"، فحول كرة هوائية من وسط الملعب بأقدام أكرم عفيف إلى رأسية في مرمى إبراهيم لطف الله.



  • ثنائية المعز علي وأكرم عفيف .. أرهقتنا الانتقادات!

    السؤال المسيطر حاليًا على المشهد: "هل رأى المعز (30 سنة) وعفيف (29) الثنائي خوخي بوعلام (36) وحسن الهيدوس (35)؟".

    بوعلام من الدفاع إلى الهجوم يفك شفرة شباك إبراهيم لطف الله، ويتصدى للمحاولات البحرينية .. والهيدوس ينطلق كالسهم "سبرينت" في اللحظات الأخيرة من المباراة، لينفرد بحارس البحرين ويتحصل على ضربة جزاء، يؤمن بها انتصار الأدعم (2-0).

    أما المعز علي وأكرم عفيف فحالهم لم يتغير في آخر عامين، إذ أن آخر عهدهم الدولي كان مع نهاية عام 2024 الذي شهد حصد الأدعم لقب كأس آسيا 2023 في بدايته، ومن بعدها اختفى الثنائي عن الساحة.

    المعز فقد مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب القطري، أمام عفيف فلم يقدم ما يشفع لإبقائه ضمن القائمة .. صحيح أنه اللاعب الوحيد في الأدعم القادر على صنع المستحيل في أصعب الأوقات، لكن يعيب "مزاجيته" أصبحت أكبر من طاقته.

    وبتطبيق هذا الحديث على مواجهة الليلة أمام البحرين، فالثنائي تسابق على لقب "الأسوأ" في الشوط الأول، فمشكلة قطر ليس في صناعة الفرص بل في إنهائها، وكلاهما أهدر فرصة محققة على الأقل في أول 45 دقيقة.



    أعتقد أن الغالبية أُرهقت من انتقاد هذا الثنائي فهي سلسلة مستمرة منذ عام 2025 وحتى وقتنا هذا!



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  • أحمد فتحي .. ذكراه السيئة تتكرر

    الختام مع لاعب الوسط أحمد فتحي، الذي قدم مباراة جيدة إلى حد ما أمام المنتخب البحريني الليلة، لكن لوحته الجمالية لم تكتمل في ظل تكرار ذكراه السيئة أمام الخصم ذاته..

    الليلة طُرد صاحب الـ33 في الدقيقة 70، بكارت أصفر ثاني بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الخصم، ليتأكد غيابه عن مواجهتي دور المجموعات المتبقيتين.



    تلك اللقطة أعادت للأذهان طرده أمام البحرين كذلك في كأس الخليج 2017 "خليجي 23"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات..

    في تلك النسخة، حصل فتحي على كارت أصفر في الدقيقة 13، قبل أن يحصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 90، ومعه يودع العنابي البطولة بحصد أربع نقاط فقط من ثلاث مباريات، حيث فاز أمام اليمن (4-0)، ثم هُزم أمام العراق (1-2)، قبل التعادل أمام البحرين (1-1).

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