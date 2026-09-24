خليجي 27 | خوخي بوعلام يحقق النبوءة البحرينية .. وإلى أكرم عفيف والمعز علي: أرهقتنا الانتقادات فماذا عنكما؟!

ثلاث نقاط صعبة خطفها المنتخب القطري من نظيره البحريني، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية من كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".

الأدعم حقق الفوز بثنائية نظيفة، سجلها الثنائي المخضرم خوخي بوعلام وحسن الهيدوس "ضربة جزاء" في الدقيقتين 61 و9+90 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل العنابي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الإمارات، التي هزمت اليمن الليلة برباعية نظيفة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الليلة بين قطر والبحرين، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..