خليفة سلوت في ليفربول؟ وكيل تشابي ألونسو يوضح مستقبل مدرب ريال مدريد السابق

قال إيبانيز في مقابلة مع WinWin: "يفكر ألونسو في جميع العروض التي تلقاها لتحديد وجهته المقبلة للموسم القادم"، مؤكدًا بذلك أن ألونسو تلقى أكثر من عرض واحد. لكنه لم يكشف عن هوية الأندية المعنية بالتحديد.

كان الشائعة الأكثر انتشارًا خلال الأسابيع والأشهر الماضية هي عودة ألونسو إلى نادي ليفربول، الذي لعب له كلاعب من عام 2004 إلى عام 2009.

ووفقًا لصحيفة As الإسبانية، استفسر ليفربول من ألونسو عن مدى توفره. علاوة على ذلك، يُقال إن مكالمة هاتفية جرت بين الطرفين، وكانت "إيجابية". وبناءً على ذلك، يسعى ألونسو نفسه أيضًا إلى العودة إلى أنفيلد رود. لكن إيبانيز التزم الصمت بشأن هذا الأمر: "كل هذه الأحاديث حول عقد مع ليفربول ليست سوى تكهنات من وسائل الإعلام."

وفي فبراير، ذكرت صحيفة "ذا تيليجراف" أن مانشستر سيتي، منافس ليفربول في الدوري، قد يكون وجهة محتملة أخرى لألونسو. ويبدو أن هناك قلقاً في النادي من أن المدرب بيب جوارديولا قد يغادر "السيتيزينز" قبل الأوان هذا الصيف.